Francos le quitó peso a los polémicos dichos de Bessent: qué pasará con China y Argentina

El jefe de Gabinete descomprimió la tensión generada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien dijo que Milei está decidido a cortar vínculos comerciales con China.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Por Redacción Política
Por Redacción Política

Como en tantas de sus intervenciones mediáticas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el encargado de relativizar el alcance de las palabras de Bessent luego de que se confirmara el acuerdo económico con Estados Unidos, que supone un fuerte respaldo de la administración de Donald Trump.

“No creo que una parte del acuerdo sea excluir a China de la Argentina”, aclaró el ministro coordinador en diálogo con radio Rivadavia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rivadavia630/status/1976614144058020206&partner=&hide_thread=false

Francos remarcó que “no habría ningún motivo” para alejar al país del vínculo comercial con el gigante asiático y adelantó que el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirá con el presidente Milei para analizar los detalles del entendimiento.

“No vi ningún acuerdo firmado. Hay comentarios y hoy volvía Caputo, se reunía con el Presidente y se conversarán los términos, pero no creo que una parte del acuerdo sea excluir a China”, insistió.

Consultado sobre el posible trasfondo político del pacto, el funcionario consideró que “puede ser que en algún tema que le interese más a los Estados Unidos haya una relación más próxima”, aunque subrayó que “en los temas comerciales eso no tiene nada que ver”.

Según Francos, el acercamiento entre ambos países “se basa en el apoyo al programa económico del Gobierno y en la confiabilidad que genera la Argentina”, además del “valor estratégico que el país tiene para Estados Unidos”.

Scott Bessent / Luis Caputo
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, junto a Luis Caputo

Qué dijo Scott Bessent sobre Milei, Argentina y China

Las declaraciones de Bessent ocurrieron luego de anunciar en la red X la concreción del swap por 20.000 millones de dólares y la intervención del Tesoro norteamericano en el mercado local, comprando pesos y vendiendo dólares.

En una entrevista con Fox News, el funcionario estadounidense definió a Milei como “un gran aliado de Estados Unidos”, anticipó que el mandatario visitará el Despacho Oval el próximo martes y sostuvo que su gestión “está comprometida con sacar a China de Argentina, que está por todas partes en Latinoamérica”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1976358303098662932&partner=&hide_thread=false

Bessent añadió que Washington busca “poner a la Argentina como ejemplo de apoyo a sus aliados” y destacó los recursos estratégicos del país: “Anoche vimos cómo China imponía más controles a la exportación de tierras raras, y Argentina es rica en tierras raras y uranio. Creo que están comprometidos con la llegada de empresas privadas estadounidenses y con ser buenos socios de ellas”.

En ese mismo sentido, cuestionó a las administraciones demócratas al afirmar que “la gestión de Obama perdió una gran oportunidad durante los ocho años que estuvo en el poder, mientras muchos gobiernos latinoamericanos se inclinaban hacia la centroderecha”.

Seguidores de la líder antichavista María Corina Machado se concentraron este jueves en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

Por Redacción Política
Por Redacción Política
El presidente Javier Milei en su visita a Mendoza. 

Por Martín Fernández Russo
Por Jorge Yori