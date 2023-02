Elecciones: un concejal de Guaymallén confirmó que quiere ser intendente

Guaymallén tiene un lote nutrido de aspirantes a la intendencia. El peronismo quiere ganar las elecciones y recuperar un bastión que está en manos del radicalismo desde diciembre del 2015. “La Matanza” mendocina por la cantidad de habitantes tienta a todos los partidos y dirigentes.

Mientras el intendente Marcelino Iglesias aún no define quién será su sucesor, en el Frente de Todos sobran nombres y algunos ya están caminando el departamento. Y se suma el concejal José Pozzoli a quien le quedan dos años más de mandato pero quiere afrontar el desafío de gobernar la comuna.

“Nos hemos definido para ser precandidatos en Guaymallén por el peronismo”, le dice a Los Andes. El nombre del edil sonaba desde hace tiempo como una posibilidad porque tiene una formación técnica destacada y especialidades en gestión pública y temas hídricos.

Tiene pasado en gestiones peronistas, pero el recorrido no lo identifica con el peronismo tradicional de Guaymallén que supo liderar el ex intendente Alejandro Abraham. Tiene buena relación con él, pero Pozzoli integra otro de los tantos grupos del PJ en la comuna.

La decisión de competir tiene que ver por un lado con “la cantidad de temas o problemas que vemos en Guaymallén y no están solucionadas por la gestión como es infraestructura, servicios, agua potable, actividad, falta de viviendas”.

“Guaymallén tiene tasas caras y una pésima atención municipal donde muchos profesionales como arquitectos o ingenieros no toman clientes porque no pueden o no es fácil para los clientes con los trámites municipales. Hoy para habilitar un kiosco estás seis meses, los casos de corrupción que estamos viendo, el papelón de la Vendimia, son varias cosas”, dijo el responsable del Instituto Nacional del Agua para la zona cuyana.

Todo este combo de factores entusiasmó a José Pozzoli para lanzarse a competir “y aportar soluciones”. En esta iniciativa lo acompañan dirigentes peronistas pero también “muchos vecinos, profesionales, empresarios, dirigentes sin identificación partidaria, eso nos ha sorprendido y enriquece mucho el espacio”.

En lo respecta a propuestas, Pozzoli apunta a la modernización del municipio porque “tenemos las tasas más caras y los peores servicios”. En lo que respecta a obra pública entiende que hay que priorizarlas. Destaca que hay obras “bien hechas” pero otras “se hicieron mal como en el barrio Santa Ana que hace un año que la gente no puede transitar por las calles”. Apunta a las obras de agua potable porque “hay zonas que no tienen agua potable”. +

También hará énfasis en la campaña con propuestas de conectividad terrestre y temas ambientales para hacerle frente a “la isla de calor”.