El censo 2022 abre la discusión entre comunas por la coparticipación municipal

Luján de Cuyo abrió la caja de pandora. Era un hecho que se esperaba tras la publicación de los datos provisorios del censo 2022. Los números fríos dicen que el departamento que más creció en población desde el recuento poblacional anterior (2010), es el que gobierna Sebastián Bragagnolo (dicho sea de paso , dirigente del Pro y sobrino de Omar de Marchi). Y eso abre la puerta al reclamo que la comuna ya inició por más plata de coparticipación municipal.

Es que el artículo 2 la ley 6396 dice que la torta se reparte 25% igual para los 18 municipios mendocinos; 10% por un “coeficiente de equilibrio del desarrollo regional” y 65% en “proporción directa al total de la población de cada departamento”. Es decir, con más gente en viviendo en el territorio, más plata debe ir.

El número de crecimiento vegetativo de Luján de Cuyo es realmente impresionante. Para hacerse una idea: en toda Mendoza la población subió de 1.738.929 a 2.014.533, eso significa un crecimiento de 15,8% en el intervalo de 12 años que hubo entre los dos censos. Luján subió de 119.888 a 172.109; es decir que ese incremento es 43,5%; el porcentaje de crecimiento poblacional de ese departamento casi triplica al de toda la provincia.

En el otro extremo del aumento poblacional están dos departamentos gobernados por el radicalismo. Godoy Cruz subió 1,7% en los doce años entre censos, de 191.903 habitantes que se contabilizaron en 2010 a los 195.183 que surgen del 2022. En penúltimo lugar de la tabla está la Ciudad de Mendoza. En 2010 sumó 115.041 habitantes; en 2022 se censaron 122.840; es decir un aumento 6,7%. Los dos departamentos crecieron por debajo del porcentaje provincial.

Variación de la población de Mendoza según las cifras del Indec del censo de 2022 respecto de 2010.

Para agregar más condimentos políticos y censales a la situación, el segundo departamento que más habitantes sumó es es Lavalle. En 2010 se contaron 36.738 lavallinos, en 2022 hay 47.529, eso implica que el departamento gobernado por el peronista Roberto Righi creció 29,3%. Ese es un porcentaje bastante lejos del boom lujanino, pero casi duplica el dato porcentual de toda la provincia.

Con estos datos, los del censo y los políticos, Se podría suponer que se viene una pelea política por los recursos coparticipables. Se podría hacer una analogía con una pelea de Titanes en el ring: en un rincón, un aliado que parece estar yéndose del frente oficialista Cambia Mendoza y un peronista de paladar negro; en el otro rincón los delfines de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez; Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz) y Ulpiano Suárez (Capital-otro sobrino).

Parece que están servidos los elementos para una pelea sangrienta por plata (casi siempre las peleas por recursos tienen ese tenor). Sin embargo, el Gobierno patea el debate para más adelante y al mismo tiempo le baja el tono a la discusión.

El ministro de Hacienda Víctor Fayad dijo a Los Andes que “Los cambios se harán a partir de los datos definitivos del censo 2022. Esos datos de población luego los procesa DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas) y Hacienda y se recalculan los índices de coparticipación secundaria que corresponden a cada municipio. Este procedimiento indudablemente traerá cambios en los índices, favoreciendo a aquellos municipios que hayan experimentado mayor crecimiento poblacional”.

A párrafo siguiente dice: “Yo no veo ninguna pelea. Además los municipios están ordenados”, sugiriendo que podrían absorber el golpe del recorte.

El intendente de Godoy Cruz va en sintonía con Fayad. “Hay que revisar los resultados del censo . Todavia no sabemos el detalle por radio censal. Nosotros estimamos que hay un margen de error del 10%” asegura García Zalazar, para luedo indicar “Si se modifica la coparticipacion provincial no nos afecta significativamente; tenemos la mayor eficiencia del gasto de la provincia” dice el godoycruceño.

Hilando fino

El jefe de gabinete de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, explica que hay dos elementos por los que se da el crecimiento poblacional en su departamento y que justifican el reclamo. En primer lugar el fallo de la Suprema Corte de Justicia por las tierras en litigio con Las Heras de noviembre de 2018 y ratificado en abril de 2018. Se trata de todos los barrios al oeste de la ruta 82, mas conocida como Panamericana, cuyos habitantes pasaron a ser lujaninos de un nuevo distrito del departamento: Vertientes del Pedemonte.

El otro gran elemento que genera el aumento en la cantidad de vecinos es la cantidad de gente que en 12 años se mudó de otras zonas del Gran Mendoza a Luján de Cuyo. “Tenemos 30.000 casas más, pasamos de tener 29.000 propiedades registradas a 59.000, duplicamos la cantidad. Otro dato, del programa Mendoza activa, el 33% de los fondos de inversión privada fueron a para a Luján”.

Más allá de lo impresionante del número de crecimiento vegetativo, en la zona central de la tabla aparecen cuestiones interesantes.

