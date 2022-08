El SUTE analiza iniciar un paro por tiempo indeterminado la semana que viene

Las últimas semanas del Gobierno provincial han quedado marcadas por las reuniones paritarias con los diferentes gremios del Estado, con una discusión que ha tenido diferentes resoluciones según cada repartición, así como también varias medidas de fuerza por parte de algunos sindicatos.

Uno de ellos es el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), que viene incrementando la dureza de sus medidas de acción directa contra el Poder Ejecutivo y que analiza un paro por tiempo indeterminado para la semana que viene.

A las 48 horas de paro a fines de julio, se sumaron esta semana 72 horas, que concluyeron en una masiva manifestación en la que confluyeron en Casa de Gobierno otros gremios, como la CGT, organizaciones de Izquierda, movimientos sociales y piqueteros; y también la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que realizó otra marcha también el mismo día y a la misma hora.

Pues bien, hoy a partir de las 14 en las sedes de las 18 comunas, se realizarán los plenarios departamentales extraordinarios del gremio docente, en el cual el punto 5 de la orden del día será clave para determinar qué tipo de medidas se tomarán, a raíz de la huelga realizada y la intransigencia del Gobierno, que no dará marcha atrás al decreto de aumento salarial que firmó el gobernador, Rodolfo Suárez.

SUTE

Esto se dio tras el rechazo de la oferta que se realizó por parte del Poder Ejecutivo, sin bajar la misma a las bases, tal como esperaban desde el Poder Ejecutivo.

Una vez que se realicen los plenarios departamentales, se convocarán sus máximos referentes en el plenario general extraordinario, que se llevará a cabo este sábado a las 10, en el cine teatro Imperial, en Maipú.

SUTE

“Vamos a ver cuál es el mandato de los departamentos. Otra vez hubo un paro contundente por parte de los maestros de la provincia esta semana”, marcaron desde el Sindicato a Los Andes. En este sentido, estiman que hay buenas probabilidades para que desde el martes que viene (el lunes es feriado), se vote un paro por tiempo indeterminado.

Desde el Gobierno, se mostraron disconformes nuevamente por la estrategia que ha realizado la cúpula del SUTE, sobre todo al no haber bajado la oferta anterior a las bases para que decidieran si aceptar o rechazar. De hecho, el miércoles, Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, aseguró que hubo “intencionalidad política” detrás del reclamo, al apuntar el reclamo contra la Provincia, y no contra la Nación.

“Indudablemente hay una intencionalidad política al no reclamarle al gobierno nacional, cuando es el que genera toda esta situación económica, y hacerlo a un gobierno provincial que tiene ordenada sus cuentas, que propone lo que puede y cumple con los pagos de los sueldos y los aguinaldos”, comentó.

También confirmó que reabrirán la negociación paritaria cuando tengan los índices macroeconómicos: “Calculamos que estarán en los primeros días de la semana que viene. Es decir, no es que el gobierno no quiera dialogar, es que ellos no quieren hacerlo.”, pronunció Ibáñez, quien remarcó que la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) recibió la propuesta y la bajó a los médicos. “Se votó democráticamente y se aprobó la oferta del 44% por encima de la inflación acumulada que arrojaban los índices”, dijo.

No obstante, el SUTE hoy debatirá con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue en Mendoza del 7% según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). De esta forma, la provincia acumula una inflación del 47,9% en lo que va del 2022.

Mapa paritario

En el Poder Ejecutivo terminarán la semana con un panorama diferente al de fines del mes de marzo, en el cual informaban un “histórico” acuerdo con los gremios. En aquel momento, todos firmaron acuerdos de aumentos salariales en tramos por un 40% para todo el 2022, con bonos remunerativos pero no bonificables (salvo Ampros, que canjeó el bono por incrementos en ítems específicos); y la promesa de reapertura de paritarias para discutir la evolución inflacionaria en septiembre.

No obstante, “pasaron cosas”, parafraseando al hoy ex presidente Mauricio Macri. La salvaje inflación a nivel país, que se acentuó con la fuerte crisis macroeconómica, dejó completamente desfasados todos los acuerdos salariales que realizó la gestión de Rodolfo Suárez, que decidió adelantar las paritarias tras constantes pedidos por parte de los sindicatos, que incluso se manifestaron fuera de la Legislatura Provincial el día de apertura de sesiones ordinarias, el 1 de mayo.

Ante esto, el adelanto también de un 5% en el mes de julio a cuenta como base de la negociación, más una propuesta que rondó el 44% de suba acumulada para agosto y reapertura de paritarias en octubre, no tentó al 100% de los sindicatos.

Quienes sí aceptaron la oferta fueron Ampros, que corresponde al régimen 27 y votó en un ajustado plebiscito; la repartición de la subsecretaría de Trabajo y Empleo; Contaduría General; Tesorería General; Fiscalía de Estado; y la Dirección Provincial de Vialidad.

Cabe recordar que cuatro gremios bajaron las propuestas a las bases para que definan la aceptación de dicho acuerdo, entre los cuales están los empleados estatales agrupados en Fondo para la Transformación y Crecimiento Tribunal de Cuentas, Funcionarios Judiciales y Parque y Ecoparque.

En tanto, además del SUTE, ATE tampoco aceptó la propuesta, por lo que hubo decreto de aumento para el Régimen 15 (no profesionales de la Salud) y la Administración Central. Además, se suman a este lote el gremio de Juegos y Casinos; y el de los trabajadores Judiciales.