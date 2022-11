Un debate que no termina, el PJ analiza crear un banco estatal

Con fuertes críticas a la gestión ambiental, al manejo de la crisis hídrica y a la situación financiera, los equipos técnicos del PJ comenzaron a analizar las propuestas que quieren plasmar en su programa de gobierno que le ofrecerán a la ciudadanía en 2023. Una propuesta es polémica y está en el capítulo de Hacienda en el que se señala crear un banco provincial, de gestión profesional, con una estrategia puesta en el financiamiento del desarrollo de la provincia.

Es importante recordar que los bancos estatales le dejaron a la provincia una deuda de 1.000 millones de pesos/dólares en créditos que no se pudieron cobrar debido a que el manejo de los bancos públicos era un descontrol, debido a que vivían del permanente redescuento que les otorgaba el Banco Central porque casi nadie pagaba los créditos. Al final más de 80.000 personas y empresas no pagaron sus créditos que fueron al Fondo Residual.

Arturo Lafalla, el ex gobernador que privatizó los bancos estatales porque eran un descontrol.

Pero bueno, quizás los técnicos tienen tiempo de juntarse con el ex gobernador Arturo Lafalla así les explica la inconveniencia de la propuesta. Antes podrían leer el libro de Lafalla Utopía y realidad, memorias de un gobernador 1995-1995 en donde cuenta las desventuras de los bancos oficiales, les va a servir en serio, no es ironía. Lo venden en la Ediunc en calle Sarmiento 607 de Ciudad y sale $ 1.500. Pero será difícil que suceda, el senador Lucas Ilardo no hace mucho lo mando al ex gobernador a contar boletas en las elecciones. Pero la misma Anabel Fernández Sagasti dijo que “lo que vamos a escuchar no son proyectos ni propuestas definitivas porque son dinámicas y colectivas, es un cuerpo dinámico porque así es la sociedad”, explicó Fernández Sagasti. Además invitó a todas las personas que quieran arrimar su propuesta o realizar un comentario sobre las existentes. También fue clara al señalar que las propuestas se basan en el conocimiento territorial y que son la base para empezar a caminar la provincia.

También tienen pensado restituir el Fondo Anticíclico Provincial para ejecución de un plan de desendeudamiento, recuperación de salarios e inversión pública. El último gobernador que se gastó el Fondo Anticíclico fue Celso Jaque, quien avisó que no iba al evento de ayer, allí había dos nóminas salariales hoy más o menos superarían los 30 mil millones de pesos.

Fernández Sagasti también se ocupó del gobernador Suárez al decir que “no tiene incidencia real para solucionar los problemas de la gente. Por eso es que tenemos que ser una opción para transformar la realidad que vive Mendoza”.

José Pozzoli, concejal de Guaymallén exponiendo sobre agua y ambiente.

“Esta gestión y los intendentes sólo tienen marketing ambiental”

El primer panel estuvo dedicado al Agua y al Ambiente liderado por José Pozzoli, Mario Salomón y Alejandra Pezzutti.

Pozzoli fue claro al exponer que hubo una primera ola del peronismo de los ‘90 en donde con visión estratégica, se sentaron las bases de la legislación ambiental de la provincia. Así también se implementaron acciones y programas como el Vivila bien desde el entonces ministerio de Ambiente, allá por 1994, que era conducido por Arturo Lafalla y fue el primer programa de educación ambiental instrumentado en toda la provincia. Hay que recordar que Lafalla fue el primer ministro de Ambiente que tuvo la provincia. Además también destacó la realización del dique Potrerillos, obra en la que también tuvo mucho que ver el ex gobernador.

De esta forma buscó diferenciar las gestiones de su partido de las radicales, las que según Pozzoli, “hacen marketing ambiental y gastan la plata en ciclovías”.

El concejal de Guaymallén sostiene que entre el 99 y el 2007 se desmembró ambiente y que en el 2007 arrancó la segunda ola hasta el 2018 cuando José Luis Alvarez dejó Irrigación. En este lapso se sancionó la ley provincial de residuos sólidos y la ley 8051 de ordenamiento territorial, a lo que agregó que esta ley debía ser actualizada en 2016 y no se hizo. Pezzutti agregó que la última presidente de la Agencia fue una peronista y después no se nombró más a nadie, la agencia funciona pero no en pleno porque además no está completo el consejo. “Nosotros los justicialistas creamos las herramientas para la gente, para planificar y después vienen otros y las manipulan”, cerró Pezzutti.

