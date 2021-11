Fernández, sobre el FMI: “Los sobrecargos se tratan en diciembre y evitaremos un ajuste que cueste socialmente”

(Enviado Especial a Edinburgo, Escocia) El presidente Alberto Fernández confirmó este domingo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) tratará los sobrecargos de interés que le cobra a la Argentina por su deuda “en diciembre” y aseguró satisfecho porque se fue del G20 con la certeza de que el acuerdo de refinanciación que se firme en algún momento evitará “un ajuste que cueste socialmente.

En una rueda de prensa de la que participó este medio, el jefe de Estado fue consultado sobre las conclusiones que le quedaron tras la reunión de 90 minutos que tuvo en la embajada argentina en Roma con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. “La negociación va avanzando con las dificultades que la negociación supone. Porque hay muchos intereses en pugna”, dijo el mandatario.

Según afirmó, hay un mundo financiero que ha demostrado un fracaso y que se resiste a cambiar y a aceptar la crisis que ha generado. “La reunión con Georgieva fue buena. Fue una buena reunión. Nos dijimos francamente las cosas, ratificamos nuestro deseo de cumplir los compromisos pero no a costa de postergar a la gente”, enfatizó en el DoubleTree by Hilton Hotel de la ciudad de Edinburgo, Escocia.

¿Qué significa que la reunión fue buena?, se le consultó al mandatario. Y Fernández respondió: " Fue fructífera, buscamos mecanismos para seguir avanzando y encontrar puntos de acuerdo. Hablamos de los sobrecargos, me dijo que estaba previsto que se analice en diciembre. Me voy satisfecho. Con la premura de buscar una solución, se quedaron los equipos del Fondo con Martín (Guzmán) y Beliz a la cabeza”.

En esa línea, el jefe de Estado celebró que también el G20 le haya planteado al Fondo sobre la necesidad de seguir avanzando en la resolución de los sobrecargos. “Estoy satisfecho porque los objetivos que nos fijamos, los logramos y pudimos avanzar en algunos otros y eso es valioso”, sostuvo.

El mandatario habló con la prensa argentina el DoubleTree by Hilton Hotel de la ciudad de Edinburgo, Escocia. Allí llegó procedente de Roma en la tarde del domingo para participar lunes y martes del Cumbre de las Naciones Unidas para el Cambio Climático Cop26.

Los vencimientos que vienen

Sobre la deuda puntual con el organismo multilateral, dijo que “es evidente que la Argentina no puede pagar 19 mil millones de dólares el año que viene. Estamos trabajando para que podamos lograr un acuerdo que sea sostenible. Que no se postergue el desarrollo y no se nos imponga un ajuste que socialmente cueste y que se pueda cumplir en el tiempo”.

“Está claro que lo que firmó Macri es imposible de cumplimiento y está claro que fue un acuerdo de un plan que propuso el Fondo y que en la primera revisión se demostró su fracaso”, dijo

Reunión con Georgieva

El jefe de Estado dijo que Georgieva le confirmó que en diciembre se reunirá el directorio del Fondo Monetario “y entre otros temas van a tratar esta recomendación que se le ha dado” desde el G20, para que revise los sobrecargos. “Yo entiendo que si (la jefa del FMI) habla conmigo y tenemos un permanente contacto, la predisposición existe”, expresó.

El mandatario se mostró optimista porque el proceso de negociación continuará este mismo lunes con Guzmán y Beliz, que se quedaron en Roma con el equipo técnico del Fondo, por lo que el diálogo “está funcionando”.

Por otro lado, el presidente dijo que lo que tuvo mucho sentido en el G20 para Argentina es que él y sus ministros llegaron con la intención de llamar la atención al mundo sobre lo que está pasando y así fue. “El mundo de la pos pandemia es un mundo sufriente. Y el común denominador de los tres discursos que di fue llamar la atención sobre los problemas de financiamiento que va a enfrentar el mundo después de la crisis del de la pandemia, entre ellos el de la Argentina”, dijo Fernández.

Fernández agregó que advirtió en la Cumbre del G20 que existe un problema económico (global) de gran seriedad, enorme desigualdad, que eso reclama financiamiento y que ese financiamiento el mundo desarrollado lo tiene que advertir.

“Quisimos advertir que estamos ante un problema económico de gran seriedad, de enorme desigualdad, que esa desigualdad reclama financiamiento y que ese financiamiento el mundo desarrollado lo tiene cubierto”, sostuvo.

El apoyo internacional

¿Cree que los países van a votar a favor de la postura argentina?, se le consultó a Fernández. “Yo desde el primer día llevo un trabajo laborioso con toda Europa que en esta oportunidad volvió a repetirse, con Merkel, Macron, Pedro Sánchez y los comisionados europeos. Todo tiene el mismo sentido: primero agradecer el apoyo de ellos y seguir buscando resolver el problema de la deuda con un sentido razonable”, respondió.

Y explicó: “Lo que logramos ahora es que el G20 entienda el planteo de Argentina y que ponga resiliencia de la pandemia para los países de renta baja y media. Porque los países de renta media contienen el 60% de la pobreza en el mundo”.