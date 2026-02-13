Elecciones 2026 en Mendoza: el operativo, los candidatos y las boletas del próximo 22 de febrero

La Junta Electoral oficializó recientemente los modelos de Boleta Única Papel (BUP) para cada uno de los departamentos, cuyos intendentes deberán pagar las papeletas y el operativo logístico, por haber decidido desdoblar esta elección del cronograma electoral nacional y provincial.
El costo total del operativo electoral, entre impresión de boletas, padrones, urnas y otros materiales, asciende a $2.736.000.000, informaron autoridades oficiales a Los Andes.
Serán 1.512 mesas las habilitadas para estas elecciones, distribuidas en 223 escuelas de esos departamentos.
La Boleta Única de Papel respetará el diseño utilizado en las elecciones provinciales pasadas, aunque aparecerá solamente la cuadrícula de “voto candidatos a concejales”, por tratarse de una sola categoría en Maipú, Luján, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.
En tanto, en San Rafael, los vecinos tendrán una boleta compuesta por dos categorías: concejales y convencionales. Allí aparecerá la opción de “Voto lista completa” en el margen superior derecho de cada frente y el casillero de voto respectivo en cada rubro.
El elector se encontrará en el aula de su escuela con dos cubículos de votación y será recibido por un presidente de mesa y dos vicepresidentes. Es que la Junta Electoral decidió mantener el mismo esquema presentado en octubre pasado para que el proceso sea más ágil.
A propósito, las autoridades de mesa cobrarán un viático de $100 mil si acreditan el curso de capacitación correspondiente. Tienen tiempo de hacerlo hasta el sábado 21 de febrero y en caso de no realizarlo, cobrarán la mitad de lo dispuesto: $50 mil.
Los votantes también tendrán a disposición láminas de la BUP para mejorar la lectura de los candidatos. En San Rafael, esos afiches presentarán los 24 candidatos a convencionales, mientras que en la BUP solo aparecerán los 12 primeros de cada frente.
Los convencionales municipales que resulten electos escribirán la Carta Orgánica Municipal, tras haberse aprobado la declaración de Autonomía Municipal por el Concejo Deliberante de San Rafael. En este documento se formalizará la "plena capacidad" del Municipio de San Rafael en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.
Los frentes electorales
En estas elecciones se repetirán varios frentes que participaron en octubre: La Libertad Avanza + Cambia Mendoza; Frente Verde (Partido Verde y Libres del Sur); Frente Libertario Demócrata (Partido Libertario y PD); y Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). El peronismo se presentará dividido en dos frentes.
Una de las principales novedades de la campaña fue el retorno del PRO al Frente Cambia Mendoza, a través del acuerdo que selló el intendente Esteban Allasino con el gobernador Alfredo Cornejo. Entonces, la lista oficialista en Luján contiene nombres macristas, radicales y libertarios.
Tal es así que el sector K se presenta en tres departamentos y decidió hacerlo solo en uno gobernado por el PJ: San Rafael, cuyo intendente es Omar Félix, hermano del titular del partido.
Allí, los “turcos” impulsaron el frente “San Rafael en Marcha”, mientras que el kirchnerismo se presentó con un nombre similar pero desafiante: “San Rafael Futuro”.
Luján y Rivadavia serán las otras dos comunas donde aparecerá la lista oficial del PJ por un lado, con el nombre “Fuerza Justicialista”, y el sector de Anabel hará lo propio con “Frente Patria”.
La disputa por la legalidad de la denominación K fue uno de los “temas del verano” y, después de varios idas y vueltas, quedó oficializada por la Junta Electoral de esa manera.
En tanto, en Maipú, Santa Rosa y La Paz habrá una sola lista peronista que representará íntegramente a los intendentes Matías Stevanato, Flor Destéfanis y Fernando Ubieta, respectivamente. Las denominaciones de los frentes peronistas serán: “Maipú Crece”, “Santa Rosa Gana” y “Elegí Gestión La Paz”.
Además de las alianzas mencionadas, habrá partidos políticos que competirán en algunos departamentos puntuales. El caso más significativo es Rivadavia, donde el intendente Ricardo Mansur impulsa la lista del Partido Sembrar, sello con el cual resultó electo en 2023.
