El turismo distancia a Mendoza del DNU de Milei: qué pasará con las agencias de viajes

Sin confrontar abiertamente como sucedió con las retenciones al vino, el Gobierno provincial también marcó distancias con la Nación en un tema clave para la economía local: el turismo. Aguardan por una resolución favorable de la Justicia para el amparo que presentó el viernes pasado la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), contra la derogación del régimen general de los agentes de viajes establecido por la Ley 18.829.

A pesar de la desregulación de la actividad, producto de la vigencia del DNU del presidente Javier Milei, el Ente Mendoza Turismo (Emetur) mantiene el registro de agencias de viajes habilitado en su portal, a la vez que recomienda y promociona a los visitantes que llegan a nuestra provincia, que utilicen los servicios de esas empresas.

Aunque el Ejecutivo no estampó su firma respectivamente, respaldan el reclamo. “Los vamos a acompañar en su lucha, pero no vamos a ser nosotros los que saldremos en defensa de un sector que está muy bien organizado”, sostuvo la titular del Emetur, Gabriela Testa, a Los Andes.

La principal preocupación ante esta desregulación es la inseguridad que puede generar tanto para el turista que visita Mendoza, como para el mendocino que viaja hacia otro lado. Porque se da lugar a posibles estafas y es uno de los delitos a los que apunta combatir el Ministerio de Seguridad y Justicia, a cargo de Mercedes Rus.

Gabriela Testa presidenta del Emetur Foto: Orlando Pelichotti

Testa afirmó que mantuvo reuniones con el presidente de la Asociación Mendocina de Agencias de Viajes y Turismo (Amavyt), Guillermo Sallito, para interiorizarse de su situación. Entonces indicó que la Provincia comparte “en gran sentido el espíritu del documento” que elevaron ante la Justicia.

“La agencia de viaje vende un intangible. Es muy importante que tenga un domicilio legal, una habilitación municipal, un seguro de caución y un profesional que firme como responsable. Por el momento vamos a mantener el registro y los vamos a acompañar en su reclamo”, consideró.

Además, sostuvo que la crítica de Milei sobre un supuesto “monopolio” del turismo que se apunta a desarticular no es tal porque son 500 las pymes que componen la oferta de agencias en Mendoza y 5000 en total las que hay en el país, nucleadas en Faevyt. Aquí radica otro de los reclamos de los empresarios.

Por otro lado, la funcionaria detectó contradicciones con la Ley Nacional de Turismo 25.997, que en su Anexo 1 reconoce a las agencias de turismo como tales, y es la “madre de todas”. También señala que el proyecto de Ley Ómnibus incorpora el concepto de registrar agencias de viaje para el turismo estudiantil, por lo que hay otra diferencia entre dos normas impulsadas por el mismo presidente.

“La agencia de viaje si bien es un intermediario, nunca encarece el precio final para el pasajero. Se trata de un asesor que da la garantía de conexiones seguras y cuando surja algún problema, habrá a quién reclamarle”, sostuvo.

La seguridad en riesgo

Testa manifestó que mientras la ley esté suspendida por el DNU y el amparo no tenga respuesta, cualquier emprendedor individual queda “habilitado por el gobierno nacional” para adentrarse en la actividad.

Sin embargo, no van a recomendar ni a promocionar a ninguna empresa que esté por fuera del registro habilitado. “A nosotros nos preocupa la seguridad de las personas y en ese sentido hasta que la Corte diga si da lugar al amparo o no, veremos qué papel empieza a jugar la provincia. No vamos a recomendar, ni a incluir en los registros ni darle ningún tipo de promoción a una persona que no cumpla las exigencias preexistentes”, aseveró.

El ministerio de Seguridad y Justicia lanzó el viernes pasado una serie de recomendaciones para evitar estafas para los turistas que llegan. El jefe de Delitos Económicos, Osvaldo Araujo, explicó la importancia para los visitantes que accedan al sitio del Emetur, dónde figuran el listado de agencias de viajes y también los alojamientos habilitados por el organismo.

“Desde hace un par de años, en época de vacaciones, una de las denuncias más recurrentes son las estafas con alquileres de cabañas, salones de fiesta, casas de fin de semana, inclusive hasta peloteros para cumpleaños y todos los eventos que normalmente conocemos”, señaló el funcionario.