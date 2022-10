Operativo clamor y candidatos presidenciales: ahora es Kicillof el que se pronunció por un “Cristina 2023″

El día después de que Máximo Kirchner dijera creer que la vicepresidenta de la Nación no irá por una tercera candidatura presidencial, Axel Kicillof, otra figura poderosa e influyente dentro del universo kirchnerista, se expresó en la dirección contraria. “Hay una voz que empieza a decir Cristina 2023″, comentó el gobernador bonaerense, para agregar que, “en lo personal”, le gustaría que el peronismo tome ese rumbo.

Para dar su opinión, Kicillof aludió a la consigna que se impuso el pasado 17 de octubre. “El otro día en la Plaza de Mayo cantaban ‘Cristina Presidenta’, lo mismo aparece en las paredes... Hay un deseo de sectores muy grandes. Uno ve que hay un empuje, una voz que empieza a decir Cristina 2023, eso se observa y se nota. Tienen el derecho a expresarlo”, dijo el gobernador a El Destape.

Máximo Kirchner. Foto: Archivo / Los Andes

La provincia de Buenos Aires con su peso expresado en casi el 40 por ciento del padrón electoral nacional es el territorio base del peronismo kirchnerista. Kicillof gobierna en base al sostén de la vicepresidenta de la Nación y a una alianza entre los intendentes del conurbano y Máximo Kirchner, que conduce el PJ local.

“Cristina conduce el movimiento político más importante y tiene todas las condiciones para ser Presidenta; a mí me gustaría, pero la decisión va a estar en sus manos”, dijo Kicillof. Su ministro, el sindicalista Walter Correa, semanas atrás ya había expresado su deseo que Cristina Kirchner vuelva a pelear la presidencia. “Es el pueblo el que decide las candidaturas”, resumió el gobernador.

Máximo Kirchner abrió la semana diciendo que creía que su madre no aspira a una nueva candidatura presidencial. De todos modos, en la misma entrevista, aclaró después que se trataba de una creencia suya, no una determinación ya tomada por Cristina Kirchner.

El diputado nacional y referente de La Cámpora también dijo creer que el presidente Fernández quiere volver a ser candidato. Y expresó algo que fue tomado como una chicana en la Casa Rosada. Máximo Kirchner dijo que le resultaba “por lo menos extraño” que Alberto Fernández buscara la candidatura mediante las PASO.

Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires.

“Macri fue a las PASO en 2015, no en 2019″, explicó, dando a entender que a los oficialismos les es inconveniente definir la candidatura presidencial en primarias.

El 17 de noviembre del año pasado, en el Día de la Militancia, Alberto Fernández prometió, también en la Plaza de Mayo, que en el 2023 habría internas para definir “desde el Presidente hasta el último concejal”.

Aníbal Fernández fue el ministro del Gabinete nacional que salió ayer en defensa de la posibilidad de que la puja por las candidaturas no se defina con una lapicera.

“Si el Presidente siente que la mejor forma de dirimir las discusiones dentro del propio partido y del propio frente es una competencia, ¿por qué le tienen miedo a competir?”, desafió el ministro de Seguridad. Aníbal Fernández tuvo meses atrás cruces con La Cámpora, cuando desde la agrupación kirchnerista recrudecieron los cuestionamientos abiertos a la política económica de Martín Guzmán.

Alberto Fernández. (Prensa Casa Rosada)

La presidenta de los senadores bonaerenses peronistas, Teresa García, habló en términos similares a Máximo Kirchner. No cree que las PASO sean el mejor instrumento para definir las candidaturas del Frente de Todos. “Lo que hay que tener es un modelo de selección, ¿quiénes son los mejores? ¿Alberto? Si él y su gente determinan que van a una PASO que lo hagan, pero a mí me parece que la sociedad ya ha dicho que no”, sentenció García, dirigente muy cercana a Cristina Kirchner.

En el kirchnerismo entienden que la opositora Juntos por el Cambio enfrenta un proceso de radicalización de sus posiciones, alentado por el fuego cruzado dentro de su propia interna. Algo de eso se vio este lunes, cuando Mauricio Macri presentó su libro “Para qué” en la Rural. El expresidente arrancó el aplauso más fervoroso cuando anunció la privatización de Aerolíneas Argentinas en el caso de volver al gobierno. “¿Dónde mierda están las prioridades? A mí no me corren más. Ningún progre nos puede correr. ¡Ese discurso cínico progre no me lo banco más!”, gritó.

El peronista Miguel Angel Pichetto acompañó a Macri en el frustrado intento reeleccionista de 2019. Piensa parecido a muchos kirchneristas que están detrás del operativo clamor “Cristina 2023″. Pichetto quiere a Macri de nuevo candidato: “no se hace política con suplentes”, dijo.