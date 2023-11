En qué gastan el dinero los organismos públicos

El Sistema de Información Consolidada (SIDICO) que depende de la Contaduría General de la Provincia pone a disposición de la ciudadanía un registro casi diario de los gastos del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos de control.

Sin embargo, hay una planilla aún más detallada: “Ejecución presupuestaria por carácter, jurisdicción, unidad organizativa e insumo”. Los Andes realizó una serie de pedidos de información pública que fueron respondidos por la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, ambas Cámaras legislativas y el Tribunal de Cuentas.

La ejecución presupuestaria por insumo que fue solicitada por Los Andes, dado que no es de acceso público, muestra una radiografía del destino de los fondos. Cada planilla tiene un desagregado por “Grupos de insumo” entre los que se encuentran: mantenimiento, insumos biomédicos descartables, lavandería, servicios audiovisuales, reparaciones, transporte, lunch y comidas, etc. El pedido fue respondido por la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, Legislatura provincial y el Tribunal de Cuentas.

La Contaduría General de la provincia no respondió, como tampoco lo hicieron entes de control. Desde el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) se explicó que “es un Organismo de carácter 9- Entes Reguladores, Organismo Autárquico” y que “su presupuesto no proviene de los recursos financieros del Gobierno Provincial, sino de las Tasas de Inspección que son aportes que realizan las empresas y permisionarios”. El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) indicó que no se maneja con el sistema SIDICO.

Entre las jurisdicciones que enviaron los informes, no todas detallan de la misma manera. Así como hay informes con más de 50 páginas en un semestre, en otros, es de apenas dos o tres hojas dado que se acota el nivel de detalle.

Uno de los presupuestos más abultados es el de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. No obstante, el universo no sólo abarca a Tribunales sino a todo el Poder Judicial: varios edificios, más de 3 mil empleados y por ende, mayores gastos.

Para el año en curso, podía disponer desde enero con $24.114 millones para el 2023 según el presupuesto votado en la Legislatura. Debió incrementarse por el contexto inflacionario y los ajustes paritarios. Los fondos contemplan sueldos para 3.214 personas (entre cargos permanentes y temporarios) sin incluir al Consejo de la Magistratura, la Junta Electoral provincial y el Jury de Enjuiciamiento.

El detalle de la ejecución contempla más de 80 grupos de insumos (hasta octubre en un informe de 85 páginas, entre los que hay: monodrogas, insumos biomédicos descartables, para uso odontológico y para laboratorio bioquímico, lavandería, limpieza, reparaciones en general, equipos de computación, elementos de ferretería, pintura, convenios, tapicería, procesamiento electrónico de datos, mantenimiento de edificios, alquileres, entre muchos otros que se especifican en las planillas enviadas a Los Andes.

Uno de los ítems en los que más se gasta es en servicios públicos: $211.619.437,68 es lo que se ha pagado hasta los primeros días de octubre. Incluye el pago de energía eléctrica por más de $187 millones, además de agua, gas y servicio telefónico de los distintos edificios. Le sigue de cerca la inversión en equipos y accesorios para computación con más de $180 millones que abarcan compras de monitores, switch, impresoras, teclados, licencias varias, pendrives, memorias, etc.

El Ministerio Público Fiscal tiene presupuestados 1.554 cargos y una pauta de gastos total por $9.959.906.151,77. Las planillas enviadas a este medio muestran una larga lista de grupos de insumos, pero carecen de detalle. Por ejemplo, se han pagado más de $37 millones en “servicios técnicos profesionales” pero se desconoce para qué fin, como sí se observa en otros organismos.

El Tribunal de Cuentas, con 274 cargos para el ejercicio actual, tenía desde enero, $1.942.719.782,31. Los gastos desagregados en 19 hojas enviadas a Los Andes muestran que lo erogado en equipos y accesorios para computación es uno de los más altos con más de $23 millones. Hay memorias, pad, impresoras y una gran cantidad de cartuchos de toner para imprimir. En papel A4 de 75 gr. habían gastado hasta fines de setiembre, unos $687.000. Se han comprado cuadernos y carpetas de distintas características.

El caso de la Legislatura provincial es el que menos detalles tuvo. Las planillas de la Cámara de Diputados y del Senado provincial tienen entre seis y doce grupos de insumos: equipos de comunicación, servicios públicos, compra de equipos para fotografía, equipos para refrigeración, etc. En “insumos financieros” hay montos muy altos en bienes corrientes y servicios.

