“Es una inmoralidad lo que hizo”: Roberto Navarro echó a Horacio Verbitsky de radio El Destape

La confesión de Horacio Verbitsky de que se vacunó en el Ministerio de Salud desató una tormenta política y mediática que tuvo consecuencias hasta para él mismo. La más impactante fue que el presidente le pidiera la renuncia al ministro Ginés González García , pero no fue el único que se quedó sin trabajo.

El periodista Roberto Navarro , dueño de Radio El Destape, compartió un mensaje en Twitter donde confirmó que repudiaba el accionar de Verbitsky y que ya no era parte del staff de la emisora. “Ya no seguirá con sus columnas”, sostuvo Navarro.

La desvinculación de Horacio Verbitsky se produjo luego de que este mediodía contará en su columna radial que se había comunicado con su amigo Ginés González García y que le había facilitado la vacunación con la Sputnik V en el Ministerio de Salud.

Este hecho fue repudiado por Roberto Navarro, quien se expresó en su cuenta de Twitter: “Es una inmoralidad que con 50 mil muertos haya vacunados VIP. Es inmoral quien lo autorizó y quien se vacunó”. También agregó: “Aquí no hay inocentes, y alguna opereta atrás seguro habrá”.

Polémicas declaraciones de Verbitsky

La confesión del periodista se hizo durante su columna en el programa Habrá Consecuencias, que conduce Ariel Lijalad. Allí, Verbitsky contó: “Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar unos meses antes de vacunarme y ver qué efectos secundarios podía haber. No tenía prisa, que no me iba a apurar para vacunar. Bueno, pues ayer me vacuné”.

Ariel Lijalad también repudió que haya privilegios a la hora de vacunarse: “No es justo, no es digno, no tiene justificación”, dijo. También pidió disculpas por no haber expresado su repudio en el momento en que Verbitsky salió al aire y lo atribuyó al “vértigo del programa en vivo”.