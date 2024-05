Francos, tras la salida de Posse: “A Milei se le hace complicado con la política, no la entiende”

Guillermo Francos, quien dejó de ser el ministro del Interior para reemplazar a Nicolás Posse como jefe de Gabinete, dio las razones que llevaron al presidente Javier Milei a realizar los cambios.

“Para aquellos que dicen que el Presidente no se da cuenta: el Presidente me elige a mí porque se da cuenta que con la política argentina a él se le hace complicado porque no la entiende, porque tiene diferencias, por x motivos y yo tengo una posibilidad mayor de dialogar y ahí viene la propuesta”, consideró Francos esta mañana en diálogo con radio Rivadavia.

Sobre la renuncia de Posse, Francos blanqueó que hubo “diferencias” con Milei, a quien conocía hace muchos años. Vale recordar que en el comunicado de Presidencia nunca se destacó la gestión del ahora exfuncionario, lo que evidencia el mal vínculo actual.

“Poner en marcha un Gobierno desde donde estamos genera un desgaste. Posse con el Presidente han tenido diferencias seguramente que llevaron a esta situación. Y en un momento pareció que la discusión era insostenible y presentó su renuncia. Creo que era lo más aconsejable para dar por terminada esa situación y empezar de nuevo”, señaló el nuevo jefe de ministros.

Nicolás Posse dejó su rol como jefe de Gabinete (Clarín)

En medio de la discusión por la Ley Bases y el paquete fiscal, Francos también se refirió a la posibilidad de sumar nuevos integrantes a la fuerza oficialista: “El Gobierno está abierto a incorporar dirigentes que sean capaces y abracen las ideas de la libertad. Todos los que puedan aportar serán bienvenidos”.

Expresó en ese sentido que “siempre hay personas que grandes capacidades, no tengo pensado a nadie en concreto”.

Entonces, Francos confirmó que Federico Sturzenegger, actual asesor económico de Milei y expresidente del Banco Central durante el macrismo, ingresará al Gabinete, pero aún no está determinado en qué cargo.

Seguí leyendo: