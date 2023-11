Con acusaciones de “populismo y demagogia”, el excandidato de Orozco pegó el portazo en Las Heras

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, recibió un duro golpe este jueves al concretarse la salida de su excandidato a sucederlo, Martín Bustos, del municipio. En medio del conflicto judicial que envuelve al jefe comunal, su pupilo presentó la renuncia a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos con un texto incendiario que involucró a su esposa, la polémica Janina Ortiz.

Bustos presentó su renuncia indeclinable por la “falta total de coincidencia con su accionar de gestión y la política que viene implementando los últimos meses a la fecha”, aseguró y criticó que no encuentra “lógica alguna” a su metodología para cumplir con los servicios que necesitan los vecinos.

“Como un lasherino más, un ciudadano común y un militante de la política que se crió y se desarrolló en este hermoso departamento que tanto amo, me debo a mis valores y a esos 28.120 lasherinos que me eligieron el pasado 24/9″, añadió y aseguró que ese apoyo lo obliga a “no defender más a una gestión que se cae a pedazos y que llega a un estado avergonzante que tendrá que entregar al próximo intendente municipal Francisco Lo Presti”.

El excandidato denunció la paralización de obras por falta de pagos y criticó deficiencias en los servicios municipales, como la higiene que “tiene un nivel muy bajo”. Entonces apuntó que esos problemas se los planteó permanentemente desde que se hizo cargo de la cartera pero “sus decisiones como la mayoría de las decisiones de esta gestión municipal, toman un rumbo caprichoso y tendencioso sobre políticas impulsadas por Ud. y por su esposa y Secretaria de Gobierno, Janina Ortiz”.

Siguiendo esa línea, el exfuncionario dice que busca evitar entregar una “secretaría explotada de problemas causados por decisiones de preferencia insólitas externas a esta secretaría, dónde se disponen de fondos exuberantes para pagar cosas que solo intentan aumentar una figura populista y demagógica de Ud. y su Secretaria de Gobierno, dejando de lado y paralizando servicios que debemos cumplir diariamente desde esta área”.

El durísimo texto cierra pidiéndole a Orozco que “se sincere con los lasherinos y con la próxima administración sobre el estado real del Municipio”.