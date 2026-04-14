14 de abril de 2026 - 21:35

Las dos jubiladas que le prestaron dólares a Manuel Adorni declararán en tribunales

Tras postergrase la audiencia testimonial, las mujeres que le vendieron el departamento en Caballito al funcionario deberán presentarse ante la Justicia.

Continúa la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni

Continúa la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Las jubiladas Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años, quienes le vendieron a Manuel Adorni el departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, se presentarán a declarar el próximo miércoles 15 de abril en los tribunales de Comodoro Py.

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Las mujeres le vendieron el inmueble en noviembre de 2025 a un precio declarado de 230.000 dólares. Según precisó la escribana Adriana Nechevenko, las vendedoras le financiaron a Adorni 200.000 dólares, sin intereses, monto que el funcionario deberá devolverles en noviembre próximo.

De acuerdo a lo señalado por la Agencia Noticias Argentinas, Viegas y Sbabo iban a declarar la semana pasada, pero el abogado de Adorni, Matías Ledesma, pidió postergar la audiencia testimonial porque coincidía con el juicio de los cuadernos de las coimas, donde también interviene.

Por su lado, la semana pasada declararon en los tribunales Graciela Molina, comisaria retirada de la Policía y Victoria María José Cancio, su hija y contadora en la misma fuerza, quienes detallaron que fue la primera vez que participaban de un préstamo con garantía hipotecaria con Nechevenko, la escribana de Adorni.

Caso Adorni: Victoria María José Cancio y Graciela Molina en los tribunales de Comodoro Py
Caso Adorni: Victoria María José Cancio y Graciela Molina en los tribunales de Comodoro Py

Caso Adorni: Victoria María José Cancio y Graciela Molina en los tribunales de Comodoro Py

Según indicaron, el funcionario les pagó 30.000 dólares y todavía les debe otros 70.000 y los intereses de la operación, lo cual deberá saldarlo en un plazo de siete meses.

Mientras tanto, el fiscal Gerardo Pollicita espera las respuestas a varios pedidos que hizo la semana pasada a diferentes organismos públicos, después de que el juez Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y su mujer.

Los pedidos del fiscal

En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, el fiscal pidió que se reúna información respecto de las formas de pago, realizadas en efectivo, transferencia, cheque, tarjeta o permuta de las propiedades. Además, solicitó el detalle de las cuentas bancarias, billeteras virtuales, así como de los CBU-CVU, cheques o instrumentos que hayan sido utilizados para percibir sumas de dinero que estén vinculadas con la obra en la casa del country en Exaltación de la Cruz.

También solicitó la documentación que permita la identificación de fechas, montos y pagadores, planos, renders y fotografías.

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