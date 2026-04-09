La revelación de la escribana: "El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni"

Sin ser citada, la escribana Adriana Nechevenko volvió este jueves por la mañana a los tribunales de Comodoro Py para reunirse con el fiscal Gerardo Pollicita , quien lidera la investigación por la causa de presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destapada por sus dudosas operaciones inmobiliarias.

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Aunque al principio evitó dar detalles al ser abordada por las cámaras, luego Nechevenko accedió a una entrevista en el estudio del streaming de Infobae, donde reveló el vínculo de una de las vendedoras del departamento de Caballito , así como el de la hipoteca para la vivienda de Parque Chacabuco.

Eta mañana, el objetivo de Nechevenko en los tribunales fue ampliar su declaración , 24 horas después de haber dicho ante la Justicia que Adorni compró su departamento del barrio porteño de Caballito con un adelanto de 30.000 dólares y otros USD 200.000 que “debe” y deberá pagar sin interés en noviembre próximo.

La operación se hizo con una hipoteca entre privados firmada con las dos vendedoras , las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas. Ambas declararán el próximo miércoles. La escribana afirmó que "no hubo un préstamo, nadie prestó dinero en efectivo" y sostuvo que este tipo de operaciones es "habitual" y "no reviste ninguna irregularidad".

La escribana de Adorni, Adriana Nechevenko, volvió a Comodoro Py para ampliar su declaración ante el fiscal: "Estoy tranquila con mi trabajo". https://t.co/PVfzULDezF pic.twitter.com/wCqzLFgC5I

Tras esas declaraciones, Nechevenko apareció en Comodoro Py en soledad a las 8 del jueves para ampliar su declaración como testigo y entregar documentación que se le había requerido durante la audiencia del miércoles.

"No quiero hacer declaraciones. Si tengo que volver, volveré. Vine porque tenía que venir", expresó la escribana al hablar con TN, en la puerta de los tribunales. Sin embargo, su breve intervención fue ampliada luego en Infobae.

El edificio donde vive Manuel Adorni, en Miró al 500, en el barrio de Caballito El edificio donde vive Manuel Adorni, en Miró al 500, en el barrio de Caballito.

"El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni"

En el estudio del streaming de Infobae, la escribana Nechevenko reveló que "no hubo inmobiliaria" involucrada en la compra del departamento de la calle Miró al 500 (Caballito) sino que se trató de "una hipoteca por saldo de precio" entre particulares, ya que "se hizo porque son conocidos" de Adorni.

Agregó que en ninguna de las transacciones pidió información de origen de fondos porque lo conoce a Adorni hace 25 años, cuando compartieron funciones en una empresa privada.

"La operación se hizo porque son conocidos, amigos. Por eso es lógico esto de que no hay intereses. El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni porque los chicos van al mismo colegio. Una cosa de esas", declaró sorpresivamente.

"No logro entender de dónde salió lo de las 12 cuotas. Esto es lo que se llama en la jerga 'una hipoteca por saldo de precio'. Lo que quiere decir es que una persona que quiere comprar un inmueble entrega un monto que acuerdan entre comprador y vendedor, obviamente menor al total de la operación, y el resto queda a pagar", explicó la mujer.

Al ser consultada acerca de si el jefe de Gabinete le pidió que le consiguiera dos personas para prestarle plata, la escribana respondió: "No, es que no hubo dos personas que le prestaron plata... Hablamos siempre del departamento de Miró... Las mismas vendedoras dicen 'en lugar de cobrar el total del precio, cobro un poquito, un porcentaje y el resto me lo pagás a un año'".

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La escribana de Adorni habló acerca de haberle facilitado a Manuel Adorni las partes que le financiaron USD 85 mil y USD 15 mil.



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Ante la repregunta respecto de quién trajo a las vendedoras, la escribana contestó tajantemente: "Él (Adorni), yo no".

Y en lo referido al origen del dinero que utilizó el jefe de Gabinete para adquirir el departamento, la escribana aseguró que "no es obligatorio que lo explique", ya que se trataba de un monto menor.

"No es obligatorio que yo le pida la (documentación) respaldatoria ni mucho menos. No es el caso de que me vienen con 500 mil dólares porque ahí hablamos de otra cosa", expresó ella.

Además, Nechevenko informó que Adorni hipotecó su departamento de Parque Chacabuco para comprar la casa en el country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz), el 15 de noviembre de 2024. En este caso, dos mujeres, una policía retirada y su hija, le prestaron USD 100.000 al economista con una tasa de 11% anual.

El caso de Adorni por enriquecimiento ilícito

La Justicia avanza en la investigación sobre el patrimonio del exvocero presidencial tras detectar irregularidades en diversas operaciones inmobiliarias.

Según el expediente, el departamento de Caballito fue adquirido en noviembre de 2025 por 230.000 dólares, de los cuales el funcionario sólo abonó un adelanto, financiando el resto mediante un crédito hipotecario de 200.000 dólares otorgado por las vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.

En paralelo, la fiscalía puso la lupa sobre la escritura de una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa, la coach ontológica Julieta Bettina Angeletti.

Casa de Adorni La mansión del country en Exaltación de la Cruz

Un dato clave para los investigadores son las siete visitas que la escribana Nechevenko realizó a Adorni en la Casa Rosada entre 2024 y 2025, fechas que coinciden con las rúbricas de los contratos.

Finalmente, surgió una nueva hipoteca de 100.000 dólares vinculada a la antigua vivienda de Adorni en Parque Chacabuco. En este caso, las prestamistas identificadas son la exefectivo de la PFA, Graciela Molina de Cancio, y su hija Victoria, también miembro de la fuerza.

La escribana contó que el jefe de ministros planea pagar con la venta del inmueble de Parque Chacabuco otra hipoteca que trabó a una tasa de cero por ciento para comprar el departamento de Caballito en el que vive actualmente.

En cuanto a sus ahorros, Adorni informó tener en el país $2,4 millones y USD 42.500, en ambos casos, en efectivo, según datos de la última declaración jurada en 2024. En cuanto a su sueldo, unos $7 millones en bruto desde marzo de 2026, según indicaron fuentes de la Casa Rosada a ElDiarioAr. Antes era de $3,5 millones.