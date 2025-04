Cornejo reflotó la posible alianza con Milei: "Yo entiendo que ambos nos necesitamos"

También precisó: " Nos necesitamos no para ganar las elecciones, nos necesitamos para sacar adelante el país , todos los que pensamos similar, no igual . Ellos creen que hay que demoler el Estado, nosotros creemos que hay que hacerlo más eficaz y eficiente".

Diálogos "muy informales" con Milei

"Creemos en el Estado inteligente y también creemos en el libre mercado, creemos que la forma de crear riqueza es que haya inversión, más empresas, más pymes, para poder sacar a la gente de la pobreza. El mercado por sí solo no saca a la gente de la pobreza, pero crea las condiciones", completó.

A pesar de su impulso a una alianza electoral con LLA, el gobernador recalcó que los diálogos sobre ese objetivo han sido hasta el momento "muy informales" y aseguró que es el Gobierno nacional el que tiene "vocación de confluir" con el oficialismo mendocino.

"Estudiamos esa posibilidad, no la descartamos. Vamos a tomar las decisiones en el mes de abril o mayo", expresó también Cornejo, en referencia a la modificación del régimen electoral, que en buena medida dependerá de que haya o no una alianza con LLA.

El "paquete" electoral incluiría en ese caso, además de la alianza, la unificación de la fecha de elecciones nacionales y provinciales y la suspensión de las PASO a nivel provincial, lo que debería ser aprobado por la Legislatura.

"La verdad es que la Justicia Electoral ha sido muy clara, la Provincia tiene que pagar por sus elecciones, si las hace concurrentes o por separado, se paga", aclaró también.

Cornejo y la pobreza

El gobernador habló también este martes de los índices de pobreza dados a conocer por el Indec. Si bien consideró que todavía es alta la cifra de pobres, sostuvo que no se le puede pedir al gobierno de Milei, por el tiempo que lleva, una reducción más pronunciada que la que ayer se oficializó.

"Si yo digo que la pobreza ha decrecido y digo qué bueno lo que se está haciendo el Gobierno Nacional, pero no explico que en realidad lo que se ha hecho es bajar la inflación y eso es lo que bajó la pobreza, y no digo que el 38 (por ciento) me parece mucho y que el 41 (por ciento) para Mendoza me parece mucho, no sería coherente, con lo cual yo creo que hay que persistir en esta orientación económica por mucho más tiempo", opinó.

Y agregó: "O sea, esto necesita tiempo, no se le puede pedir a un gobierno que lleva casi quince meses que de un momento para el otro baje la pobreza al 6% o al 8% de Chile.

"Entonces yo diría que nos necesitamos ambos", insistió Cornejo.