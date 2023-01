Elecciones desdobladas: quiénes son los candidatos a intendente en Lavalle, San Rafael y Tunuyán

La versión daba vueltas insistentemente. En la semana que pasó tres intendentes del Frente de Todos-PJ blanquearon su decisión y confirmaron, al menos en parte, lo que se rumoreaba: San Rafael, Tunuyán y Lavalle van a separar las elecciones de cargos departamentales de las de cargos provinciales; una decisión que comúnmente se conoce como desdoblamiento.

Oficialmente todavía no está firme esa decisión, porque los caciques comunales Emir Félix (San Rafael), Martín Aveiro (Tunuyán) y Roberto Righi (Lavalle), aún no publican el decreto municipal haciendo la convocatoria a los comicios departamentales. Esa norma tiene que ser publicada antes del 30 enero. Pero ya lo anunciaron a Los Andes.

Los tres no pueden presentarse a un nuevo mandato, por la restricción constitucional a las reelecciones de intendentes que empujó Alfredo Cornejo en noviembre de 2018 y que la Suprema Corte de Mendoza convalidó el 2 de agosto de 2019. Esto les impide hacer jugar su nombre en el comicio y la imagen del Gobierno nacional y el peso de la inflación son el argumento para que elijan circunscribir la pelea electoral en los límites departamentales.

A eso hay que agregarle la fortaleza de Cambia Mendoza, que no ha perdido elecciones desde su creación en 2015 y las encuestas indican que en 2023 se mantendrá la “paternidad electoral” sobre el peronismo. (Nota de la redacción: la Unión Cívica Radical, socio principal de Cambia Mendoza, no pierde elecciones en Mendoza desde 2011).

“Son más proclives a adelantar sus elecciones, para mantener lo que tienen, porque existe la certeza de que la elección provincial está perdida. Es un proceso similar a lo que sucede a nivel nacional, en el que 10 provincias PJ o cercanas al PJ adelantan sus comicios provinciales para no atar sus destinos al del Frente de Todos nacional”, dice un conocedor de la rosca.

Las primarias abiertas simultáneas y obligatorias de intendentes y concejales en esas tres comunas será el 30 de abril y las generales el 3 de setiembre. La pregunta es quiénes se perfilan para competir en esas fechas. Cualquiera diría que falta mucho para eso, pero en caso de que Félix, Aveiro y Righi publiquen el decreto de desdoblamiento, el 11 de marzo cierra el plazo para presentar listas de candidatos. Es decir, la decisión municipal acelera todos plazos.

Aún faltan unos días para el 30 de enero. Hay quienes sostienen que serán más departamentos los que desdoblarán. Incluso hay quienes sostienen que tal vez hasta alguno gobernado por Cambia Mendoza podría plegarse a la ola: San Carlos, que desde hace años hace gala de una tradición desdobladora cuando el entonces intendente Jorge Difonso llamaba a elecciones de cargos departamentales en fecha diferente a las de cargos provinciales.

Emir Félix (San Rafael), Martín Aveiro (Tunuyán) y Roberto Righi (Lavalle) definen a sus sucesores en la intendencia.

En el radicalismo hay quienes creen que todos o casi todos los departamentos gobernados por el PJ van desdoblar. Plantean dudas sobre Maipú, por la posibilidad (no segura) de que alguno de los hermanos Bermejo esté en la boleta provincial. También dice que hay una fuerte presión sobre los intendentes más cercanos al kirchnerismo local y nacional, Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Fernando Ubieta (La Paz), para que no desdoblen. Hay que recordar que ellos son parte del sector que lideran Anabel Fernández Sagasti y Carlos Ciurca. “Son los dos departamentos que más se han beneficiado de los vínculos nacionales de Anabel, por eso la presión es más grande. La pregunta es si bien en términos electorales no suman una cantidad de votos relevante a nivel provincial, por qué someterse a la chance de perderlas”, comentan en los mentideros radicales.

