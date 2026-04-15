15 de abril de 2026 - 07:50

Francos dijo que Adorni "falló en sus explicaciones": "Fue un golpe para el Gobierno"

Además, el exjefe de Gabinete expresó sus intenciones de competir en las elecciones de 2027.

Guillermo Francos y Manuel Adorni

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"Claramente ha sido un golpe para el Gobierno toda esta situación", admitió en LN+ este martes Francos, marcando una distancia evidente con el hermetismo que suele reinar en la Casa Rosada ante temas judiciales que afectan a su discurso anticasta.

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Para el exjefe de ministros, la figura de Adorni quedó vulnerable ante lo que definió como un clima de hostilidad informativa. "Cuando el Gobierno genera algún espacio, hay una especie de acribillamiento mediático desde distintos lugares, no solamente de los periodistas, sino en las redes", señaló Francos, sugiriendo que el entorno digital fue determinante para amplificar el desgaste de la imagen oficial.

Sin embargo, Francos fue duro al evaluar el desempeño personal de Adorni frente al micrófono: "Yo creo que, por supuesto, el vocero falló en dar su explicación, tuvo una actitud que a la gente no le gustó y eso todavía convirtió en más negativo el tema".

Además, Francos recordó que el vocero aún cuenta con el blindaje de la mesa chica de la Casa Rosada: "Hay algún motivo por el cual el Presidente y la Secretaria General (Karina Milei) lo apoyan, supongo que ellos tienen mucha más información que la que tenemos nosotros".

Sobre los pasos a seguir, Francos subrayó que la continuidad de Adorni en el Gabinete quedará atada estrictamente a los expedientes: "Hay que esperar si él puede dar respuesta a los requerimientos de la Justicia", afirmó.

“Tengo la idea de poder competir”

Por otra parte, Francos no descartó ser candidato de La Libertad Avanza en 2027 y aseguró que es un tema que hablará con Javier y Karina Milei.

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