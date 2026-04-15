15 de abril de 2026 - 08:37

Expectativa por la declaración de las dos jubiladas que le prestaron 200.000 dólares a Adorni

Beatriz Viegas y Claudia Sbabo se presentan hoy en Comodoro Py ante el fiscal Gerardo Pollicita para justificar la financiación sin intereses otorgada al jefe de Gabinete para su departamento en Caballito.

El edificio donde vive Manuel Adorni, en Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

El edificio donde vive Manuel Adorni, en Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Las jubiladas Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años, que supuestamente le prestaron 200.000 dólares el año pasado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, se presentan a declarar este miércoles en los tribunales de Comodoro Py.

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La primera de ellas, Viegas, ya se encuentra en Comodoro Py. Llegó a las 7.15, casi dos horas antes de lo que se la esperaba.

Las mujeres se lo vendieron en noviembre de 2025 a un precio declarado de 230.000 dólares y, según precisó la escribana Adriana Nechevenko, quien participó de esta operación, las vendedoras le financiaron a Adorni 200.000 dólares, sin intereses, monto que el funcionario deberá devolverles en noviembre próximo.

Viegas y Sbabo iban a declarar la semana pasada, pero el abogado de Adorni, Matías Ledesma, pidió postergar la testimonial porque coincidía con el juicio de los cuadernos de las coimas, donde también interviene.

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Las mujeres le compraron el departamento al exfutbolista Hugo Morales, quien ya declaró en la causa penal y dijo que lo había vendido por 200.000 dólares.

El lunes pasado, declararon en los tribunales Graciela Molina, comisaria retirada de la Policía y Victoria María José Cancio, su hija y contadora en la misma fuerza, quienes detallaron que fue la primera vez que participaban de un préstamo con garantía hipotecaria con Nechevenko, la escribana de Adorni.

Según indicaron, el funcionario les pagó 30.000 dólares y todavía les debe otros 70.000 y los intereses de la operación, lo cual deberá saldarlo en un plazo de siete meses. Esto en relación al departamento en Parque Chacabuco.

Mientras tanto, el fiscal Gerardo Pollicita espera las respuestas a varios pedidos que hizo la semana pasada a diferentes organismos públicos, después de que el juez Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y su mujer, la coach ontológica Bettina Angeletti, lo cual le permitirá conocer todas sus declaraciones de bienes, gastos con tarjetas de crédito, ingresos, movimientos de sus cuentas, inversiones y otras operaciones del matrimonio.

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