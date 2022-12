Flor Destéfanis asumirá como presidenta del PJ en medio de internas con intendentes

El Partido Justicialista (PJ) transitará un día importante en términos institucionales, con la asunción de la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, como presidenta del partido por los próximos dos años, que estará enmarcado también por la condena a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión por administración fraudulenta en la causa conocida como Vialidad. Si bien no hubo elecciones internas, la lista de unidad que se esperaba finalmente no se concretó, por lo que uno de los objetivos que tendrá en el corto/mediano plazo la jefa comunal no será solamente intentar aportar a la conformación de una fórmula competitiva para las elecciones 2023; sino también tender puentes para una unidad real de todo el espacio peronista.

El evento se desarrollará a partir de las 19.30 en El Pinar, camping ubicado en El Bermejo, Guaymallén. Allí la senadora Anabel Fernández Sagasti completará un ciclo de dos años al frente del partido, cargo que tendrá Destéfanis hasta diciembre del 2024.

Mucho se ha hablado sobre la participación de todos los sectores internos, y la lupa está puesta particularmente en dos intendentes: Emir Félix, de San Rafael; y Roberto Righi, de Lavalle. Sobre el primero, marcaron que no tiene en sus planes asistir, aunque no hubo una confirmación al respecto; mientras que el lavallino manifestó a Los Andes que se encuentra de licencia (por dos semanas), y que si bien está participando de algunas actividades departamentales, es “difícil” que diga presente esta tarde en Guaymallén.

Si finalmente no van Righi o Félix, Destéfanis no contará, al menos en su día de asunción, con la foto que sí tuvo en su momento Fernández Sagasti, con la que dio un mensaje interno de unidad, al margen que luego haya habido distanciamientos que provocaron que haya hoy espacios sin las intenciones a corto plazo de zanjar sus problemas.

Es necesaria una renovación en el peronismo

De hecho, desde el espacio del sureño están cada vez más convencidos de la necesidad o posibilidad de ir a internas el año que viene, enfrentándose al sector de Unidad Ciudadana, compuesto por el espacio kirchnerista más el sector de Carlos Ciurca, que agrupa tanto a Destéfanis como también al intendente paceño Fernando Ubieta. No está de más recordar que es -salvando las distancias- la interna que se planeó también para las elecciones partidarias, y que fruto del renunciamiento que hizo Matías Stevanato (intendente de Maipú) a la candidatura a presidente para competir con la santarrosina, fue que de igual manera Félix y Righi presentaron sus listas internas contra el “oficialismo” peronista.

Del resto de los intendentes, Martín Aveiro confirmó que hará “todo lo posible” para ir, ya que tiene varias actividades previstas para este miércoles; pero más allá de esto, el espacio del tunuyanino está representado por la futura secretaria de Derechos Humanos, Diversidad e Inclusión, Lucía Garay. Desde Maipú, Gustavo Aroma, actual secretario de Gobierno de Stevanato, será el vicepresidente primero; y desde La Paz, será Franco Gil el secretario de Finanzas y Movilidad.

El desafío de la unidad y de “enamorar” a la ciudadanía

Mientras tanto, en diálogo con Los Andes, Destéfanis expresó la necesidad de “continuar con el trabajo que ha realizado Anabel”, y con desafíos a corto plazo para consolidar todos los objetivos que se forjaron en las reuniones de los equipos técnicos del Mendoza Propone. “Tenemos que afianzar ese equipo, con propuestas firmes que apuntalen a una fórmula competitiva en toda la provincia, más candidatos fuertes en los 18 departamentos”, señaló la Intendenta.

Para Destéfanis, será vital para recuperar terreno perdido qeu se tenga una fórmula competitiva el año que viene, pero marcó que eso se dará en conjunto con un programa y proyecto político que “entusiasme y que incentive a la militancia”.

“Queremos gobernar Mendoza y queremos transformar la realidad. Ese es el desafío”, remarcó la jefa comunal, quien consideró que en estos 8 años de gobierno del radicalismo no han cambiado las cosas para bien, como sí lo ha planteado el oficialismo.

“No hemos visto un desarrollo de la producción o de la actividad económica. Tenemos uno de los sueldos más bajos del país; no hay un plan de infraestructura; la inseguridad crece y ya ha llegado a pueblos que todavía eran más tranquilos, como lo es el caso de La Dormida. No vemos elementos que definen a una gestion que nos diga que estamos mejor, por lo que tenemos que ofrecer una propuesta superadora”, manifestó.

En tanto, sobre la relación con el resto de los intendentes y la interna del partido, la futura presidenta del PJ señaló que comenzará un “proceso para lograr la unidad y el consenso. Para eso hay que constituir la confianza interna”.

También declaró que el desafío post asunción será “tener vínculos de confianza. Yo he hablado con todos los intendentes, pido que me conozcan más profundamente, que conozcan a Flor Destéfanis. Tengo una postura todal al dialogo con todos. Creo que todos somos importantes y espero que puedan encontrar herramientas para consenso. Las gestiones que tienen en las comunas son muy aprobadas y son nuestra carta de presentación de cara a la sociedad”, acotó.

Respecto a la posibilidad que asistan o no al acto, manifestó que es una fecha complicada sobre todo por las actividades de fin de año que tienen los intendentes. “Ojalá que puedan estar. Nos debemos igual una reunión, pero sería importante que los departamentos estén representados”.

Por último, comentó la necesidad de “preparar al peronismo para el año electoral, con el fortalecimiento de las propuestas para los 18 departametnos. Los ciclos se terminan en algún momento hay muchos dirigentes que están preparados para gestionar. Vamos a apostar todo para recuperar la provincia”.