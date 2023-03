Emir Félix abrió las sesiones por última vez: críticas a Suárez y misterio sobre su futuro político

Otro jefe comunal empieza a despedirse del municipio que administró varios años. Es el caso de Emir Félix que terminará su gestión de trece años al frente de la Municipalidad de San Rafael luego de que asumiera en abril del 2010. Mirado por varios como candidato a gobernador, el cacique gambeteó el tema en el discurso.

En un texto de varias páginas, el intendente destacó la gestión que hizo y cómo trabajó junto al Gobierno nacional en varias áreas. En muchas casi ni nombró al Gobierno provincial, y cuando lo hizo fue para criticar la “falta de decisión política” en algunos temas.

“Seguiré siendo parte de este sueño colectivo que es San Rafael. Un dirigente de mi partido, decía: ‘el que sueña solo, solo sueña, el que sueña con otros hace historia’. Y desde el lugar que me toque, lucharé para que en el lugar que hoy ocupo, llegue también un constructor de sueños”, dijo Emir Félix en el cierre del discurso con el que abrió el período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante.

Las palabras del intendente que no puede ir por la reelección eran esperadas para saber si daba algún indicio sobre qué hará. No lo hizo, algo también esperable. Todo indica que su hermano Omar Félix, y ex intendente, volverá a la administración municipal. El 30 de abril habrá primarias y podrá palparse cómo viene la contienda ante el radicalismo.

En un largo repaso de todas las áreas que funcionan en el municipio, el jefe comunal se encargó de dar números que reflejan su gestión y subrayó el rol del Gobierno nacional en algunas acciones como el gaseoducto Gasandes, obra pública y programas nacionales.

Por SEOS y las adicciones hubo críticas

Para el gobernador Rodolfo Suárez hubo críticas, la primera cuando habló de educación y los SEOS (Servicio Educativo de Origen Social). Félix mencionó que hay 26 jardines maternales que en barrios y distritos “contienen y educan a más de 2.000 niños y niñas desde los 45 días de vida hasta los 3 años”.

Omar Félix, precandidato a intendente de San Rafael, en primera fila escuchando el discurso de su hermano.

Por ese motivo resaltó que esa calidad educativa genera una gran demanda de padres y madres, por lo que reiteramos “el pedido de ampliación de cargos a la Dirección General de Escuelas. Gracias a la inversión municipal en infraestructura educativa, tenemos espacios para recibir a más chicos, pero necesitamos obligadamente de esa decisión política del organismo provincial”.

“Los SEOS municipales cuentan con profesionales de 7 tipos de especialidades, con el objetivo de detección, atención y derivación temprana de niños con alteración en el desarrollo, discapacidad”, justificó Félix.

En salud también hubo dardos en un tema sensible como el consumo de sustancias. El jefe comunal remarcó que San Rafael “es el único lugar en todo Cuyo en tener una Casa Educativa Terapéutica (CET)”. El trabajo conjunto con el SEDRONAR y el dispositivo en Monte Comán para contener a personas de zonas vulnerables fueron destacados en el discurso, donde le pidió al Gobierno provincial decisión política para involucrarse en casos más graves.

La discriminación radical

“No hemos tenido el mismo beneficio que otros municipios respecto de obras ejecutadas por el Gobierno Provincial. Ante ello, no nos quedamos en la queja. Hemos ayudado al presidente de Aysam a conseguir fondos nacionales tanto para la planta depuradora de la calle la intendencia, como para la planta potabilizadora de calle los filtros. Pero no alcanza, hacen falta recursos y personal para el mantenimiento de las redes de agua, que durante meses enteros presentan pérdidas sin ser reparadas”, achacó Félix.

Vialidad provincial no quedó afuera de los dardos sureños que fueron implacables con “la falta de mantenimiento y obras es algo nunca antes visto, o la infraestructura Escolar, terriblemente deteriorada sin ninguna acción que resuelva la situación que padecen nuestros niños, o bien el desmantelado Cuerpo de Bomberos que necesita equipamiento urgente para poder operar”.

“Me veo obligado a visibilizar la preocupante realidad que atraviesan las principales dependencias gubernamentales (áreas de gestión provincial) con asiento en San Rafael. A los legisladores y concejales opositores, sobre todo a aquellos que están en campaña, les pido que me ayuden, que insistan ante el gobernador, por no dejar que la infraestructura, de jurisdicción provincial se siga deteriorando”, pidió Félix.