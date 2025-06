Elecciones 2025: Julio Cobos dejó "en pausa" su decisión de no ser candidato este año

Julio Cobos se ha convertido en un arma inesperada del radicalismo mendocino de cara a las elecciones. El exgobernador tenía decidido tomarse al menos una pausa y no buscar la reelección este año con diputado nacional. Ahora, no se sabe: si no hubiera una alianza electoral de la UCR con Javier Milei, las chances de que vuelva a la vidriera crecerían.