Desde el Partido Verde, su presidente y diputado provincial Emanuel Fugazzotto, dice que “tenemos un mes para armar, después de la publicación del decreto, así que ya estamos armando en todos los departamentos en los que puede haber desdoblamiento, los seis del peronismo y San Carlos”. El dirigente del partido que fue tercera fuerza provincial en 2021, no arriesga nombres de candidatos, salvo en el caso del referente de Lavalle, Cristian Zeballos. La otra definición es que “habrá candidato único en cada departamento. Se entiende que si dividimos perdemos. Tenemos que unificar fuerzas”.

Lavalle

El peronismo de Lavalle tiene varios aspirantes a suceder a Righi. Del equipo del actual intendente aparecen el senador Gerardo Vaquer, el diputado Edgardo González y el concejal Julian Gallardo. Según cuentan en el departamento, hay charlas para que quede un solo postulante de este sector y hasta hay quienes arriesgan que el elegido sería Vaquer. Otro comentario es no sería el único precandidato del peronismo: hay un espacio llamado Proyecto Lavalle, en el que están enrolados el kirchnerismo y la Unión de trabajadores rurales sin tierra (también kirchnerista), que pondrían un candidato en carrera en las PASO del 30 de abril: se habla del ex intendente Sebastián Brizuela y del concejal Raimundo Laugero.

En el radicalismo suenan tres nombres. El diputado provincial Jorge López, el ex concejal Lucas Luppo y la ex senadora Carina Lacroux. Si bien todos señalan que por fuera del esquema Cornejo-Suárez hay muy poco (salvo los seguidores de Ernesto Sanz en el sur), el diputado López no es un cornejista puro, mientras que Luppo y Lacroux si lo son. Por otra parte, el primero ya ha sido candidato a intendente con la bendición de Cornejo.

Un dato que algunos señalan es la visita de Alfredo Cornejo al departamento. “Fue con Tadeo (García Zalazar). Estaban Luppo y Lacroux. Luppo mide bien. Pareció una bendición”.

San Rafael

En el departamento del sur, es casi un hecho que el candidato del peronismo a suceder a Emir Félix es su hermano Omar Félix, la única duda es si alguien del kirchnerismo logra colocar un precandidato propio para competir con el actual diputado provincial en la PASO.

Desde el radicalismo suenan varios nombres: el senador provincial Abel Freidemberg del lado del cornejismo, el concejal Francisco Mondotte desde el sector que lidera Ernesto Sanz. Hay quienes incluyen otros nombres, como el diputado provincial Adrián Reche y el vicepresidente del Ente Mendoza Turismo Federico Zamarbide. “Freidemberg pica en punta en las mediciones” dicen en los corrillos radicales.

Desde hace unos meses se sumó otro candidato. Se trata del empresario Alfredo Andión, quien quiere compertir por dentro de Cambia Mendoza. No parece tener una pertenencia partidaria, aunque en declaraciones a medios, el empresario ha confesado tener un corazoncito radical. Los radicales dicen que tiene el apoyo de la ex diputada del Pro Hebe Casado, también vecina de San Rafael.

Te presento una idea que me gustaría transformar en proyecto y concretar, porque puede ser un envión no sólo para empleo, sino también para todo San rafael. ⬇️ pic.twitter.com/WFG0vaXHO6 — Alfredo Andion (@AlfredoAndion) January 2, 2023

Tunuyán

Aveiro ya tiene elegido a su sucesor, el concejal Emir Andraos. Además es casi un hecho que el actual intendente será candidato a concejal. Así que su nombre estará en la boleta y, podría decirse, que seguirá marcando el pulso de la gestión departamental.

En la UCR no hay mucha oferta. Es más, los observadores de la rosca creen que no hay muchas chances de arrebatarle el departamento al peronismo. Por lo pronto, el que suena como candidato es el concejal Luis López, que tuvo exposición en noviembre pasado cuando fue emplazado por la Oficina de Ética Pública a dejar uno de los cargos que tiene en el Estado: la banca en el Concejo Deliberante y un lugar como médico traumatólogo del hospital Scaravelli.