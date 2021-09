En campaña: Cinthia Fernández bailó un tango vestida con medias de red y portaligas frente al Congreso

La precandidata a diputada nacional Cinthia Fernández grabó un polémico video frente al Congreso de la Nación. A días de las PASO la panelista de Los Ángeles de la mañana se metió de lleno en la campaña.

Este miércoles en LAM, el programa en el que trabaja de lunes a viernes en El Trece, la precandidata por el partido Unite compartió un adelanto de las imágenes que grabó.

En el piso también estaba la periodista Fanny Mandelbaum, quien habló de la campaña electoral de este año y que calificó de vergonzosas.

Al ser consultada por la estrategia de la vedette, la periodista fue muy crítica. “Creo que el camino no es mostrar el culo. Perdoname, Cinthia, que sea tan directa. Sé que no es políticamente correcto, pero es lo que pienso”, dijo.

A lo que Fernández respondió: “Sos muy respetuosa. Mi campaña no es mostrar el culo. Es utilizar todas las cosas negativas para algo positivo. Vengo diciendo desde el día uno mi propuesta y la causa madre por la que quiero ir. Todos me chicanean, ‘no sé tu propuesta’. Todos me cuestionan, porque justamente hablan de mi pasado como también lo hicieron con Amalia”.

“Piensan que un culo te desactiva el cerebro y para mí no es así. Y me parece que si muestro el culo al menos van a escuchar la canción y la propuesta. Lamentablemente mi culo llama la atención. Lamentablemente mi culo es cuestión de juzgar. Lamentablemente, hoy es una estrategia para que escuchen mi propuesta”, agregó.

“Yo creo que te van a escuchar más cuando hables y presentes una propuesta, sé que te invitaron a muchos programas políticos y no fuiste”, dijo Mandelbaum.

Sin embargo, la panelista aseguró que había ido a varios programas de radio y televisión y que no es cierto que rechazó otras invitaciones. “Fui a muchos programas pero no puedo estar 24 horas sentada yendo a programas. Además para mí, disculpame, es todo berretada todos lo que hicieron eso”, dijo.

“Los escuché a los políticos en los programas de televisión, a esos que tienen títulos, que tienen militancia y a las personas que no muestran el culo, y de eso derivaron debates como los de ‘garchar’ y el ‘porro’, me parece berreta lo que hacen”, dijo en referencia a Tolosa Paz y Vidal.

Un tango reversionado

La semana pasada, Cinthia cantó su “jingle” electoral y para sorpresa de todos se trata de una versión adaptada de Se dice de mí. Como siempre, la modelo eligió a LAM para dar un adelanto de la letra.

“Se dice de mí / se dice que soy hueca / que el puesto no me merezco / que mi culo es lo que ofrezco / y nada tengo para decir”, comenzó a entonar aquel día la mediática.

Y siguió: “Y tal vez si me escucharan / tanto no me criticaran / mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir / hay leyes que están, no se hacen cumplir / los juicios son lentos, tardan en salir / y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo / estudiando y creciendo sin sufrir / La cuota, ja, nunca llega / más nadie te lo acelera / si total la madre espera / ella no puede ser así / voy por ahí”.