Exigen el traslado de Milagro Sala a un centro de alta complejidad por un grave problema de salud

Milagro Sala está con prisión domiciliaria y con un grave problema de salud que complicaría su situación dentro del domicilio. Por esta razón un miembro del Instituto Patria pidió el traslado de la referente hacia un centro de salud para tratar el cuadro.

“Estoy pidiendo el traslado de Milagro Sala a un centro de hemodinamia de alta complejidad dado el estado de su trombosis profunda en el miembro inferior izquierdo que ya fue intervenido anteriormente”, escribió Jorge Rachid a través de su cuenta de Twitter.

Según comentó, no fue escuchado por el Gobierno jujeño, ya que “no atiende el reclamo” y menosprecia la salud de Sala.

La condena que cumple Milagro Sala

La Corte Suprema de Justicia confirmó en diciembre la condena de Milagro Sala a 13 años de cárcel por asociación ilícita tras rechazar un recurso extraordinario presentado por la defensa de la dirigente social kirchnerista. La sentencia había sido dictada en 2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Jujuy, en la causa conocida como “Pibes villeros”.

Sala, que hoy está en su domicilio, fue condenada entonces por los delitos de fraude a la administración pública y extorsión en concurso real por el desvío de fondos de $60.000.000 del Estado destinados a la construcción de viviendas sociales.

Hace menos de un mes, el máximo tribunal decidió rechazar un recurso extraordinario presentado por la defensa de la dirigente contra su condena. Así dejó firme la sentencia.

El presidente Alberto Fernández visitó a la dirigente Milagro Sala en Jujuy.

La visita de Alberto Fernández

Alberto Fernández visitó a la líder política a fines del año pasado y se refirió a la situación judicial que atraviesa su allegada: “Tengo la convicción que el proceso de Milagro Sala estuvo plagado de un tinte político inadmisible”.

Pero al mismo tiempo, el mandatario nacional agregó: ”La verdad que me parece que la solución no pasa por un indulto mío porque la Constitución me lo prohíbe. La Constitución me prohíbe indultar por sentencias dictadas por tribunales provinciales. Solo puedo indultar por sentencias dictadas por la jurisdicción federal. Con lo cuál, con mucho pesar tengo que decir que la Constitución me lo prohíbe y yo soy un hombre de derecho y no puedo vulnerar la Constitución”.