No se especifica, por ejemplo, los gastos en combustible que insumen los autos oficiales que, en gran parte, están a disposición de los legisladores: presidencias y autoridades de bloque.

Viáticos y pasajes

El grupo “transporte” muestra, en algunos casos, lo gastado en vuelos pero también contempla pasajes terrestres, gastos de movilidad, peajes, etc. El Ministerio Público Fiscal llevaba gastados en ese ítem, a mediados de setiembre, más de $12 millones; y en viáticos $1.426.867. En el caso del Poder Judicial, el gasto en transporte era a mediados de octubre, de $6.737.510. De ese monto, $3.241.328 corresponde a pasajes aéreos.

En la web oficial de SIDICO se puede ver, mensualmente, lo que declara cada organismo con respecto a viáticos. Varios funcionarios de la Suprema Corte y del Ministerio Público Fiscal han participado de distintas actividades en otras provincias relacionadas con las diferentes áreas que abarcan ambos órganos.

De esa página se extrae que la actividad del Tribunal de Cuentas se reduce a reuniones del Consejo Directivo del Tribunal de Cuentas (este año en El Calafate, Santa Cruz) y a las reuniones del Secretariado Permanente del organismo. Ya hubo dos este año, una en Catamarca y la otra en Misiones, en ambos casos por tres días.

Habrá que ver si la nueva vicegobernadora, pone más transparencia en los gastos legislativos.

Los que viajan son el presidente del organismo, Néstor Páres y el vocal Mario Angelini (Secretario General del Secretariado Permanente). Lo informado en la ejecución presupuestaria, enviada a este medio, en pasajes aéreos es $792.560 (la gran parte del ítem transporte) y en viáticos, casi $600.000 (aunque podrían incluir a otros funcionarios).

Ni la Cámara de Diputados ni el Senado informaron viáticos en las ejecuciones presupuestarias por insumo. El órgano que preside el diputado Andrés Lombardi no tiene disponible en la página oficial la lista de viáticos por el año en curso.

En la página del Senado se observa que al cierre del segundo semestre (junio) quien tiene viáticos a su nombre es el vicegobernador Mario Abed y destinado a uno de los choferes por viajes a San Rafael, San Martín y San Juan. En total recibió $72.893,69.

El secretario administrativo del Senado, Pablo Gómez, viajó a San Rafael y a Buenos Aires. En ambos casos gozó de viáticos por $90.666,62. El Procurador de las personas privadas de la libertad, Luis Romero recibió $358.690,82 en viáticos por viajes a San Rafael, Buenos Aires y San Juan.

Desayunos, catering y golosinas

Otro de los ítems es el “servicio de lunch y comidas” en el que el Ministerio Público Fiscal lleva gastados $3.896.425,82 aunque no detalla los insumos. El Poder Judicial declara haber pagado menos, $2.597.752,87 por viandas, coffee break, comidas de trabajo, etc. Lo más caro han sido dos catering por un total de $1.158.190 hasta principios de octubre.

El Tribunal de Cuentas está en el medio de los dos mencionados con $2.917.800,02 (y varios empleados menos). Hay catering por casi 2 millones, desayunos y comidas de trabajo. Además, se observa que se alquiló un salón por $55.000 y también se pagó SADAIC y AADI-CAPIF por $135.000 (se entiende que algún evento tuvo música).

Las infusiones y panificados también están presentes en varias oficinas y se encuentran dentro de lo denominado “productos alimenticios”. El Ministerio Público ha gastado $531.775,98 sin detallar, pero en la Legislatura se desconoce.

En el Poder Judicial el abanico es amplio dentro del gasto por $1.239.304,56 (más de 3 mil empleados) en el que hay leches varias (entera, descremada, en polvo, etc), alfajores, facturas, galletas varias, tortitas, sandwich, tostadas, obleas, caramelos, chupetines, cereales, frutos secos, café, té, yerba, jugos, entre otros.

El Tribunal de Cuentas concentra en un solo edificio el gasto por $353.910 en alimentos en el que se detallan cinco tipos de leche (descremada, entera, en polvo, larga vida, en sachet), hay facturas, alfajores, yerba mate en saquitos, dulce artesanal, té, café molido y hasta una compra de pastelitos por $40.000.

