Es verdadero que se realizó una campaña sobre el costo del boleto de tren a favor de Massa, pero este tipo de actividades están prohibidas por ley

Circula en X (antes Twitter) y a través de WhatsApp una imagen que muestra que en la pantalla informativa de una estación de trenes se reproduce un aviso que advierte que la tarifa del transporte ferroviario costaría $ 1.100 en caso de que en las elecciones presidenciales de este domingo 22 de octubre ganaran los candidatos Javier Milei (La Libertad Avanza) o Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio).

Esto es verdadero. La campaña fue llevada a cabo por un grupo de gremios del sector ferroviario, según confirmaron a Reverso -alianza coordinada por Chequeado y AFP– voceros de los sindicatos y del Gobierno nacional.

Sin embargo, especialistas indicaron que esta actividad está prohibida por la ley de financiamiento partidario, que impide que los sindicatos realicen aportes para financiar la campaña electoral.

Qué dice el aviso que se vio en las estaciones de tren

El jueves por la mañana se viralizó en la red social X una imagen (ver acá, acá y acá) que muestra cómo en las pantallas informativas de la estación Lisandro de la Torre (línea Mitre) un anuncio que advertía: “Tarifa Trenes Massa (sic): $ 56,23; Tarifa Trenes Milei: $ 1.100; Tarifa Trenes Bullrich: $ 1.100. Cuando te hablan de subsidio, esa es la diferencia en tu precio”. El mensaje también llegó al WhatsApp de Chequeado (11 6270-4259).

La imagen fue replicada por la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien dijo: “Pasaron todos los límites. ¿De verdad están usando la plata de la gente para hacer este tipo de campaña sucia, ministro Massa? Dan vergüenza ajena”.

Por su parte, el candidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, compartió la misma foto y señaló: “Esto es el kirchnerismo, gobiernan con el miedo. El 22/10 se les acaba, vamos a ganar y los vamos a sacar a patadas”.

Una campaña de los gremios ferroviarios

Desde el área de Prensa del Ministerio de Transporte de la Nación confirmaron a Reverso que la imagen que se difundió en redes sociales es verdadera, y que pertenece a una campaña realizada por un grupo de gremios ferroviarios.

Los voceros explicaron que “los gremios solicitaron a la empresa que administra las pantallas el espacio publicitario para su publicación, como respuesta a las declaraciones públicas del candidato presidencial de La Libertad Avanza en relación con la quita de subsidios en los ferrocarriles y la privatización del servicio ferroviario”.

Además, compartieron un documento en el que se muestra el aviso completo, con el mensaje que aparece en las imágenes difundidas por redes sociales y la firma de 4 gremios: la Unión Ferroviaria, La Fraternidad, la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA) y la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA).

Responsables del área de Prensa de La Fraternidad confirmaron esta afirmación, al señalar: “Esta es una iniciativa conjunta de los 4 gremios ferroviarios. La mención que se hizo en ese flyer fue a través de las declaraciones dadas por el candidato”. Y aseguraron que “la pauta sale desde los sindicatos, que en conjunto pautaron el espacio en las pantallas de Trenes Argentinos”, empresa estatal que administra los ferrocarriles.

¿Quién administra la publicidad en los trenes y estaciones? Mediante la Resolución N° 1342/13, el Gobierno nacional le dio a Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado la potestad de explotar para sí o por intermedio de terceros las concesiones asociadas al servicio de transporte, entre ellas la publicidad.

Según indicaron a este medio desde el Ministerio de Transporte, estos espacios se encuentran concesionados a diferentes empresas de publicidad de la vía pública, quienes a su vez administran los anuncios que se publican en las pantallas y cartelerías de las estaciones de trenes.

Antes de la publicación de esta campaña en los trenes, usuarios de redes sociales también reportaron que, al pagar el pasaje de colectivo, en las terminales de pago de la SUBE aparecía la leyenda “Sin subsidio $ 700″ (ver acá y acá).

Los gremios no pueden realizar aportes partidarios

La Ley N° 26.215 de financiamiento partidario prohíbe a las fuerzas políticas recibir aportes privados de, entre otros, concesionarios de servicios o sindicatos.

La normativa entiende por aportes tanto a la contribución de dinero en efectivo o en especie (es decir, el aporte de bienes o el pago de servicios, como el de publicidad) destinado al financiamiento de gastos electorales.

Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, señaló a Reverso que “entre las prohibiciones de la ley de financiamiento político se especifica que los partidos no pueden aceptar o recibir, directa o indirectamente, contribuciones de empresas concesionarias o contratistas de servicios públicos, y tampoco de entidades del Gobierno o de los gremios”.

En el mismo sentido, Silvana Yazbek, abogada y directora ejecutiva del Instituto de la Democracia y Elecciones (IDEMOE), dijo a este medio que “es una publicidad de campaña que no viola la veda [N. de la R.: que comienza el 20 de octubre a las 8 horas], aunque podría encontrarse enmarcada dentro de las disposiciones de aportes y aportantes prohibidos a las campañas electorales de agrupaciones políticas”.

Secchi dijo no tener dudas de que el aviso mostrado en los andenes debe considerarse una publicidad electoral: “Que en la semana previa a las elecciones, cuando no se pueden hacer anuncios de campaña, se anuncie una medida sobre la renuncia voluntaria a los subsidios del transporte público, y que en un andén aparezca esta campaña, tiene una clara intención, especialmente cuando el cartel beneficia a un candidato en particular”.

Desde el Ministerio de Transporte, no obstante, señalaron que “el objetivo de los gremios fue informar a los pasajeros y pasajeras sobre el aumento de los costos, en caso de que desaparezcan los subsidios al transporte ante una eventual privatización del servicio”.

Ni Bullrich ni Milei hablaron de un boleto a $ 1.100

En las plataformas electorales de Bullrich y Milei no se encuentra ninguna propuesta relacionada con el aumento del pasaje del tren a $ 1.100, como se mencionó en la campaña publicada hoy.

En declaraciones al programa Buenos Días América, que se emite por América TV, Bullrich dijo: “necesitamos volver a un país sin subsidios, pero lo tenemos que hacer contemplando que hoy la gente está con un salario que no le alcanza para la comida”. Y agregó: “Tenemos que ir sacando los subsidios de una manera adecuada para que no sea un golpe mortal para los trabajadores”.

Por su parte, Milei aseguró que “el Estado debería correrse del medio” y que los trenes “deberían ser privados”. Pero no señaló cuál sería el costo del boleto en su presidencia.

El valor de $ 1.100 surgió de un cálculo realizado por el Gobierno nacional. El 16 de octubre último, a través de la Resolución N° 566/23, el Ministerio de Transporte habilitó a los usuarios de trenes y colectivos a renunciar al boleto subsidiado.

Al respecto, el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, señaló: “Nos parece importante en esta etapa en donde el debate público está abierto sobre esta cuestión de que se conozca el impacto de la tarifa sin subsidio. Eso significa $ 700 en el colectivo y $ 1.000 en los trenes”.

En tanto, el Gobierno nacional determinó, a través de una Disposición de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que las empresas de transporte público deberán colocar en las unidades un cartel que informe sobre la medida que habilita a los usuarios a renunciar al subsidio al transporte público.

*Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP que une a medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral.

*Las vías de contacto para sumarse son: por mail a info@chequeado.com, por WhatsApp y /ReversoAr en todas las redes.