Por su parte, Mario Salomón, valoró la realización de los balances hídricos y bancos de tierras. “Le echamos la culpa al cambio climático pero en realidad tenemos una crisis de gestión del recurso hídrico, si no lo gestionamos para generar producción y riqueza no sirve”, sentenció Salomón y agregó: “Tenemos que redefinir el contrato social porque el viejo modelo del siglo XIX no sirve más, hicimos el plan 2020 y el problema del agua va a importar en serio cuando la gente se empiece a quedar sin trabajo”.

Algunos de los presentes en el acto.

“Impsa es para Mendoza lo que YPF es para el país”

El panel sobre energía estuvo a cargo de Pablo Portuzo y Gisela Lamberti. Portuzo destacó la importancia de la empresa debido a que “podemos lograr la soberanía energética”. También dijo que es importante el fin de las concesiones de servicios que se avecinan porque da la oportunidad de renegociar un marco regulatorio que es de los 90.

Fue contundente al poner de ejemplo lo que San Juan y otras provincias han avanzado en energía renovables. Explicó que como se instalan en lugares alejados, hay que hacer una línea de alta tensión para aprovechar la energía que generan. “Morales, gobernador radical de Jujuy le pidió la plata a Macri para hacer la línea de alta tensión, y Uñac la hizo él con la empresa provincial de energía”.

“Sí la mayoría de la deuda es en dólares, tenemos que conseguir más pesos para pagar”

Anabel Fernández Sagasti, presidente del PJ y senadora nacional.

El tercer panel fue sobre Hacienda y empleo en el que Dante Moreno y Lisandro Vergara, como lo hace el justicialismo reiteradamente, volvieron a alertar sobre la deuda en dólares la que en 2016 era de 460 millones y subió 88% con Cornejo, explicaron. También indicaron que desde el 2004 hubo un proceso de desendeudamiento de las provincias a cargo del Gobierno Nacional que se terminó en 2015 con Macri y ahí Mendoza se endeudó en 590 millones de dólares.

“Lo primero que hay que hacer es planificar el desendeudamiento para poder crecer”, dijo Lisandro Vergara.

Rolando Vanini, delegado regional de la SRT, habló de empleo y dijo que se debe crear el consejo provincial del trabajo. También se quejó de lo bajo que son los salarios públicos y privados en Mendoza y señaló que el trabajador no tiene que ser reconvertido a emprendedor, sino a trabajador bien pago.

“Minería con consenso social”

El cuarto y último panel estuvo dedicado a producción, allí Amalia Granata explicó que la producción de petróleo viene en baja y que la superficie cultivada de vid está estancada. Consideró que los otros ejes de desarrollo pasan por el turismo, la industria del conocimiento, Vaca Muerta, agroindustria y producción de alimentos saludables. Sobre la minería explicó que es posible pero con consenso social.

Sobre ruralidad habló Diego Montón quien dijo que el Frente de Todos tiene que hacer foco en los productores más desprotegidos y sin patrimonio. “Los otros días en el acto de las medidas que se anunciaron, en la primera fila estaban los que se llevan la ganancia y atrás los que trabajan. Esto lo tiene que cambiar el Frente de Todos”.

Quién estaba en primera fila además de funcionarios, Alfredo Vila y José Zuccardi.

Los primeros de la fila que se llevan la ganancia, como dijo Diego Montón, entre ellos Alfredo Vila y José Zuccardi.

Y ahí llegó algo de tensión con los de referentes de Hacienda debido a que los de producción les dijeron: “Ya lo dijo Néstor, los muertos no pagan. Primero crezcamos y después paguemos”.

Habrá que estar atentos y ver cómo impacta el enriquecimiento que pueden hacer otras personas de estas propuestas, porque en pocos casos se explicó cómo se instrumentarían las soluciones de los diagnósticos que pronunciaron.

Un buen paso sería que empujen el lápiz algunos de los buenos ex gobernadores que tiene el peronismo.

El documento con las propuestas se puede ver en la página mendozaproponer.ar, allí se desarrollan los temas: Género y diversidad, seguridad, justicia, ciencia tecnología e innovación, juventudes, discapacidad, ambiente, ruralidad, trabajo, deporte, salud, educación, economía, producción y energía, hacienda y finanzas y cultura.

Quiénes fueron y quiénes faltaron

Asistieron al evento el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Martín Hinojosa, el ex senador e intendente de Guaymallén Alejandro Abraham, los legisladores Alejandro y Adolfo Bermejo, Gonzalo Navarro delegado regional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la presidente electa del PJ Flor Destéfanis y el intendente de La Paz, Fernando Ubieta. Ausentes con aviso: el intendente de Maipú Matías Stevanato y el intendente de Tunuyán Martín Aveiro. Ni avisaron que no iban: los hermanos Félix.