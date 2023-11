Megajuicio a Bento en vivo: continúan declarando testigos vinculados a Bardinella Donoso y Aliaga

El megajuicio al juez federal Walter Bento continúa este jueves con declaraciones de importantes testigos. Ante el Tribunal Federal Oral N° 2 comparecerán personas vinculadas a dos miembros clave de la presunta banda que cobraba coimas a presos: Diego Aliaga y Walter Bardinella Donoso.

El que abrirá la jornada, sin embargo, será el abogado Lucas Lecour. Estaba previsto que declarara ayer pero el interrogatorio a su colega Sergio Salinas se extendió durante 4 horas y finalmente no logró formar parte. Es una palabra que interesa para la fiscalía y la defensa, debido a que trabajó con el fiscal Dante Vega en el mismo estudio jurídico.

Después de él está previsto que declare Celeste Cuenca, quién era la novia del sentenciado por narcotráfico Walter Bardinella, una de las piezas importantes en la organización de Bento y cuyo teléfono reveló, para la fiscalía, que había una red dirigida por Bento que se encargaba de dar beneficios judiciales a cambio de coimas.

Las comunicaciones entre ella y Bardinella revelaron en la instrucción que este último tenía reuniones con Diego Aliaga (a quien se refería como “Fernández”) y “un juez”, que para el Ministerio Público Fiscal era Bento.

Más tarde, sin dudas, una palabra clave será la de Diego “Junior” Aliaga. El hijo del supuesto operador judicial había sido convocado por la fiscalía a declarar en la ronda anterior (hay tres audiencias cada 15 días), pero no asistió. Incluso adujo que se encontraba bajo “tratamiento psicológico” y que lo amparaba un certificado médico para no comparecer. No obstante, el tribunal lo volvió a citar. Podría brindar detalles sobre los integrantes de la supuesta banda y el vínculo con su padre.