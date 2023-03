Arranca la campaña electoral en los 7 departamentos y los frentes planean sus estrategias

Siete departamentos votarán de forma separada en las elecciones a la intendencia y concejales en Mendoza. Ya con frentes políticos y precandidatos lanzados, este viernes comenzará oficialmente la campaña electoral de los comicios, que se desarrollarán el 30 de abril.

Las estrategias que se llevarán a cabo probablemente no serán completamente originales, pero se descarta desde ya que habrá una puja entre el oficialismo y la oposición por intentar potenciar las ventajas por cada lado.

Según consultores que dialogaron con Los Andes, la estrategia de los intendentes del peronismo (Lavalle, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, Tunuyán y Maipú), así como también el de San Carlos, gestionado por el espacio ex Cambia Mendoza, Unión Popular, será intentar centrar la discusión electoral específicamente en la comuna, y evitar la “contaminación” que podría darse con la gestión provincial (en la que gobierna el radicalismo).

El médico será candidato a intendente.

En tanto, el radicalismo, principal partido opositor en las comunas; intentará provincializar el comicio por la buena imagen que aseguran que tiene la gestión de Rodolfo Suárez y la figura de Alfredo Cornejo; pero también pretende nacionalizarla para intentar “unir” la performance negativa que tiene actualmente la gestión del presidente Alberto Fernández, del mismo espacio político que los intendentes.

En tanto, las terceras fuerzas pretenderán “despegarse” de los frentes políticos que vienen gobernando en los últimos 40 años desde el retorno de la democracia.

Departamentalizar, provincializar o nacionalizar

En el PJ insistieron a Los Andes que “no hay nada mejor que centrar las discusiones en lo que realmente se votará. Un ciudadano de La Paz o Tunuyán no está eligiendo el próximo gobernador o presidente, sino la persona que va a dirigir los destinos del departamento. Por eso es importante hablar de los temas relevantes a nivel comunal”.

En tanto, salvo casos como Lavalle o San Rafael -donde habrá internas-, el PJ irá con listas de unidad, cuestión que fue valorizada por la presidenta del PJ, Flor Destéfanis este miércoles en Palmira.

En tanto, Cambia Mendoza asegura que van “de punto, no somos banca”, y que será “muy difícil” dar el batacazo en alguno de los siete departamentos, por lo que aspiran desde ya a hacer “la mejor elección posible” en cada comuna. En este sentido, ampliaron su estrategia al marcar que la buena cantidad de precandidatos que tiene en cada una de las comunas, dará “músculo” al frente y aumentará considerablemetne la competencia y militancia.

Al margen, indicaron que con Cornejo, se intentará apuntalar las precandidaturas en los departamentos. “Es nuestra carta, además de los buenos nombres que tenemos en las comunas”, acotaron y manifestaron que el senador “está dispuesto para participar de actos de los aliados de CM”. También dijeron que los intendentes, “no pueden hacerse los desentendidos con la Nación, porque son parte de lo mismo, es su frente político”, y que apuntarán a eso.

En tanto, pusieron énfasis en el hecho que las elecciones sean intercaladas (primero las PASO departamentales, provinciales y nacionales; y luego las generales departamentales, provinciales y nacionales), “generará un cruce de campañas y nos podremos meter mucho más en lo que es provincializar -en positivo para CM- y nacionalizar -en negativo para el PJ-”.

Un ejemplo de la departamentalización es San Rafael. Allí la apuesta sanrafaelina será Omar Félix, nombre conocido ya que junto a Emir han gobernado la comuna desde el 2003 (Omar Félix entre 2003 y 2009 y Emir entre 2009 hasta la actualidad).

De hecho, en la primera conferencia de prensa marcó la cancha el propio Emir Félix: “Acá no se siguen más órdenes que la de los vecinos de San Rafael, no respondemos a ningún dirigente del Gran Mendoza o de Nación”.

Omar Félix será precandidato a intendente de San Rafael. Prensa San Rafael

No obstante, esa declaración no tuvo un sólo destinatario, sino que en parte fue directo al kirchnerismo, que le hará interna con Nadir Yasuff. En este sentido, el concejal refutó varios de los dichos de Félix y sí habló de forma positiva de lo nacional, al señalar que “todos los peronistas saben lo que hizo Cristina (Fernández de Kirchner) por San Rafael, que fue mucho, los que la niegan son unos desagradecidos”.

Por el lado de Unión Popular, alineado en San Carlos con el PD, Jubilados y Encuentro por Mendoza, expresaron que los ejes de campaña se vincularán con mejorar el acceso a la salud; enfocarse en la producción y en la alimentación saludable; mantener su “férrea defensa del agua” y la ley 7722; mejorar el acceso al trabajo; incentivar a los productores y emprendedores; formar escuelas de oficio y seguir trabajando en el “saneamiento del municipio”.

