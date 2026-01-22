22 de enero de 2026 - 15:00

Emir Félix salió a defender a una candidata del PJ frente a una campaña anónima

Marcelo Rolland / Los Andes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Se trata de María Sol Indiveri, quien va en segundo lugar en la boleta del PJ. La mujer, que fue reina de la Vendimia departamental el año pasado, es desde hace unos días objeto de una cruel panfleteada anónima que ventila supuestas conductas de su vida privada y hasta la acusa de haber provocado la renuncia de un funcionario en el staff del intendente Omar Félix, hermano del presidente partidario.

Como los panfletos anónimos han tenido impacto en la vida social de San Rafael, Félix eligió no ignorar la campaña, sino que directamente la atacó en sus redes con un posteo firmado y que acompaña con el escudo del PJ.

"No podemos aceptar que se intente destruir el honor y la dignidad de una mujer con mentiras anónimas, ni que se use el miedo a la difamación para correrla de los espacios de decisión", disparó Félix, y reclamó "el repudio público de todas las fuerzas políticas", así como una autocrítica de los medios de comunicación se hicieron eco de la nota.

“Ante la aparición de una publicación anónima, falsa y cobarde contra una integrante de la lista del Frente San Rafael en Marcha, expresamos nuestro más profundo y enérgico repudio a esta práctica reprochable, irresponsable y contraria a los valores democráticos, que constituye una forma de violencia contra las mujeres", arranca la nota.

El diputado nacional agregó que "este ataque está motivado por un espacio de poder" y resaltó que la campaña contiene "un mensaje peligroso que intenta desalentar, humillar y disciplinar a una mujer por animarse a participar, levantar la voz y asumir reponsabilidades públicas".

La campaña, a juicio de Félix, interpela "especialmente a quienes somos madres, padres y familias que queremos que nuestras hijas crezcan en una sociedad donde participar no sea motivo de agresión ni de desprestigio".

San Rafael es uno de los seis departamentos que elegirá concejales el próximo 22 de febrero. Félix forma parte de la oferta electoral local, ya que allí se votará otra categoría: compite como primer candidato del PJ a convencional constituyente para la reforma de la Carta Orgánica local.

