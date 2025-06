Elogio contundente de Javier Milei al mendocino Luis Petri: "Es una súper estrella"

El rol de Luis Petri en la alianza

Los elogios a Petri de Milei se produjeron en medio del suspenso por la posible alianza del Gobierno nacional con el de Mendoza para las elecciones legislativas de este año.

Luis Petri ha sido mencionado en muchas ocasiones como posible principal candidato a diputado nacional porque haría confluir al radicalismo con La Libertad Avanza ¿La puesta en valor de su figura que hizo el Presidente confirma esta posibilidad o la descarta, dada la importancia que le asigna en el gabinete?

Moderadamente, Petri ha expresado en Mendoza que una de sus mayores aspiraciones es que el radicalismo mendocino confluya en "un gran frente nacional" con Milei. Sin embargo, a la vez, las versiones que circulan en el sector político de Petri dicen que el funcionario no quiere competir por una banca en el Congreso nacional este año y que prefiere continuar construyendo una candidatura a gobernador para las elecciones de 2027.

Lo cierto es que el propio Milei prefiere no estar al frente de estas negociaciones y deposita esa tarea en su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei.

"No me gusta la política, me gusta trabajar. No tengo tolerancia para bancarme tanta rosca. No digo que no sea importante, hay gente brillante que lo hace en mi lugar. Yo no tengo talento ni vocación", expresó en la entrevista de La Nación.