Desde el FIT, plantearán en campaña que “podemos dejar atrás 40 años de partidos que sólo gobernaron a favor de los grande empresarios”.

“Vamos a hacer eje en propuestas referidas a la emergencia habitacional con plan de créditos destinados a las familias trabajadoras para la construcción de viviendas, también en la protección del ambiente, el agua y los últimos Humedales; y un plan de obras para llevar el agua potable a todos los barrios. También iremos por la reducción de la jornada de trabajo a seis horas para darle acceso al trabajo formal a la juventud”, mencionó Lautaro Jiménez, entre otras medidas.

En tanto, desde el Partido Verde expresaron que buscarán plasmar los ejes provinciales que vienen defendiendo, y adaptarlos a las departamentales. “La defensa de los bienes comunes y de los usuarios, buscar la transparencia del Estado, seguir con el cuidado del agua, y plantear soluciones en transporte y viviendas, son algunos de nuestros programas de gobierno”, indicaron.

Encuestadores

Del lado de los consultores, Martha Reale, de Reale-Dalla Torre, expresó que lo que se verá en las campañas electorales será a oficialismos, tanto peronistas como el de San Carlos, “disociándose de las contaminaciones provinciales y nacionales”, mientras que se pondrá “en valor la gestión municipal”.

Sobre el peronismo, Reale consideró que particularmente con el PJ están atravesando “el peor momento de popularidad desde el retorno de la democracia”.

Mendocinos que inspiran. Martha Reale, encuestadora, influyente de los gobiernos. Foto: Mariana Villa / Los Andes

Del lado radical, manifestó que “tratar de provincializar estas elecciones es para poner en valor la buena imagen que tuvo la gestion de Cornejo y Suárez. Eso podría ser que sean competitivos. No quiere decir que ganen pero los pone en carrera”, expresó.

En tanto, también manifestó que la imagen que tiene el peronismo en las comunas que gobierna “es alta, por lo que es lógico el intento de capitalizar la gestión y desacoplarse del gobierno nacional”.

Por otro lado, indicó que será interesante ver qué ocurre entre la PASO y la General, con las provinciales y nacionales en el medio: “Para los dos puede impactar. Ocurrió en 2019 cuando Suárez duplicó la diferencia contra el peronismo luego de que en la nacional Alberto Fernández ganó de forma cómoda en la PASO a Mauricio Macri”, recordó.

De acuerdo a la gran cantidad de precandidatos en las listas opositoras, mencionó la posibilidad de que dichos dirigentes “puedan ampliar el nivel de representación; a veces si se hace una buena PASO, se predispone a la ciudadanía. Pero hay que tener cuidado porque hay una volatilidad fuerte sobre todo en el electorado de los departamentos del interior de Mendoza”, advirtió.

Por otro lado, uno de los consultores que trabaja en la provincia destacó a Los Andes que si bien se intentará por un lado “provincializar” y por otro “departamentalizar”, expresó que suele ser “difícil” cambiar el eje de las elecciones. “La gente sabe que va a votar a un intendente, y generalmente en Mendoza el grado de satisfacción de los jefes comunales son altas”.

No obstante, también señaló que puede haber un interrogante donde no habrá reelección. “Allí será interesante cómo gravitará o no la elección del propio precandidato y si puede haber un voto a la gestión por parte del ciudadano, que es lo que suele haber”, manifestó.

En tanto, particularmente en la oposición, donde habrá varias internas, así como también en el oficialismo de San Rafael o Lavalle, comentó que “no necesariamente hay una transferencia de votos, aunque salvo catástrofes, quien participa en las PASO con un frente, suele mantener el voto al mismo frente en las generales”.

No obstante, también habló del llamado “fuego amigo”, al sostener que, en comunas con fuertes internas, el votante del precandidato que perdió en varias oportunidades podría no acompañar al que ganó. Este asterisco se puso en el peronismo sanrafaelino y lavallino (donde habrá interna fuerte entre dirigentes cercanos a Roberto Righi); más el radicalismo maipucino (con Néstor Majul y Mauricio Pinti, aunque se agrega también Gabriel Careddu).

Campaña electoral

31 de marzo: Inicio de la campaña electoral

5 de abril: Inicio campaña medios gráfios, vía pública e internet.

14 de abril: Vencimiento del plazo para la inauguración de obras publicas.

15 de abril: Publicación del cuadro de ubicación de mesas en base al padrón defitivo

15 de abril: Inicio publicidad audiovisual P.A.S.O

28 de abril: 8:00 hs AM. Fin campaña y publicidad PASO e inicio de veda electoral

30 de abril: Elecciones P.A.S.O. Municipales