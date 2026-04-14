Diputados: el oficialismo pone el ojo en el incumplimiento de las DDJJ como contraofensiva por Adorni

La Libertad Avanza pondrá la mirada en los diputados que no cumplieron con la presentación de su declaración jurada del 2024 y en la que deben realizar los legisladores antes del 30 de mayo, en una contraofensiva por el debate sobre el aumento del patrimonio del jefe de Gabinete , Manuel Adorni , que concurrirá el 29 de abril a la Cámara de Diputados.

A quince días del informe del ministro, el oficialismo mira con atención lo que sucedió con la presentación de las declaraciones juradas de los diputados que debían entregarlas antes del 31 de julio del 2025, ya que hay unos cincuenta que no lo hicieron en forma y tiempo.

De hecho, el 22% de los legisladores no presentó su DDJJ , y de ese total una decena tiene mandato hasta el 2027, según consta en la página de la Cámara de Diputados.

En cambio, mas del 90% de los diputados cumplieron con su obligación de presentar sus declaraciones juradas al asumir su mandato, según se desprende de un documento al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La oposición disparará con fuerza contra Adorni en el informe que brindará el 29 de abril, ya que la mayoría de las 4800 preguntas están vinculadas a sus viajes al exterior, y a la compra de propiedades, que hoy investiga la justicia.

Por ese motivo, el oficialismo prepara su propia defensa y puso la mirada en el incumplimiento de los legisladores de presentar en tiempo y forma su declaración jurada, como lo establece la ley de Ética Pública, al comenzar su mandato y en cada año del tiempo que dure su gestión como legislador.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó este martes que Adorni, quien se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz de la causa judicial por corrupción y enriquecimiento ilícito, concurrirá al recinto el próximo miércoles 29 de abril, y vaticinó que el cruce del funcionario con la oposición será “picante”.

“Va a ser picante. Compren pochoclos”, expresó risueñamente el riojano durante una charla que brindó en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Transferencia

En la pagina web de la Cámara de Diputados se especifica que los diputados tienen la obligación de presentar sus Declaraciones Juradas Patrimoniales (DJPI) en tres instancias:

INICIAL: dentro de los treinta (30) días hábiles al iniciar su mandato.

ANUAL: hasta el día 30 de mayo del año siguiente al período que se informa, salvo que el mismo sea prorrogado. Debe realizarse anualmente en cada año de gestión mientras dure en sus funciones.

En caso de prórroga de vencimiento de la presentación de la DJPI, los Diputados tienen 30 días corridos posteriores desde la fecha de vencimiento de dicha prórroga para efectuar su presentación ante la HCDN.