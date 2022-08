El SUTE dejó en suspenso un nuevo paro hasta reunirse con el Gobierno

El SUTE decidió hoy dejar en suspenso un nuevo paro de actividades hasta la reunión paritaria con el Gobierno provincial. Así lo informó el gremio luego del plenario extraordinario provincial que realizó hoy en Maipú.

Carina Sedano, secretaria general del sindicato, comunicó la decisión. “El paro queda en suspenso, dependiendo del fracaso de la paritaria o no”, expresó la gremialista.

No obstante, la dirigente señaló también que el SUTE tiene decidido realizar una nueva medida de fuerza si la oferta salarial del Poder Ejecutivo no es aceptada. En este sentido, expresó que el plenario votó “por unanimidad de los 18 departamentos” otro paro. Además, recalcó que la mayoría se inclinó a favor de que sea por 96 horas.

De este modo, se confirmó una tregua del gremio, tras la decisión del gobernador Rodolfo Suárez de reabrir la paritaria con todos los gremios. Esto ocurrió después de que el INDEC nacional y la DEIE provincial anunciaran que la inflación de julio trepó a 7.4% y 7%, respectivamente.

Frente a este salto inflacionario, el Ejecutivo activó una “cláusula de compromiso” y anunció la reapertura de la paritaria. Anteriormente, algunos gremios estatales habían aceptado la oferta salarial del Gobierno (44%).

Fue el caso de los profesionales de la salud, por ejemplo. Pero SUTE y ATE no acordaron y por ello se les otorgó el incremento por decreto.

El aumento decidido en forma unilateral por el Ejecutivo provocó un par de 72 horas la semana pasada y ruidosas marchas contra el Gobierno. Y el SUTE venía discutiendo desde el viernes, con alto consenso, la realización de una medida de fuerza más fuerte todavía.

Primero hubo plenarios departamentales y hoy una reunión general. Allí se confirmó que el anuncio de la paritaria frenó la disputa, por el momento.

Ayer el Gobierno provincial notificó oficialmente a los gremios de la reapertura de paritarias. No oficializó la fecha de la convocatoria, pero todo indica que eso ocurriría el jueves que viene en el caso del SUTE.

“La inflación, que no logra controlar el Gobierno nacional, impacta no solo en el bolsillo de los mendocinos sino también en el funcionamiento del Estado provincial. Por ello, desde el Ejecutivo solicitan a los representantes gremiales sensatez a la hora de llegar a un acuerdo durante los próximos días, que resulte equilibrado para ambas partes y que no comprometa las cuentas públicas provinciales”, pidió el Ejecutivo, de acuerdo con un comunicado.

“El mandato de todos los docentes es que el aumento esté por encima de la inflación y habrá medidas de fuerza”, advirtieron, por su lado, desde el SUTE.