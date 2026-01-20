Estalla una guerra política por la autonomía de San Rafael y buscan que la frene la Suprema Corte

Una demanda ante la Suprema Corte calentó al máximo las elecciones de San Rafael , donde el 22 de febrero los vecinos votarán para renovar la mitad del Concejo Deliberante , pero además elegirán 24 convencionales constituyentes, en el marco de un novedoso proceso de reforma de la Carta Orgánica municipal para dictar medidas que consoliden la autonomía del departamento.

La votación de convencionales es precisamente el aspecto del comicio que una acción de inconstitucionalidad del diputado de Protectora José Luis Ramón busca bloquear. Ramón presentó el 11 de este mes, en plena feria judicial , su demanda ante la Secretaría de Competencia Originaria del alto tribunal, junto a una medida cautelar que pretende frenar la elección de convencionales en San Rafael .

Ramón consideró que se tiene que " reorganizar " el proceso de reforma por cuestiones de transparencia y legimitidad. "Primero el proceso de selección de constituyentes ha sido mal hecho y por fuera del marco provincial. El municipio tiene que requerir que primero se reformen la Constitución provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades, porque si no se podría dar hasta un tema de secesión , declararse San Rafael independiente , por fuera de la provincia", afirmó.

El líder de Protectora también denuncia que la ordenanza para convocar al poder constituyente no consiguió dos tercios de los votos del Concejo Deliberante y por último afirma que se omitió la consulta popular . "No se puede reunir en un solo acto eleccionario la elección de concejales y de convencionales constituyentes, porque los que se van a llevar puesta la elección son los partidos políticos ", afirmó sobre este último punto.

Por ahora la acción judicial de Ramón permanece parada porque "no está habilitada en feria" , según comunicó la Corte en forma escueta este martes. A pesar del receso de enero, quien está al frente del alto tribunal en este momento es su presidente titular, Dalmiro Garay , quien debería proveer la causa a las partes para que avance, más allá de que las acciones de inconstitucionalidad son resueltas al final por el pleno . Esto todavía no ocurre y podría ser un dato del destino que tendrá la demanda.

Otro elemento en contra de la presentación de Ramón es que la Junta Electoral de la provincia (que está integrada precisamente por todos los miembros de la Corte) no encontró "ilegalidad manifesta" en la convocatoria conjunta de las dos elecciones en San Rafael y ya las aprobó.

Eso sí, al margen de la cuestión judicial, en el medio se abrió un fuerte debate entre los partidos y dirigentes políticos por la autoría de la demanda que impulsó Ramón en la Corte.

El legislador de Protectora aseguró que tomó la decisión de presentarla con su partido Protectora, en forma autónoma, y tomó distancia de La Cámpora, sector político con el cual se alió para llegar a la banca provincial en 2021. Pero ese vínculo ya sería cuestión del pasado: "No me atendieron nunca más", aseguró Ramón.

En cambio, el oficialismo departamental cree que Ramón sí tuvo impulso de algún sector político para bombardear la elección de convencionales en San Rafael y apuntó contra sus dos principales rivales: el cornejismo y La Cámpora.

Hay que recordar que el kirchnerismo duro enfrentará a los hermanos Félix en las urnas el 22 de febrero, con una lista propia de ediles y constituyentes. A pesar de la interna del PJ, Omar Félix es el único intendente peronista con quien disputará La Cámpora en la próxima cita electoral. No ocurrirá lo mismo en los otros tres departamentos gobernados por el PJ que realizan elecciones desdobladas: Maipú, Santa Rosa y La Paz.

Pero ni La Cámpora ni los cornejistas se hicieron cargo de la denuncia de Ramón. De hecho, el concejal Nadir Yasuff, referente camporista en el departamento, y primer candidato a constituyente, fue el primero en salir a cuestionar al legislador de Protectora con una carta de opinión en diario Los Andes en la que defendió la elección de convencionales y consideró que la reforma de la Carta Orgánica local representa un "hito histórico".

El cornejismo y la teoría de la autodenuncia

Para rematar,el cornejismo local señaló que, a su juicio, es el propio oficialismo departamental el que le tiró una piedra a la elección de convencionales que antes había impulsado.

El concejal de Cambia Mendoza Leonardo Yapur sostuvo con acidez al respecto: "Emir Félix es el primer candidato en la lista de convencionales y va a perder las elecciones del 22 de febrero, po lo cual estoy seguro que es el mismo Emir quien está detrás de Ramón, porque prefiere perder en la Corte y no en las urnas".

En efecto, el presidente del PJ mendocino fue elegido en octubre como diputado nacional y ahora lidera la lista de constituyentes departamentales junto a Cristina Da Dalt.

La campaña electoral para el 22 de febrero acaba de empezar, pero todavía no ha habido una referencia de Emir Félix a su postulación como constituyente municipal ni al comicio en general. Félix se ha limitado por ahora a postear en sus redes sociales un video que destaca las obras municipales que se han hecho para impulsar el turismo.

Una diputada se suma al debate de la autonomía

La diputada del Pro Jimena Cobo se sumó a la discusión política de la autonomía de San Rafael a través de un texto que valora la medida del municipio pero advierte que su resultado puede ser la judicialización eterna.

"El caso de San Rafael tiene un valor político-institucional que no podemos ignorar: ha dado el puntapié inicial para que Mendoza vuelva a hablar, en serio, de autonomía municipal", señala Cobo. También sostiene que la autonomía de los municipios equivale a "madurez institucional".

Sin embargo, a la par Cogo advierte sobre un riesgo. "Podemos entrar en una dinámica de fallo tras fallo y con una consecuencia particularmente dañina: que la autonomía se convierta en una disputa judicial interminable".

"El camino más sano para Mendoza es abrir y sostener el debate donde corresponde: en el ámbito provincial, con una ley que reglamente los alcances de la autonomía municipal", remata la legisladora del Pro.