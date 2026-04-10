Causa Adorni: la Justicia pidió conocer el origen de los fondos para la compra de la casa en el country

La causa en la que se investiga al jefe de Gabinete , Manuel Adorni , por presunto enriquecimiento ilícito, sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, el fiscal Gerardo Pollicita llamó a declarar al contratista que llevó adelante la refacción de la casa del funcionario ubicada en el country Indio Cuá , de la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

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Matías Tabar, representante de la firma Grupo AA, cumplirá con la declaración el 24 de abril a las 9 en Comodoro Py, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Esta semana, también fueron citadas las jubiladas que participaron en financiamiento para la compra del departamento del funcionario en el barrio porteño de Caballito .

Respecto a la adquisión de la casa en el country, Pollicita pidió que se presente todo tipo de documentación relacionada con las refacciones de la casa como, por ejemplo, presupuestos, cotizaciones, contratos, órdenes de servicio, facturación y comprobantes de pago.

Asimismo, el fiscal pidió que se reúna información respecto de las formas de pago, realizadas en efectivo, transferencia, cheque, tarjeta, permuta , etc. Además, solicitó el detalle de las cuentas bancarias, billeteras virtuales, así como de los CBU-CVU, cheques o instrumentos que hayan sido utilizados para percibir sumas de dinero que estén vinculadas con la obra.

También solicitó la documentación que permita la identificación de fechas, montos y pagadores, planos, renders y fotografías.

La fiscalía también indicó saber: comunicaciones establecidas con la administración del barrio privado, el personal que trabajó en la obra, documentación sobre la compra de los materiales e insumos, información de proveedores, precios, fechas de compra y cantidades de los materiales.

El pago de las expensas es otro de los interrogantes que busca develar la Justicia. Por este motivo, el fiscal pidió a la administración del barrio información respecto de cómo se pagaron los 5.000 dólares en concepto de tasa de ingreso el 30 de noviembre de 2024.

En este punto deberán presentar recibos, transferencias, comprobantes de depósito, cheques o pagos en efectivo, las cuentas involucradas e identificar a quien realizó el pago.

Formas de pago y origen de los fondos

Con todos los datos reunidos, la Justicia buscará determinar con qué modalidad se efectuó el pago y el origen de los mismos. Para ello, la administración del barrio deberá sumar documentación respaldatoria como comprobantes.

Respecto a la declaración de las jubiladas implicadas, deberán presentarse acompañadas de la documentación que sirva para aclarar el origen de los fondos vinculados a las operaciones inmobiliarias en Caballito.

Las mujeres, quienes le vendieron el departamento a Adorni, se lo habían comprado a Hugo Morales, exjugador de fútbol, y en noviembre pasado se lo vendieron por 230 mil dólares al Jefe de Gabinete. En primera instancia, a la hora de escriturar recibieron un adelanto de 30 mil dólares y le financiaron los restantes 200 mil a través de una hipoteca privada y sin intereses. El vencimiento de la misma tiene fecha para el próximo mes de noviembre.

En este caso, además de presentar una copia de las declaraciones juradas impositivas que presentaron ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oportunamente en los correspondientes períodos fiscales de los años 2022, 2023, 2024 y 2025, también deberán enviar la documentación que dé fe y acredite la situación fiscal o bien la inexistencia de obligación de presentación.