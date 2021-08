Fuerte debate entre los candidatos por los empleados que no vuelven a trabajar porque no se han vacunado

La presión de la Unión industrial Argentina para que los trabajadores se vacunen contra el coronavirus o en su defecto se les deje de pagar el sueldo, abrió un debate fuerte entre los precandidatos para las próximas elecciones en Mendoza. Muchos de ellos son, precisamente, empresarios.

Según señaló el presidente de la entidad fabril, Daniel Funes de Rioja, “nadie puede obligar a nadie a vacunarse, pero tampoco nadie puede obligar a una empresa a reinsertar a un trabajador que puede ser un riesgo para la comunidad en el ámbito laboral”.

El presidente de la UIA dijo que esta es una recomendación que hará la entidad a sus empresas, pero que será cada empleador el que tomará la decisión final de qué hará con estos trabajadores. Señaló además que es algo que se viene charlando con el Ministerio de Trabajo de la Nación y que se debatirá con cada sindicato por sector.

En este sentido, Los Andes informó ayer que los empleadores comenzarán a emplazar a los trabajadores que tengan una dosis para que vuelvan a sus puestos de trabajo, bajo la amenaza de ser despedidos con causa.

Ante esta polémica, Mauricio Badaloni, precandidato a diputado provincial por Cambia YA, indicó a Los Andes que la presión para que vuelvan al trabajo las personas vacunadas “es una sugerencia que se está haciendo, teniendo en cuenta que no hay emergencia sanitaria en ninguna provincia. Hay un 8 por ciento de gente, a nivel nacional, que no está asistiendo a trabajar, en esa situación”.

Mauricio Badaloni, titular de la Unión Industrial de Mendoza (UIM)/La Política Online

“Es para las personas que no tienen el esquema de vacunación con segunda dosis, para generar un esquema para que vuelvan a trabajar. Que no haya excusas de que todavía no se vacunó y que esto sea un impedimento. Entendemos que los que se vacunaron o no siguen haciendo su vida normal. Entonces ahora, pasando de fase, que se vuelva a lo anterior”, sostuvo el también titular de la Unión Industrial de Mendoza.

Considera que “hay mucha gente que está especulando con no colocarse la segunda dosis y no viene a trabajar pero trabaja en un emprendimiento propio, hay mucho de eso. Le siguen pagando el 75% del haber a los que no van por una reglamentación y se está tomando personal temporario cuando necesitás que vuelvan a trabajar porque no pueden hacer teletrabajo”.

“Es una sugerencia, pero se está forzando que no quede en el limbo una parte permitiendo esto. El sindicato, la cámara empresaria y el Ministerio de Trabajo deberán resolver los pasos legales para reglamentarlo”, aseguró.

Carlos Iannizzotto, quien es productor vitivinícola y precandidato a diputado nacional por el Partido Federal, entiende que si bien “entramos en una instancia en donde rápidamente hay que pensar en la producción” se debe articular “a través de las convenciones colectivas de trabajo y regionalmente, en las paritarias no salariales”.

Se distanció de la sugerencia por parte de la UIA porque “merece un análisis”. En ese sentido, el integrante de CONINAGRO considera que “no pagar el sueldo tiene un fuertísimo impacto desde todo punto de vista. Me inclino por plantearla y razonarla y no que no se pague más o se jubile anticipadamente. No pueden ser reglas parejas porque hay situaciones que hay que tener en cuenta”.

“Hay trabajadores y empresas que están en situación de no facilitar la solución pero me imagino que hay que ponderar y ver cómo solucionarlo. No podemos sacar normas tan frías y generales que pueden ser injustas para empresas y trabajadores”, reflexionó el dirigente ruralista.

Por su parte, Natalia Vicencio, actual senadora provincial del Frente de Todos y candidata a una banca en la Cámara de Diputados provincial, indicó que la vuelta a la normalidad en las empresas ”nunca debe ser a través de lo restrictivo, de seguir sacando de derechos. Acceder a la vacuna es un derecho, no una obligación. Los salarios, y las jornadas laborales son derechos”.

“Lo que hay que buscar es incentivar a los trabajadores y trabajadoras para que se vacunen, que vean por qué es necesario hacerlo y para eso hay que trabajar articuladamente. No sólo el sector patronal, con la sociedad en su conjunto”, expresó quien también es vocal de la CTA en Mendoza.

Marcó sus diferencias con Funes de Rioja y también advirtió que “no es el conjunto de empleadores que lo esté pensando porque entienden la importancia de la fuerza de trabajo para el sector, sobre todo empresas más chicas. Hay que acompañar con políticas que permitan avanzar en un esquema de vacunación, no quitando derechos a los trabajadores”.

En tanto, Julio Cobos, actual senador nacional por Juntos por el Cambio y quien va por una banca en la Cámara de Diputados de la Nación en las próximas elecciones, reflexionó que “vamos hacia allí” con respecto a la obligatoriedad de la vacuna dado que “ya están ampliamente comprobados los beneficios colectivos que la vacunación trae”.

“Sin embargo, la situación hoy tiene más un problema de oferta de vacunas que de demanda, si bien han aumentado la cantidad en existencia, todavía no hay suficientes para responder a esa demanda. Esto colisiona un poco con la obligatoriedad en este punto en el que estamos, porque por más buena voluntad que se ponga, hay muchos esquemas incompletos, por lo cual calculo que más adelante en el tiempo sí será el Ministerio de Salud, con todas las validaciones y estándares requeridos, quien la incorpore al calendario”, remarcó.