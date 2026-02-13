13 de febrero de 2026 - 13:37

Elecciones 2026 en Mendoza: el operativo, los candidatos y las boletas del próximo 22 de febrero

Vecinos de Maipú, Luján, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael elegirán concejales el domingo 22 de febrero. En el Sur se suman convencionales.

El próximo 22 de febrero habrá elecciones en seis departamentos. Archivo Los Andes.

El próximo 22 de febrero habrá elecciones en seis departamentos. Archivo Los Andes. 

Foto:

Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

Mercedes Rus ministra de Seguridad y Justicia

"Es una deuda de la democracia": Mercedes Rus celebró el avance de la baja de la edad de imputabilidad

Por Redacción Política
El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de San Rafael, Omar Félix, aparecen en las encuestas sobre las elecciones 2026, aunque ninguno de los dos es candidato.

Elecciones 2026: los llamativos datos de las encuestas que acaban de salir

Por Juan Carlos Albornoz

La Junta Electoral oficializó recientemente los modelos de Boleta Única Papel (BUP) para cada uno de los departamentos, cuyos intendentes deberán pagar las papeletas y el operativo logístico, por haber decidido desdoblar esta elección del cronograma electoral nacional y provincial.

El costo total del operativo electoral, entre impresión de boletas, padrones, urnas y otros materiales, asciende a $2.736.000.000, informaron autoridades oficiales a Los Andes.

Serán 1.512 mesas las habilitadas para estas elecciones, distribuidas en 223 escuelas de esos departamentos.

La Boleta Única de Papel respetará el diseño utilizado en las elecciones provinciales pasadas, aunque aparecerá solamente la cuadrícula de “voto candidatos a concejales”, por tratarse de una sola categoría en Maipú, Luján, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Elecciones legislativas 2025: el voto en escuelas de Guaymallén y Godoy Cruz
Las elecciones municipales tendrán dos cubículos de votación por mesa, al igual que en octubre pasado. Archivo Los Andes

Las elecciones municipales tendrán dos cubículos de votación por mesa, al igual que en octubre pasado. Archivo Los Andes

En tanto, en San Rafael, los vecinos tendrán una boleta compuesta por dos categorías: concejales y convencionales. Allí aparecerá la opción de “Voto lista completa” en el margen superior derecho de cada frente y el casillero de voto respectivo en cada rubro.

El elector se encontrará en el aula de su escuela con dos cubículos de votación y será recibido por un presidente de mesa y dos vicepresidentes. Es que la Junta Electoral decidió mantener el mismo esquema presentado en octubre pasado para que el proceso sea más ágil.

A propósito, las autoridades de mesa cobrarán un viático de $100 mil si acreditan el curso de capacitación correspondiente. Tienen tiempo de hacerlo hasta el sábado 21 de febrero y en caso de no realizarlo, cobrarán la mitad de lo dispuesto: $50 mil.

Elecciones legislativas 2025: el voto en escuelas de Guaymallén y Godoy Cruz
Las autoridades de mesa cobrarán 100.000 pesos por participar en la elección del 22 de febrero y los docentes tienen prioridad.

Las autoridades de mesa cobrarán 100.000 pesos por participar en la elección del 22 de febrero y los docentes tienen prioridad.

Los votantes también tendrán a disposición láminas de la BUP para mejorar la lectura de los candidatos. En San Rafael, esos afiches presentarán los 24 candidatos a convencionales, mientras que en la BUP solo aparecerán los 12 primeros de cada frente.

Los convencionales municipales que resulten electos escribirán la Carta Orgánica Municipal, tras haberse aprobado la declaración de Autonomía Municipal por el Concejo Deliberante de San Rafael. En este documento se formalizará la "plena capacidad" del Municipio de San Rafael en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

Los frentes electorales

En estas elecciones se repetirán varios frentes que participaron en octubre: La Libertad Avanza + Cambia Mendoza; Frente Verde (Partido Verde y Libres del Sur); Frente Libertario Demócrata (Partido Libertario y PD); y Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). El peronismo se presentará dividido en dos frentes.

