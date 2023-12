Encontraron un jacuzzi en el despacho de un intendente de Córdoba que se negaba a hacer el traspaso de mando

Un insólito episodio causó controversia en la pequeña localidad cordobesa de Anisacate, luego de que se descubriera que el ex intendente, Ramón Zalazar, tenía un baño privado con jacuzzi en su despacho. El funcionario estuvo al mando de la comuna por más de 25 años y, en diciembre del año pasado, se mudaron las oficinas municipales a la casona cuyo alquiler rondaría el millón de pesos mensuales.

En un video compartido por el medio local Radio Vibra, se puede ver el despacho en el que trabajaba el peronista: una habitación con muebles de madera y un cuadro con el escudo de Anisacate. Esta localidad posee alrededor de 10 mil habitantes y forma parte del departamento de Santa María.

Tras ser gobernada por Zalazar durante casi tres décadas, en las últimas elecciones se impuso la opositora de Juntos Podemos, Natalia Contini, con un 37,36% frente al 36,89% que obtuvo el candidato oficialista, Matías Cuello de Unidos por Anisacate.

Desde entonces, el traspaso de mando se vio envuelto en denuncias de Contini por la entrega de “un municipio quebrado” económicamente. “Ya antes veníamos advirtiendo, yo desde mi lugar de oposición, que el municipio estaba en un estado crítico, que las cuentas del municipio no estaban en orden. Los empleados no cobraban en tiempo y forma. No cobraban lo que correspondía y se seguía contratando”, había reflejado la actual mandataria tras su asunción.

A estas denuncias se sumó otro polémico episodio, ya que en las últimas horas trascendió un video en el que se muestra un baño privado con un jacuzzi en el interior de la oficina de Zalazar.

El jacuzzi que se encuentra en el baño de la habitación principal utilizada como despacho de Ramón Zalazar. Foto: Gentileza / El Doce.tv

“Pegado a su despacho: un jacuzzi. Con todas las comodidades, con sanitarios. En definitiva, un jacuzzi para este hombre que estuvo más de 25 años olvidándose del pueblo”, informó el comunicador de Radio Vibra en el traje de un minuto.

Luego de la viralización de las imágenes, Zalazar dialogó con el medio ElDoce.tv sobre el alquiler de la casa y el uso que se le daba a las instalaciones. “Es una casa grande, cuando llegamos nos pareció espectacular y en diciembre de 2022 nos mudamos”, comenzó el funcionario.

“Es una casa con muchas comodidades. Mi escritorio estaba en la habitación principal, muchas de este estilo tienen jacuzzi y baño privado”, agregó. Sin embargo, Zalazar explicó que el sanitario “se usaba para poner algunas cosas de depósito hasta el momento en que tuvimos que entregar todo”. Al respecto del jacuzzi, aseguró que “nunca le pusimos agua, el dueño sabe que lo que digo es cierto”.

En tanto, en el marco de un contexto de recortes en la comuna que incluyó la decisión de Contini de no renovar 80 contratos a municipales, el pago del alquiler de la casona se está reviendo, ya que implica el desembolso de alrededor de un millón de pesos mensuales.

