Falleció Ricardo Monner Sans: denunció la causa Armas durante el menemismo y casos de corrupción K

Uno de los abogados que llevó adelante la querella en el emblemático caso por la venta de armas a Ecuador y Croacia durante el menemismo, Ricardo Monner Sans, falleció a los 87 años tras una extensa trayectoria investigando causas de corrupción. Además, Monner Sans había participado de denuncias contra el kirchnerismo, como la causa Ciccone que salpicó al ex vicepresidente Amado Boudou.

Su muerte enlutó al ambiente, donde varios colegas y figuras públicas salieron a despedirlo tras su gran trabajo. El abogado y presidente de la Asociación Civil Anticorrupción era hijo de un ex decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y una profesora de historia. Estudió en el Colegio Nacional Buenos Aires y luego en la Facultad de Derecho de la UBA.

Ricardo Monner Sans (Gentileza La Nación).

Cabe señalar que entre sus pasiones se encontraba San Lorenzo de Almagro, el equipo del que era fanático. Años después su hijo, Ramiro, sería candidato a presidente del club.

Tráfico de armas y enriquecimiento ilícito

Una de las causas más importantes de Monner Sans fue la que investigó en 1995: el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, que nació a partir de una investigación del periodista Daniel Santoro en Clarín y que salpicó al menemismo.

Se trató del contrabando de más de 6,5 toneladas de armas y municiones a Ecuador y Croacia que estaban en guerra con Perú y Serbia en ese momento, respectivamente. Por su parte, el ex juez federal Jorge Urso dispuso en el 2001 la prisión preventiva, pedida por el fiscal Carlos Stornelli.

En noviembre de 1995 se hizo estallar la fábrica militar de Río Tercero y murieron 7 personas, otras resultaron heridas y varios barrios de la ciudad terminaron con destrozos. Monner Sans también investigó irregularidades en el PAMI entre 1992 y 1994. Primero durante la gestión de Matilde Svatetz de Menéndez y luego de Víctor Alderete.

Murió Ricardo Monner Sans. Foto: La Tecla Mar del Plata

Durante el kirchnerismo, investigó los contratos del Ministerio de Producción con actores K, o los viajes de Hugo Moyano y su gente al Mundial de Sudáfrica 2010. Sin embargo, una de las querellas más destacadas fue contra el ex vicepresidente Amado Boudou por la venta de la ex Ciccone Calcográfica.

En su momento, Boudou fue investigado por enriquecimiento ilícito y por negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco del procedimiento que se instruyó para levantar la quiebra solicitada por el Estado contra la empresa Ciccone.

Allegados despidieron a Ricardo Monner Sans

“Me parece que no me iré de este mundo sin haber tenido el privilegio de tener un ratito preso al ex presidente de la República Carlos Saúl Menem y a un ex vicepresidente de la República: Amado Boudou”, había dicho Monner Sans en 2017 durante una entrevista con La Nación.

“R. Monner Sans estuvo en la vidriera pública para denunciar lo que nadie denunciaba. No solo eso: llevó silenciosamente el caso de una mamá británica cuya hija fue asesinada en Buenos Aires. Un caso desconocido entre tantos otros que agigantan su figura. Amigo, te extrañaré”, lo despidió Diana Cohen Agrest, Dra. en Filosofía.

Posteo de Paula Oliveto Lago en despedida de Monner Sans. Foto Captura: X / @pau_oliveto

La diputada Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, recordó la incansable lucha contra la corrupción que llevó adelante Monner Sans. “Denunció la corrupción y se la jugó en momentos donde era difícil. Mis respetos y cariño a su familia”, escribió en X Oliveto.

“Lamento profundamente el fallecimiento del gran Dr. Ricardo Monner Sans, abogado con gran actuación en muchas causas por corrupción y otros temas institucionales. Fuerte abrazo para su esposa, sus hijos Ramiro y Alejo, nietos y demás seres queridos. Me causa gran dolor su pérdida”, aseguró Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio de Abogados.

