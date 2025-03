En Mendoza, la pobreza bajó 11 puntos, pero en Nación se redujo 15 puntos

La baja en la incidencia de la indigencia también fue menor en términos de puntos porcentuales en Mendoza que en Nación, ya que en la provincia el índice cayó 7,1 puntos, mientras en el promedio nacional la merma alcanzó el 9,9% . Sin embargo, Mendoza tiene un 6,7% de población que no alcanza a cubrir ni siquiera los requerimientos mínimos nutricionales, mientras a nivel país es el 8,2% de los habitantes .

Llevado a números, de un total de 1.059.257 personas incluidas en la EPH en el Gran Mendoza, 446.995 no perciben ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y, dentro de ellas, 70.586 no logran ni siquiera alimentarse adecuadamente.

Como los ingresos aumentaron a un nivel superior a la evolución del monto que se necesita para cubrir las canastas, las tasas de pobreza e indigencia disminuyeron en comparación con el primer semestre de 2024.

Sin embargo, las estadísticas también muestran que más de la mitad (51,9%) de las personas de 0 a 14 años se encuentran bajo la línea de pobreza (cuadro 3.2). En tanto, el porcentaje total de personas pobres para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años es de 44,9% y 33,6%, respectivamente, y disminuye al 16% para la población de 65 años y más.

Pobreza

No festejo

Marcelo De Benedectis, vocero del Arzobispado de Mendoza, indicó que, más allá de las estadísticas, la situación está mal y que la realidad es que el aumento de la pobreza en el país no es cuestión de los últimos meses, sino que el incremento se viene dando por años y no se va a resolver rápidamente.

Por eso, resaltó que, aunque los números marquen una disminución, un dato que consideró “llama a la esperanza”, la realidad es compleja. Sumó que le preocupa que, en 2024, cuando se transitó lo más duro del ajuste, la gente todavía sentía que las cosas iban a mejorar, mientras que en 2025 ya no se percibe ese “estamos mal, pero vamos a estar mejor”.

Consideró que la esperanza va de la mano de la confianza y que la pobreza no sólo es económica, sino educativa, de capacitación, de vínculos sociales, que también se vinculan con las posibilidades de insertarse en un empleo. Y si bien en el último tiempo ha repuntado la búsqueda de mano de obra, De Benedectis señaló que cuando uno mira quienes todavía no tienen trabajo, los niños y los adultos mayores, la situación es crítica.

“Que los números (de pobreza) estén mejor no nos tiene que tranquilizar. Habrá que buscar medidas sociales, integrales, para ir paliando esto y que las personas no pierdan la dignidad, la esperanza ni el horizonte de futuro”, planteó.

Indicó que para recuperar la confianza en que el esfuerzo vale la pena se necesitan acciones, porque lo concreto es que ha aumentado todo, en especial, las tarifas de servicios y tanto la gente humilde como la de clase media están “muy ahogadas”, por lo que subrayó que “la responsabilidad de la clase dirigente es fundamental” y que, hasta que no se vea un alivio, el malestar social va a persistir.

El vocero del Arzobispado lanzó a la gente a acercarse a Cáritas parroquiales y recordó que se puede ayudar con recursos, pero también con tiempo y dedicación, y que es un espacio desde el que “se hace mucho bien y un ámbito de fraternidad, espiritualidad y encuentro”.

Pobreza

Extrema pobreza y adicciones

“La situación es de extrema pobreza, como nunca la vi desde que estamos acá, en 1997”, planteó Verónica Herrera, presidente de la asociación Cuyún Epain, que brinda acompañamiento escolar y educativo a familias de El Borbollón (Las Heras). Añadió con preocupación que la droga ha ido ganando terreno y que cada vez captura a niños más pequeños, sin que sus madres puedan hacer algo al respecto.

Comentó que la adicción se da particularmente en contextos de pobreza, porque se asocia al sentimiento de que no hay alternativas, por lo que no tiene sentido proyectarse. Sumó que, en muchos casos, el consumo de drogas se origina por percibir que “nunca van a poder ser parte de un sistema que por momentos intentó incluirlos, pero cada vez los deja más afuera”.

En cuanto a la situación económica, indicó que se ha complicado mucho, porque los pocos que tenían trabajo, casi todos era en el sector de la construcción y con la paralización de las obras públicas, lo perdieron. Al dejar de trabajar, se incorporaron nuevamente a la tarea que realizan casi todos los habitantes de esa zona: la recuperación de residuos urbanos.

Herrera detalló, para ilustrar lo complejo del panorama, que los vecinos se agrupan en cooperativas, de unas 20 personas aproximadamente, pero como son muchos grupos, van dos veces por semana al pozo. Y por cada camión sacan unos $20 mil, que deben repartir entre todos.

Sin embargo, la misma asociación no es ajena a las dificultades. Contó que esta mañana tuvieron una reunión con el equipo docente para ver de qué manera van a continuar, porque no saben cómo van a pagar el gas, seguir encendiendo el termotanque eléctrico ni calefaccionar la sala de bebés. Es que, si bien siguen recibiendo aportes de la provincia, los fondos de Nación no llegan todos los meses.