El voto de Cornejo en el balotaje y sus definiciones sobre Bullrich y Gerardo Morales

El vértigo electoral de 2023 se aceleró en la semana que termina. Patricia Bullrich perdió y tardó pocas horas en abrazarse con Javier Milei, de la mano de Mauricio Macri y con el mendocino Luis Petri como firme compañero de la postura.

El gobernador electo Alfredo Cornejo y el radicalismo orgánico tuvieron que definir aceleradamente también su postura ante el balotaje del 19 de noviembre. La decisión partidaria ha sido establecer la neutralidad: ni con Milei ni con Sergio Massa.

Así lo proclamó el titular del radicalismo nacional, Gerardo Morales, quien junto a otros dirigentes abrió fuego contra el tándem Bullrich-Macri. Cornejo, mientras tanto, encaró un camino parecido, pero no tanto.

Con la misma rapidez que sus correligionarios, el gobernador electo también impulsó en los ámbitos que tuvo a mano la neutralidad. Esos ámbitos fueron, primero y principal, la liga de gobernadores de Juntos por el Cambio, que es el factor de poder que militará en la nueva etapa. El otro fue el interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, que todavía lo tiene entre sus integrantes.

Los pronunciamientos en uno y otro ámbito fueron coincidentes: Juntos por el Cambio debe ser oposición y evitar inmiscuirse en el duelo por la Presidencia. Su apuesta a la coalición en esos términos asegura la subsistencia de la UCR junto al Pro y hasta podría ser un freno para evitar que se venga “una década de kirchnerismo” en el país, dice Cornejo.

De acuerdo con las apreciaciones que dio a Los Andes, el matiz planteado por el futuro gobernador mendocino reabre también la interna en el radicalismo con Morales, a quien criticó por denostar en público a Bullrich y a Macri.

Cornejo hace más hincapié en esto que en exponer sus diferencias con Bullrich, aunque con ninguno de los dos se muestre de acuerdo. “Yo estoy pensando en el futuro mandato de cuatro años, en el futuro gobierno. Lo mayoritario en Juntos por el Cambio, tanto por parte de los diez gobernadores electos como de mayoría de los parlamentarios, es que creemos que hay que mantenernos unidos para el futuro”, expresó.

Acto seguido, mostró una diferencia con Bullrich. “El argumento de Patricia más que nada es que si gana Massa tendremos 10 años de massimo y kirchnerismo. Bueno, ese peligro existe pero no porque gane Massa. Es lo que va a pasar si está dividido Juntos por el Cambio”.

En la misma línea, pero marcando una diferencia con Morales, Cornejo criticó el “clima de conflicto” que provocó el gobernador jujeño y se plantó: “No comparto el planteo de Morales de castigar en público a Patricia, Macri y Luis y de decir quien está afuera o adentro de Juntos por el Cambio. Necesitamos a todos adentro”.

Con Morales las diferencias vienen desde hace tiempo. Hoy en el sector del radicalismo que conduce Cornejo afirman que el jujeño pretende una “coalición minoritaria”, que no contenga a varios de los miembros actuales de Juntos por el Cambio. Una especie de “cabeza de ratón”.

Ante este diario, Cornejo también desacreditó en forma explícita y con firmeza la propuesta de algunos correligionarios de echar del radicalismo a Petri, su competidor en la PASO por la gobernación, por su decisión de acompañar la candidatura del libertario. “Es un disparate”, afirmó.

Sobre la posición que tendrá la alianza tanto si triunfa Massa en la segunda vuelta como si se impone Milei, agregó: “El comunicado del interbloque es categórico, seremos oposición en ambos casos. Eso no implica que no podamos tener acuerdos”.

La “liga” de los gobernadores que integra Cornejo resolvió por otro lado que su deber “no es determinar quién será el próximo presidente” sino constituirse como la “principal oposición” desde las provincias y el Congreso frente al nuevo gobierno nacional.

De la reunión que hizo este pronunciamiento participaron ocho de los diez gobernadores de Juntos por el Cambio: Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Gustavo Valdés (Corrientes).

No participaron, en cambio, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien se encuentra en Estados Unidos. Pero para despejar cualquier duda, Cornejo resaltó que ambos apoyaron las definiciones del conjunto, a pesar de no estar presentes.

El misterio de su voto

“Individualmente que cada uno haga lo que quiera sin complicar a la coalición. Que se vote a uno o a otro no lo veo como una preocupación”, insiste Cornejo.

Sobre su propio voto, aseguró a Los Andes que no lo tiene decidido y hasta sostuvo que es “irrelevante” que en este contexto él se pronuncie sobre su opción en el balotaje del 19 de noviembre.

El misterio sobre el voto de Cornejo, posiblemente, perdure. “No, no la tengo (a la decisión de a quién votar para Presidente). No sé si la voy a tener y no sé si la voy a manifestar”, agregó ante la consulta de este diario.

Pero además, agregó otro elemento: consideró que es una opción legítima votar en blanco en la segunda vuelta. “Es una opción el voto en blanco, lo que no es opción es no votar”, diferenció. Y no se mostró de acuerdo con quienes afirman que el voto en blanco puede darle una ventaja al que va ganando la elección.

Del lado de Alem

Milei ha hecho una diferenciación entre los dirigentes radicales. Desprecia a los alfonsinistas, pero afirma que hay una porción con la que puede tener coincidencias. Se trata de los radicales que se parecen a Leandro Alem, el dirigente que fundó el radicalismo.

Al propio Cornejo le tiró un elogio esta semana. “Está más cerca de la línea de Alem” expresó en una entrevista. También habló bien de Petri y de quienes tienen ideas liberales en el radicalismo.

Cornejo claramente se identifica con Alem también aunque aclara a quienes lo consultan que son “contextos muy diferentes” los tiempos de Alem y la actualidad.