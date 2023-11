Orozco no le aceptó la renuncia a Bustos: “Espero no verlo con un carguito en la Provincia”

Las Heras parece incendiarse cada día un poco más, entre causas judiciales, renuncias explosivas y descalabros económicos, como el pago atrasado que reclamaron los preventores hoy en la puerta del edificio municipal. En ese marco, el intendente Daniel Orozco, recientemente imputado por fraude a la administración pública, brindó hoy una conferencia de prensa para intentar limpiar su imagen.

En principio el jefe comunal se refirió a la salida de su secretario de Obras y Servicios Públicos, Martín Bustos, quien fuera su alfil político y excandidato a sucederlo. Orozco aseguró que no le han aceptado la renuncia hasta el momento y también apuntó contra un presunto interés personal de sumarse a Cambia Mendoza por detrás.

El intendente comentó sobre la renuncia: “Primero me sorprendió y segundo, me decepcionó. Lo único que espero es no verlo ocupando un carguito público en la Provincia o en el municipio. Ahí tendré la respuesta”.

“Nosotros tenemos la posibilidad de aceptar o no la renuncia, porque tenemos hechos administrativos que no deben pararse, mediante los cuales debemos responder a los vecinos. Por ejemplo, el tema de certificaciones no se puede parar porque el tema es inherente a que sigan funcionando la recolección de residuos y la parte de servicios. Eso no se debe resentir con la renuncia de un funcionario de manera intempestiva”, apuntó el excompañero de fórmula de Omar De Marchi en La Unión Mendocina.

“Con respecto a la imputación yo soy una persona que en líneas generales acepta a la Justicia y que se rige a través de las competencias”, indicó y reiteró como responsable al exfuncionario radical Mauro Homan, que también está acusado por el mismo delito que él.

“En ese régimen de competencias, establecido a través de dos decretos, existe un comité de preadjudicación en las licitaciones y también un Director de Asuntos Jurídicos, que hasta hace poco era Mauro Homan. Por eso el tema de las competencias es fundamental. Es como cuando un médico va a operar y no tiene la historia clínica. Si no la tenés, vas a hacer mal las cosas”, apuntó.

Además, aseguró que ayer no declaró porque sus abogados no tuvieron acceso al expediente aún. “No declaré porque mi abogado no tuvo acceso al MP. Ellos me comentaron que no tuvieron acceso a la expediente y por eso mi declaración la haré la próxima semana, para que de esa manera nosotros ya podamos empezar a trabajar desde el punto de vista legal”, manifestó el intendente.

