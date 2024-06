Fracasó la conciliación obligatoria con los judiciales: qué pasará con la actividad en tribunales

Otro capítulo del conflicto entre los gremios judiciales, la Corte provincial y el Gobierno se escribió hoy con la confirmación del fracaso de la conciliación obligatoria que las partes habían aceptado para tratar de arribar a un acuerdo salarial.

En efecto, la Subsecretaría de Trabajo y Empleo dispuso este martes la “clausura” del procedimiento de diálogo entre el Poder Judicial y los dos sindicatos del sector, por “cumplimiento del plazo legal previsto”, y particularmente señaló que las partes han quedado “habilitadas para el ejercicio de sus derechos”.

Esta definición disipó la posibilidad de que la conciliación, que consistió en dos reuniones en las que no hubo ningún acuerdo, fuera prorrogada por el organismo que actúa de árbitro en las negociaciones salariales.

No obstante, el anhelo del Poder Ejecutivo es que el diálogo se recupere a través de la nueva ronda paritaria que se inició ayer. “Como no prosperó y los sindicatos no estuvieron de acuerdo con la mejor oferta que hizo el Poder Judicial, acompañado por el Poder Ejecutivo de la provincia, se dio por fracasada la conciliación, teniendo en cuenta que el miércoles está convocada la paritaria, tanto con funcionarios como con empleados judiciales”, explicaron desde el Gobierno.

Sin embargo, la postura de uno de al menos uno de los dos gremios judiciales es darle continuidad a las medidas de fuerza para las cuales se había establecido una “tregua”.

“Vamos a proponer ir al paro nuevamente”, declaró en este sentido a Los Andes el secretario general de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, Ricardo Babillón, ante una consulta que realizó este diario el lunes.

“Hay mucho enojo hacia dentro de los judiciales. Nosotros entendemos que nos están tirando la pelota para adelante y están tratando de evitar de resolver el conflicto de fondo, por lo tanto, los compañeros están desesperados para endurecer las medidas de fuerza”, agregó Babillón.

Noticia en desarrollo.