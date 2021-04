Emir Félix le contestó a la ministra Nadal por el centro modular en San Rafael: “Está mal informada”

Tras el nuevo cortocircuito que se generó entre la Provincia y la Nación, ahora por el Centro Modular Sanitario de San Rafael que ayer presentó en una teleconferencia el presidente Alberto Fernández, el intendente Emir Félix salió a responderle a la ministra de Salud de Mendoza, Ana María Nadal, quien se quejó porque el gobierno nacional “decidió unilateralmente traspasarlo” al municipio.

“Está mal informada”, le espetó Félix en diálogo con Los Andes, molesto con la funcionaria porque “está buscando un conflicto donde no existe”.

“El gobernador tiene que hacer reflexionar a la ministra de que articule y no busque conflicto donde no hay. Y que se ponga a trabajar. Ayer estuvo (José) Thomas en San Rafael pidiendo articulaciones y agradeciendo el trabajo conjunto con el municipio. Y la ministra está yendo en un sentido contrario”, agregó el intendente, quien participó del acto con Fernández ayer en el que no hubo autoridades provinciales.

Presentación de la obra del Centro Modular Sanitario en San Rafael. Municipalidad de San Rafael

Esto fue otra de las razones del enojo en el Gobierno provincial, ya que aseguraron que Suárez no fue invitado. Sin embargo, desde Presidencia lo negaron insistiendo que enviaron la invitación a Casa de Gobierno para que el Gobernador participar en forma virtual.

“Sin la participación del Gobierno de Mendoza, hoy el presidente dejó inaugurado un módulo sanitario en el Departamento de San Rafael, el cual junto a otros ubicados en Tunuyán y Horcones fueron pensados para la atención de la pandemia”, afirmó en Twitter Nadal, lo que generó la reacción de Emir Félix. “Es todo falso, no hubo inauguración. No hubo transferencia (al municipio) sino que siempre fue municipal (el predio donde está el centro modular)”, le contestó el intendente, quien aseguró que Suárez fue invitado por Presidencia al acto.

El jefe comunal insistió en que el centro modular “no está inaugurado. Fue una visita virtual del presidente, faltan 60 días para que lleguen los equipos de radio, al laboratorio lo vamos a montar nosotros. Está en construcción”.

Esta infraestructura sanitaria fue financiada en su mayor parte por la Nación, con aportes de la Provincia y el municipio. Tendrá 11 camas, una ambulancia y un laboratorio. Asimismo, también se están terminando otros centros similares en Tunuyán y en Horcones.

En este contexto, Félix manifestó que no entiende “la generación de este conflicto” y le envió un mensaje a Suárez: “No existe el desplante (de la Nación). Yo estoy dispuesto a dialogar cuando el gobernador me llame”.