Una de las principales novedades de la campaña fue el retorno del PRO al Frente Cambia Mendoza, a través del acuerdo que selló el intendente Esteban Allasino con el gobernador Alfredo Cornejo. Entonces, la lista oficialista en Luján contiene nombres macristas, radicales y libertarios.

Cornejo-Allasino-1
El gobernador Alfredo Cornejo celebró la vuelta de Esteban Allasino a Cambia Mendoza.

El gobernador Alfredo Cornejo celebró la vuelta de Esteban Allasino a Cambia Mendoza.

Pero, sin dudas, la atención electoral se la llevó la cruenta interna peronista, con la división expuesta entre el presidente del PJ Mendoza, el diputado nacional Emir Félix, y el kirchnerismo liderado por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

Tal es así que el sector K se presenta en tres departamentos y decidió hacerlo solo en uno gobernado por el PJ: San Rafael, cuyo intendente es Omar Félix, hermano del titular del partido.

Allí, los “turcos” impulsaron el frente “San Rafael en Marcha”, mientras que el kirchnerismo se presentó con un nombre similar pero desafiante: “San Rafael Futuro”.

Anabel Fernandez Sagasti junto a Emir Felix. La Cámpora también aprueba su candidatura.
Anabel Fernandez Sagasti junto a Emir Félix, en tiempos de unidad peronista.

Anabel Fernandez Sagasti junto a Emir Félix, en tiempos de unidad peronista.

Luján y Rivadavia serán las otras dos comunas donde aparecerá la lista oficial del PJ por un lado, con el nombre “Fuerza Justicialista”, y el sector de Anabel hará lo propio con “Frente Patria”.

La disputa por la legalidad de la denominación K fue uno de los “temas del verano” y, después de varios idas y vueltas, quedó oficializada por la Junta Electoral de esa manera.

En tanto, en Maipú, Santa Rosa y La Paz habrá una sola lista peronista que representará íntegramente a los intendentes Matías Stevanato, Flor Destéfanis y Fernando Ubieta, respectivamente. Las denominaciones de los frentes peronistas serán: “Maipú Crece”, “Santa Rosa Gana” y “Elegí Gestión La Paz”.

Emir Félix-Matías Stevanato-Flor Destéfanis
El intendente de Maipú, Matías Stevanato, el diputado Emir Félix y la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis. Archivo Los Andes

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, el diputado Emir Félix y la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis. Archivo Los Andes

Además de las alianzas mencionadas, habrá partidos políticos que competirán en algunos departamentos puntuales. El caso más significativo es Rivadavia, donde el intendente Ricardo Mansur impulsa la lista del Partido Sembrar, sello con el cual resultó electo en 2023.

También se presentarán Protectora Fuerza Política en Luján de Cuyo; Proyecto Maipú Nuevo Rumbo en Maipú; Ahora Santarrocinos en Santa Rosa; y el Partido de los Jubilados en La Paz.

Ricardo Mansur-candidatos a concejales
El intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, junto a sus candidatos a concejales.

El intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, junto a sus candidatos a concejales.

Elecciones de Maipú

Padrón electoral: 161.260 ciudadanos habilitados para votar.

Candidatos a concejales según el orden de la boleta única:

  • Frente de Izquierda Unidad: Nicolás Cortez y Verónica Paiz
  • Proyecto Maipú Nuevo Rumbo: Pablo Rey y María Emilia Scatalon
  • La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: María Ángeles De Blasis y José Ortega
  • Frente Libertario Demócrata: Catalina Garay Lira y Daniel Alberto Sosa
  • Frente Verde: Charly Quiroz y Cristina Deruggiero
  • Maipú Crece: Emi Sallei y Marian García
BOLETA MAIPÚ
La Boleta Única Papel para las elecciones municipales del próximo 22 de febrero.

La Boleta Única Papel para las elecciones municipales del próximo 22 de febrero.

