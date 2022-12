Feriado mundialista: el Senado provincial sesionará si hay empleados legislativos para hacerlo

En un día marcado por la polémica por el feriado mundialista que ordenó el Gobierno nacional, la Cámara de Senadores de la provincia se prepara para sesionar, como ocurre cada martes, aunque con algunas dudas respecto del personal no político que trabaja para que se realicen los plenarios.

El vicegobernador Mario Abed informó a Los Andes que “en principio sí” habrá sesión este martes. Abed indicó que estaba reunido con los presidentes de los bloques por el temario y que iba a encontrarse a partir de las 9.30 con los legisladores del PJ, quienes están en su oficina.

Así lo confirmaron también desde ese bloque a este diario. “Nosotros estamos acá en la Legislatura, a disposición. Ellos iban a analizar el tema de los empleados, si tenían a los taquígrafos y al personal. Si están dadas las condiciones, va a haber sesión”, señaló uno de sus integrantes.

El feriado nacional provocó controversias. Varias provincias no adhirieron y el gobernador Rodolfo Suárez indicó que en Mendoza no se aplica pero que, a su vez, aclaró que no se descontará el día a quienes no vayan a trabajar. También indicó que la administración pública provincial funcionará con “normalidad” hoy.

El oficialismo quiere sesionar hoy.

Este pronunciamiento de Suárez tuvo eco en las redes sociales. Los senadores del radicalismo inundaron Twitter con fotos con el hashtag “#YoElijoTrabajar”, emulando de esa manera la frase “Elijo creer” que se popularizó en señal de apoyo a la Selección argentina durante el mundial de Qatar.