También se presentarán Protectora Fuerza Política en Luján de Cuyo; Proyecto Maipú Nuevo Rumbo en Maipú; Ahora Santarrocinos en Santa Rosa; y el Partido de los Jubilados en La Paz.
Elecciones de Maipú
Padrón electoral: 161.260 ciudadanos habilitados para votar.
Candidatos a concejales según el orden de la boleta única:
Frente de Izquierda Unidad: Nicolás Cortez y Verónica Paiz
Proyecto Maipú Nuevo Rumbo: Pablo Rey y María Emilia Scatalon
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: María Ángeles De Blasis y José Ortega
Frente Libertario Demócrata: Catalina Garay Lira y Daniel Alberto Sosa
Frente Verde: Charly Quiroz y Cristina Deruggiero
Maipú Crece: Emi Sallei y Marian García
Elecciones en Luján de Cuyo
Padrón electoral: 122.153 ciudadanos habilitados para votar
Candidatos a concejales:
Protectora Fuerza Política: Luciana Arenas y Roberto Lobos
Frente de Izquierda Unidad: Franco Ricco y Candela Herrera
Frente Patria: Paloma Scalco y Bruno Ceschin
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Mónica Maroto y Felipe Fiorentini
Frente Libertario Demócrata: “Lolo” González y Ana Lucía Gordillo
Frente Verde: Emir Laurel y Norma Lucero
Frente Justicialista Luján de Cuyo: Germán Kemmling y Luna Cecilia
Elecciones en Rivadavia
Padrón electoral: 46.685 ciudadanos habilitados para votar
Candidatos a concejales:
Frente de Izquierda Unidad: Estefanía Torralba y Edgardo Mira
Frente Patria: César Estavilla y Paola Molina
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Magalí Cozzari y Diego Mariano Jofré
Frente Libertario Demócrata: Mariam Moreno y Osvaldo Salinas
Partido Sembrar: Rodrigo Godoy y Corina Caruso
Frente Verde: “Mimi” Di Pietro y Maxi Ibáñez
Fuerza Justicialista Rivadavia: Pamela Ochoa y Nelson Santarelli
Elecciones en Santa Rosa
Padrón electoral: 15.285 ciudadanos habilitados para votar
Candidatos a concejales:
Ahora santarrocinos: Débora Quiroga y José “Gallego” Pelaez
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Leandro Barrera y Soledad Garciandia
Frente Libertario Demócrata: Nora San Sebastián y Ricardo Martín Ruiz
Frente Verde: Richard Cobo y Laura Guiñe
Santa Rosa Gana: Magdalena Ascurra y Leo “Chicoco” Saile
Elecciones en La Paz
Padrón electoral: 9.631 ciudadanos habilitados para el voto
Candidatos a concejales:
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Nelson Poroyan y Maribel Pérez
Partido de los Jubilados: Mario Ochoa y Deolinda Bustos
Frente Libertario Demócrata: Lili Rosas y Juanjo Serrano
Frente Verde: Melisa Del Castillo y Emiliano Timpanaro
Elegí Gestión La Paz: Beto Roza y Karen Martínez
Elecciones en San Rafael
Padrón electoral: 158.994 ciudadanos habilitados para el voto
Candidatos a concejales:
Frente de Izquierda Unidad: Cecilia Olivera y Wilson Córdoba
San Rafael Futuro: Marcos Martínez y Daniela Chinellato
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Juan Pablo Vignoni y Valentina Sánchez
Frente Libertario Demócrata: Evelina Martos y Carlos Daniel Pérez
Frente Verde: Fabiola Carrión y Daniel Díaz
San Rafael en Marcha: Francisco Perdigues y Sol Indiveri
Candidatos a convencionales municipales
San Rafael Futuro: Nadir Yasuff y Mariela Herrera
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Nicolas De Pedro y Viviana Vergani
Frente Libertario Demócrata: Martín Marcianesi y Giuliana Ulloa
Frente Verde: Ángel Gargiulo y Ana Pereyra
San Rafael en Marcha: Emir Félix y Cristina Da Dalt