Elecciones en Luján de Cuyo

Padrón electoral: 122.153 ciudadanos habilitados para votar

Candidatos a concejales:

  • Protectora Fuerza Política: Luciana Arenas y Roberto Lobos
  • Frente de Izquierda Unidad: Franco Ricco y Candela Herrera
  • Frente Patria: Paloma Scalco y Bruno Ceschin
  • La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Mónica Maroto y Felipe Fiorentini
  • Frente Libertario Demócrata: “Lolo” González y Ana Lucía Gordillo
  • Frente Verde: Emir Laurel y Norma Lucero
  • Frente Justicialista Luján de Cuyo: Germán Kemmling y Luna Cecilia
BOLETA LUJÁN
La Boleta Única Papel para las elecciones municipales en Luján de Cuyo.

La Boleta Única Papel para las elecciones municipales en Luján de Cuyo.

Elecciones en Rivadavia

Padrón electoral: 46.685 ciudadanos habilitados para votar

Candidatos a concejales:

  • Frente de Izquierda Unidad: Estefanía Torralba y Edgardo Mira
  • Frente Patria: César Estavilla y Paola Molina
  • La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Magalí Cozzari y Diego Mariano Jofré
  • Frente Libertario Demócrata: Mariam Moreno y Osvaldo Salinas
  • Partido Sembrar: Rodrigo Godoy y Corina Caruso
  • Frente Verde: “Mimi” Di Pietro y Maxi Ibáñez
  • Fuerza Justicialista Rivadavia: Pamela Ochoa y Nelson Santarelli
BOLETA RIVADAVIA
La Boleta Única Papel para las elecciones municipales en Rivadavia.

La Boleta Única Papel para las elecciones municipales en Rivadavia.

Elecciones en Santa Rosa

Padrón electoral: 15.285 ciudadanos habilitados para votar

Candidatos a concejales:

  • Ahora santarrocinos: Débora Quiroga y José “Gallego” Pelaez
  • La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Leandro Barrera y Soledad Garciandia
  • Frente Libertario Demócrata: Nora San Sebastián y Ricardo Martín Ruiz
  • Frente Verde: Richard Cobo y Laura Guiñe
  • Santa Rosa Gana: Magdalena Ascurra y Leo “Chicoco” Saile
BOLETA SANTA ROSA
La Boleta Única Papel para las elecciones municipales en Santa Rosa.

La Boleta Única Papel para las elecciones municipales en Santa Rosa.

Elecciones en La Paz

Padrón electoral: 9.631 ciudadanos habilitados para el voto

Candidatos a concejales:

  • La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Nelson Poroyan y Maribel Pérez
  • Partido de los Jubilados: Mario Ochoa y Deolinda Bustos
  • Frente Libertario Demócrata: Lili Rosas y Juanjo Serrano
  • Frente Verde: Melisa Del Castillo y Emiliano Timpanaro
  • Elegí Gestión La Paz: Beto Roza y Karen Martínez
BOLETA LA PAZ
La Boleta Única Papel para las elecciones municipales de La Paz.

La Boleta Única Papel para las elecciones municipales de La Paz.

Elecciones en San Rafael

Padrón electoral: 158.994 ciudadanos habilitados para el voto

Candidatos a concejales:

  • Frente de Izquierda Unidad: Cecilia Olivera y Wilson Córdoba
  • San Rafael Futuro: Marcos Martínez y Daniela Chinellato
  • La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Juan Pablo Vignoni y Valentina Sánchez
  • Frente Libertario Demócrata: Evelina Martos y Carlos Daniel Pérez
  • Frente Verde: Fabiola Carrión y Daniel Díaz
  • San Rafael en Marcha: Francisco Perdigues y Sol Indiveri

Candidatos a convencionales municipales

  • San Rafael Futuro: Nadir Yasuff y Mariela Herrera
  • La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Nicolas De Pedro y Viviana Vergani
  • Frente Libertario Demócrata: Martín Marcianesi y Giuliana Ulloa
  • Frente Verde: Ángel Gargiulo y Ana Pereyra
  • San Rafael en Marcha: Emir Félix y Cristina Da Dalt
BOLETA SAN RAFAEL
La Boleta Única Papel para las elecciones municipales de San Rafael.

La Boleta Única Papel para las elecciones municipales de San Rafael.

