En el inicio de la campaña, Nación flexibiliza el acceso a los créditos para construir viviendas

El Gobierno nacional inició formalmente la campaña electoral con un primer anuncio económico: flexibilizará el ingreso mínimo requerido para acceder a las líneas de créditos oficiales para construir una vivienda, en el marco del programa Casa Propia.

Desde el lunes que viene, quien tenga un terreno propio o pueda construir en el fondo de la casa de los padres o en cualquier otro sitio que disponga (por haberlo comprados o recibido en donación) podrá anotarse para intentar acceder por sorteo a un crédito teniendo como ingreso familiar el equivalente a un salario mínimo.

Esto significa que habrá demostrar un ingreso familiar mínimo de 28.080 pesos, nivel que tendrá el Salario Mínimo, Vital y Móvil desde el primero de agosto. Actualmente, el ingreso mínimo es de 2,4 salarios, es decir, unos 67.392 pesos.

De esa manera, el Gobierno ha decidido reducir en un 58,3% el ingreso mínimo indispensable para poder acceder a una de las líneas de crédito del programa Casa Propia, lanzado el año pasado.

Alberto Fernández encabezó un acto de entrega de viviendas. (Presidencia)

Este programa es para impulsar la construcción de vivienda única, familiar y permanente. Ofrece financiamiento por hasta 4 millones de pesos con tasa cero, aunque el capital y el valor de las cuotas se ajustan por la fórmula Hog.Ar.

Esa fórmula se basa en el Coeficiente de Variación Salarial publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Como los salarios siguen perdiendo contra la inflación, el Gobierno ha tomado una decisión para que no se repita el “fenómeno UVA”, cuando los salarios subieron mucho menos que las cuotas y el capital.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, dijo que desde el próximo lunes las cuotas de los créditos Casa Propia Línea Construcción tendrán en cuenta la fórmula HogAr; el Salario Mínimo; y la inflación. “De esas tres variables, la que menos aumente va a ser la que impactará sobre sus créditos”, afirmó mirando a un grupo de beneficiarios que estaban en el lugar.

Con estos créditos, las familias que acceden pueden construir una casa de hasta 60 metros cuadrados totales. El plan ofrece modelos de casas para facilitar la realización del presupuesto antes de que se otorgue el préstamo.

De acuerdo a la resolución 16/2021 publicada en el Boletín Oficial, el objetivo del plan es la construcción de unas 120.000 viviendas en toda la Argentina en el trienio 2021-2023, aunque esto está atado a disponibilidades presupuestarias.

Actualmente hay en construcción unas 35.329 viviendas a través de los distintos programas nacionales. A esto se le sumará otras 20.000 casas entre julio y agosto, mientras que durante septiembre, octubre y noviembre se iniciará la construcción de 48.000 más.

Según se informó oficialmente, estas obras permitirán que hacia fin de año el Gobierno Nacional tenga en ejecución “más de 100.000 viviendas, que estarán generando más de 300.000 puestos de trabajo”.

El anuncio, con tono electoral

Los cambios para estas líneas de crédito fueron anunciados en un acto en la localidad bonaerense de Merlo que fue encabezado por el presidente Alberto Fernández. Además de Ferraresi estuvieron otros ministros y los dos primeros candidatos a diputados nacionales del oficialismo en territorio bonaerense, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán.

Allí, Fernández llevó su discurso completo al terreno electoral. Ante intendentes bonaerenses optó por polarizar con Juntos por el Cambio, apuntándoles –aunque sin nombrarlos- principalmente a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal.

Fernández criticó al Gobierno que le precedió porque paralizó la construcción de viviendas del programa Procrear tras asumir en 2015, dejando 11.000 casas sin entregar. Y señaló que lo mismo había ocurrido con las obras públicas, dado que el 70% estaban paralizadas en diciembre de 2019.

“Estamos facilitando el acceso a las viviendas. Esto el mercado no lo hace. Algunos creyeron que esto lo resolvía el mercado. Entonces crearon los créditos UVA y lo único que hicieron fue traerle un enorme problema a la gente que tomó esos créditos. Nosotros creemos que el Estado debe estar muy presente, acompañando a los que necesitan una casa”, dijo Fernández.

En el mismo discurso, parafraseó a su ex jefe político Néstor Kirchner y a la actual vicepresidenta, Cristina Fernández. Y añadió: “No todo es lo mismo en política. ¡No todo es lo mismo! Hay quienes creemos que el Estado debe estar muy presente para acercar posibilidades de desarrollo y están los que creen que eso es un problema que el mercado lo arregla y que el Estado no tiene que hacer hospitales, cuando el mercado terminó pidiéndole al hospital público que atienda a sus socios de prepagas porque no tenían más camas”.

Del acto también participaron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Ambos hablaron en clave electoral, criticando a Juntos por el Cambio y enalteciendo los candidatos propios.

“El gobierno puede presentar candidatos porque son funcionarios que han demostrado en muy poco tiempo una calidad y un amor por esta patria que hace que sean nuestros mejores representantes”, dijo Menéndez. Y destacó al secretario de Obras Públicas, el cordobés Martín Gill, candidato a diputado nacional.