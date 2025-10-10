Francos le quitó peso a los polémicos dichos de Bessent: qué pasará con China y Argentina

El Gobierno nacional buscó este viernes descomprimir las repercusiones internacionales tras las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien había asegurado en Fox News que el presidente Javier Milei está “decidido a sacar a China de la Argentina”.

Como en tantas de sus intervenciones mediáticas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , fue el encargado de relativizar el alcance de las palabras de Bessent luego de que se confirmara el acuerdo económico con Estados Unidos, que supone un fuerte respaldo de la administración de Donald Trump.

“No creo que una parte del acuerdo sea excluir a China de la Argentina”, aclaró el ministro coordinador en diálogo con radio Rivadavia.

Francos remarcó que “no habría ningún motivo” para alejar al país del vínculo comercial con el gigante asiático y adelantó que el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirá con el presidente Milei para analizar los detalles del entendimiento.

"NO CREO QUE UNA PARTE DEL ACUERDO SEA EXCLUIR A CHINA DE LA ARGENTINA" Guillermo Francos ( @GAFrancosOk ), Jefe de Gabinete de la Nación, dialogó con @ignacioortelli en #EstaMañana acerca del acuerdo económico de Estados Unidos con China. Escuchá la nota completa en… pic.twitter.com/CrDBpsKuOs

“No vi ningún acuerdo firmado. Hay comentarios y hoy volvía Caputo, se reunía con el Presidente y se conversarán los términos, pero no creo que una parte del acuerdo sea excluir a China ”, insistió.

Consultado sobre el posible trasfondo político del pacto, el funcionario consideró que “puede ser que en algún tema que le interese más a los Estados Unidos haya una relación más próxima”, aunque subrayó que “en los temas comerciales eso no tiene nada que ver”.

Según Francos, el acercamiento entre ambos países “se basa en el apoyo al programa económico del Gobierno y en la confiabilidad que genera la Argentina”, además del “valor estratégico que el país tiene para Estados Unidos”.

Scott Bessent / Luis Caputo El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, junto a Luis Caputo @SecScottBessent

Qué dijo Scott Bessent sobre Milei, Argentina y China

Las declaraciones de Bessent ocurrieron luego de anunciar en la red X la concreción del swap por 20.000 millones de dólares y la intervención del Tesoro norteamericano en el mercado local, comprando pesos y vendiendo dólares.

En una entrevista con Fox News, el funcionario estadounidense definió a Milei como “un gran aliado de Estados Unidos”, anticipó que el mandatario visitará el Despacho Oval el próximo martes y sostuvo que su gestión “está comprometida con sacar a China de Argentina, que está por todas partes en Latinoamérica”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1976358303098662932&partner=&hide_thread=false The @USTreasury has concluded 4 days of intensive meetings with Minister @LuisCaputoAR and his team in DC. We discussed Argentina’s strong economic fundamentals, including structural changes already underway that will generate significant dollar-denominated exports and foreign… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 9, 2025

Bessent añadió que Washington busca “poner a la Argentina como ejemplo de apoyo a sus aliados” y destacó los recursos estratégicos del país: “Anoche vimos cómo China imponía más controles a la exportación de tierras raras, y Argentina es rica en tierras raras y uranio. Creo que están comprometidos con la llegada de empresas privadas estadounidenses y con ser buenos socios de ellas”.

En ese mismo sentido, cuestionó a las administraciones demócratas al afirmar que “la gestión de Obama perdió una gran oportunidad durante los ocho años que estuvo en el poder, mientras muchos gobiernos latinoamericanos se inclinaban hacia la centroderecha”.