10 de abril de 2026 - 17:22

"No tiene el cuero tan duro": Bullrich respaldó a Manuel Adorni y pidió dejar actuar a la Justicia

La jefa del bloque libertario en el Senado se refirió a la situación personal del Jefe de Gabinete tras las denuncias judiciales.

La senadora Patricia Bullrich respaldó a Manuel Adorni

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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La actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado reveló que el funcionario "está muy tocado" por la situación, tanto a nivel personal como familiar, pero aclaró que el presidente Javier Milei ya "tomó una decisión".

"Dejemos que la Justicia hable, mientras tanto el Presidente tomó una decisión: mantener a Adorni en su cargo", subrayó, dejando clara su postura.

Para la senadora, la política no debe intervenir en casos no resueltos para evitar consecuencias irreversibles: "podemos destruirle la vida a una familia y después eso no se reconstruye nunca más".

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Al ser consultada sobre el manejo público que Adorni ha hecho de la polémica, Bullrich justificó su elección de no brindar declaraciones detalladas. "Él ha decidido mantener una posición de silencio y es imposible que les diga qué hubiera hecho yo en su lugar", planteó.

En ese sentido, marcó una diferencia generacional y de trayectoria entre ambos. "Él no viene de la política, los que venimos de la política tenemos el cuero más duro. Pero él está en esta situación de ser la primera vez", comparó.

Respecto al impacto que estas denuncias tienen en la gestión de La Libertad Avanza, Bullrich descartó que afecten el funcionamiento del Poder Ejecutivo. "¿Cuál es el impacto en el Gobierno? El Gobierno va a seguir con este principio: no vamos a declarar nosotros culpable a nadie si no lo declara la justicia", afirmó ante la prensa.

Asimismo, confió en que los tribunales resolverán la cuestión: "Nosotros tenemos confianza que las cosas van a salir bien, pero en definitiva hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir".

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