Escuelas rotas: el PJ afirmó que la situación es “crítica”, pero el Gobierno lo desmintió

Luego del anuncio del gobernador Rodolfo Suárez respecto a la presencialidad absoluta de los niveles inicial y primario hasta tercer grado, que abarcará a unos 170.000 niños, el Partido Justicialista puso en relieve una “crítica” situación del estado de las escuelas provinciales y acusó al Poder Ejecutivo de tomar decisiones de manera “inconsulta” y no plantear los temas en el Consejo Provincial de Educación, organismo conformado, además de la Dirección General de Escuelas (DGE), por partidos políticos y gremios.

En conferencia de prensa esta mañana en el anexo de la Legislatura, la diputada Laura Soto y la senadora Natalia Vicencio presentaron un informe que realizó el Frente de Todos en 265 establecimientos educativos de la provincia, y aseguraron que “el 80% presentaron problemas edilicios”, que van desde problemas estructurales en la construcción hasta mal estado de estufas, termotanques y tanques de agua, entre otros.

Las legisladoras Natalia Vicencio y Laura Soto. Gentileza Frente de Todos Gentileza

También indicaron que en el 66% de los establecimientos “no se realizó mantenimiento en los artefactos a gas” y que el 74% de las instituciones “no realizó la limpieza del tanque en los últimos dos años”.

“Hay algunas escuelas en las que tienen dos años sin respuestas por parte del Gobierno”, marcó Vicencio, quien destacó además que se realizó una presentación en Fiscalía de Estado por la explosión de un termotanque en una escuela de Godoy Cruz.

Para las legisladoras, es necesaria “más inversión y partidas presupuestarias por parte del Gobierno Provincial” para que se puedan desarrollar las clases con garantías. “No queremos que pueda ocurrir un episodio como el que ya vimos del establecimiento de Godoy Cruz”, marcó Soto.

En tanto, respecto a licitaciones por más de $1.100 millones que lanzó el Gobierno Provincial para unas 700 escuelas, Vicencio indicó que esos arreglos “siguen sin aparecer”, y que “terminará el 2021 sin que esté garantizada la infraestructura necesaria para la escolaridad”.

También Soto lamentó que no haya sido convocado el Consejo Provincial de Educación de cara al comienzo de las clases. “No tenemos conocimiento de que se haya trabajado con los docentes cómo se manejará la presencialidad para garantizar el distanciamiento entre los estudiantes”, sostuvo.

Reacción del Gobierno

Por parte del Gobierno, el director General de Escuelas José Thomas sostuvo que el estado de las escuelas “no es óptimo y no fue nunca óptimo” y asestó contra el PJ: “Les pediría que repasen los dos gobiernos peronistas para ver cómo estaban las obras en las escuelas. No entiendo bien la oportunidad de la conferencia, igual me parece bien que nos ocupemos de las escuelas siempre”, dijo a Aurora Argentina.

El director General de escuelas, José Thomas. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes Orlando Pelichotti | Los Andes

Por otro lado, expresó que si se recorren los años de gestión de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez “fue mejorando de a poco la inversión en escuelas, en lo que se podía”. Además dijo en cuanto al 2020, que “puede haber habido una merma en la inversión en infraestructura porque fue un año complicado en términos financieros. pero este año se volvió a tomar el ritmo que tenía y se aumentó un 70%”.

“Si se afirma que tener goteras en una escuela es un problema para que haya presencialidad total, creo que se están poniendo dos cosas distintas en la balanza. Estamos trabajando en este tema y hemos abierto licitaciones para mejorar 750 escuelas”, agregó.

De acuerdo a la licitación que prepara el Gobierno provincial por $1.100 millones se realizarán obras estructurales, eléctricas, cloacales, sanitarias y de calefacción, en estas 750 escuelas (de un total de 1.323). Con esta inversión millonaria, el 56% de los establecimientos será intervenido. Las obras serán financiadas en su totalidad con fondos provinciales y la licitación se hará entre el 12 de agosto y el 1 de septiembre.