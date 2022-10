Fernández dijo que el rechazo del pago de Ganancias de los jueces fue “incomprensible”

El presidente Alberto Fernández consideró hoy que le “cuesta entender” el rechazo que hizo la oposición en el Congreso Nacional del articulo 100 del proyecto de Presupuesto 2023 que disponía el pago del impuesto a las Ganancias para todos los integrantes del Poder Judicial, y aseguró que esa decisión significa “menos dinero para mejorar la educación, la salud, para asistir a quienes lo necesitan”.

“La oposición tomó esta postura que me cuesta entenderla. Cada vez que uno toca este tema dicen que ‘es un ataque a la justicia’. Queremos que los integrantes del Poder Judicial paguen el impuesto que pagan todos los argentinos. No cobrarlo significa tener menos dinero para mejorar la educación, la salud y la asistencia a quienes lo necesitan”, indicó Fernández en declaraciones a El Destape Radio.

La mayoría de los bloques opositores de la Cámara de Diputados, junto a algunos diputados oficialistas de extracción sindical, rechazaron hoy el artículo del proyecto incluido por el Frente de Todos (FdT) en el proyecto de Presupuesto 2023 mediante el cual se disponía el pago del impuesto a las Ganancias para todos los integrantes del Poder Judicial.

“No estoy hablando de una suma menor, estoy hablando de fondos cercanos a los 230.000 millones de pesos. El IFE costaba 90.000 millones de pesos”, afirmó el Presidente.

Sobre el rechazo a este artículo propuesto en el proyecto de Presupuesto, Fernández sostuvo que “todos los años se reclama por esta medida” y que consideró que “esta vez se iba a poder” aplicarla.

“Tenemos un sector que se le ha eximido de pagar impuestos a las ganancias sin ningún argumento lógico. Un juez de cámara debe estar hoy ganando 1 millón de pesos, y un diputado gana 300.000 pesos. Como presidente gano un poco más de 500.000 pesos, en bolsillo, y pago ganancias, lo quiero aclarar”, afirmó.

En esta línea, el jefe de Estado explicó que, si bien en la Constitución Nacional se habla de “la intangibilidad de los sueldos” de los jueces, este artículo se refiere a que “el Poder Ejecutivo no se los puede bajar para presionarlos”.

“Pero que paguen el impuesto que pagan todos los argentinos no tiene nada que ver con esto”, señaló el mandatario.

El presidente consideró que gracias a los períodos en los cuales el Poder Judicial actuó con independencia, sus integrantes lograron que sus sueldos se incrementaran sin seguir los haberes “de la administración pública ni del Congreso”.

Finalmente, el presidente argumentó que cuando se habla de Ganancias “no solo se habla del sueldo de los jueces”, sino que también de funcionarios judiciales en todas las provincias que tienen haberes “de privilegio” respecto a lo que se perciben “en las administraciones públicas”.

Fernández vinculó a los libertarios con el atentado a Cristina Kirchner

El presidente también dijo que hay una “relación ideológica muy cercana” entre los sectores denominados libertarios que encabeza políticamente Javier Milei y los acusados de atentar contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 1 de setiembre.

“¿Quiénes son los libertarios? ¿Los que quieren libertad o los que le ponen un arma en la cabeza a Cristina? Hay una relación ideológica muy cercana. Hay discursos de odio y no podemos hacernos los distraídos”, advirtió.

Y desarrolló: “Yo no digo que Milei los haya mandado a hacer eso, no estoy diciendo semejante disparate, pero hay una relación ideológica muy cercana y él no puede hacerse el distraído”.

“Son los mismos que tiran antorchas prendidas a Casa de Gobierno, los mismos que perseguían a Ferraresi y lo insultaban por la calle, los mismos que produjeron desmanes en el acto de Massa...Es el discurso que él promueve cuando habla de la casta política. ¿Y qué es la casta política? Yo voy a seguir reivindicando la política como el único medio de modificación de la realidad”, agregó.

Qué dijo sobre una posible candidatura en las PASO

El presidente defendió las PASO como esquema para resolver las candidaturas y anotó a Cristina Kirchner en la carrera. También se mostró dispuesto a bajarse, si eso asegurara la victoria del Frente de Todos aunque luego aclaró: “No hice ningún acuerdo con Cristina para gobernar un solo mandato”.

Al respecto, apuntó: “Hay miradas diferentes y algunos creen que es mejor que sea otro (el que continúe el proyecto). Lo entiendo y me parece bien, sólo digo que lo resolvamos adecuadamente, como dice la ley”.

“Quiero que seamos capaces de generar un debate interno sin exclusiones y respetándonos”, reclamó Fernández antes de remarcar que “lo mejor es que la gente vote”. Y aunque aclaró que está dispuesto a dar el debate, considera que las PASO siempre “fueron un gran instrumento para que la gente diga ‘éste es el mejor candidato´”.

“Mi primera preocupación en este momento es gobernar; la segunda es que no vuelvan los mercaderes de la derrota, los profetas del odio y el desánimo. No quiero que ellos se hagan cargo de la Argentina porque lo único que trajeron fue dolor”, cerró.