San Rafael (gobernado por el peronista Emir Félix), Las Heras (a cargo del radical Daniel Orozco) y Guaymallén (conducido por el radical Marcelino Iglesias), son tres comunas tradicionalmente con más alta población, pero son las que siguen en la tabla de menor crecimiento de habitantes. el departamento del sur está tercero, detrás de Capital, con 11,9% (210.478); Las Heras cuarto con 12,2% (228.525); y Guaymallén quinto con 13,2% (321.371 habitantes).

Un dato interesante es que el salto poblacional de Maipú, que es el cuarto que más creció en habitantes (24,4%), hizo que San Rafael dejara de ser el cuarto departamento más poblado, y que Godoy Cruz dejara de ser el tercero (según lo que indicaba el censo 2010). Los dos más habitados siguen siendo Guaymallén y Las Heras, pero ahora Maipú, con sus 214.412 es el tercero.

Ese aumento en la cantidad de vecinos mete a la comuna gobernada por Matías Stevanato en la pelea por el reparto de la plata coparticipable. Dicen en ese municipio que según sus cálculos preliminares deberían cobrar unos 300 millones más por ese aumento de maipucinos, pero prefieren no hablar oficialmente del tema.

La mención de San Rafael, Guaymallén y Las Heras no es inocente. Los tres crecieron por debajo del porcentaje provincial (15,8%). Además hay otro elemento que Los Andes ventiló hace dos semanas. En aquella publicación del 12 de marzo, explicábamos que cuando se toma el número bruto de lo que recibe cada municipio y se divide por los habitantes (proyectados a partir del censo 2010), Guaymallén y Maipú son los que vienen recibiendo un refuerzo de fondos porque son los que menos reciben por habitante ($29.225 y $30.292 respectivamente).

En tercer lugar de los que menos reciben por habitante están Las Heras ($30326) y en cuarto San Rafael ($30.991). Estos datos constituyen una curiosa paradoja: son de los departamentos más poblados, el 65% de la plata se distribuye por habitante y sin embargo son los que menos reciben per capita.

En aquella publicación se informaba que los departamentos más chicos en cuanto a población eran los que más recibían per capita. La Paz ($144.253 por habitante), tiene 20% más de habitantes respecto de 2010 (el año pasado se contabilizaron 12.020 y hace 12 años 10.012); Santa Rosa ($91.946 de coparticipación por habitante), tiene 19.410 vecinos y 2010 tenía 16.374 (creció 18,5%).

Es inevitable hacer una pregunta dolorosa para esas comunas. ¿Realmente reciben más que los municipios más poblados? La senadora del PJ Mercedes Derrache, recuerda algunos puntos que también están en el debate. “Se hace mucho hincapié en el per cápita, pero en realidad no se mide la superficie del departamento que influye en los servicios que tiene que prestar el municipio en un territorio enorme. La gente que viven en Ñacuñan tiene el mismo derecho a tener la recolección de residuos que la Capital de Mendoza; entonces es engañoso cuando hablamos per cápita”.

La contadora y senadora oriunda de Santa Rosa recuerda que “en La Paz, Santa Rosa o Lavalle se encareces los costos de logística para llevarles servicios a las comunidades, mientras que los grandes centros urbanos, tienen a sus vecinos todos pegados”.

Además Derrache recuerda otra paradoja de estos números: “La Paz y Santa Rosa son los que menos reciben en bruto de copa”. Es cierto: el año pasado, La Paz (al tope del reparto per capita) es el que menos recibió en bruto: algo más de $1.500 millones y Santa Rosa es el segundo menos favorecido con poco más de $1.600 millones.

En la nota de hace dos semanas, informábamos que en cuarto lugar en reparto por habitante estaba Lavalle ($50.433) y, según el censo es el segundo que más creció. El intendente Righi se desentiende de esta discusión y apunta al Gobierno provincial: “nosotros necesitamos que las instituciones provinciales con asiento en el departamento funcionen, porque el problema más grande es que invertimos los ingresos en obras que deberían hacer Vialidad o Aysam. Estamos proponiendo una descentralización de las instituciones provinciales, con cercanía a las comunidades, que eso es para adelante, por supuesto”.

La idea del ministro

El ministro de Hacienda lanza una idea: la de incluir índices atados a la eficiencia en el gasto municipal, incluyendo premios por tener menos empleos municipales por habitante, o más recaudación propia de tasas, o más obra pública. “Ahora básicamente el ponderador más importante es la población”.

Luego indica que “es hacia donde creo que deberíamos ir. Pero por el momento es solo una idea. Es complejo de implementar, las realidades de los municipios son muy distintas y las oportunidades no son las mismas en los periféricos”, dice Fayad.

Respecto de esta idea, Derrrache señala que “no está mal que se mire hasta dónde se trabajas para mejorar las variables, la ocupación de cobranza también. Eso es muy de los radicales, pero yo en cierta medida adhiero porque tengo una formación contable y económica”.