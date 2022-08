Víctor Ibáñez: “El paro es un mandato político de un gremio o de algunos dirigentes sindicales”

El ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez habló sobre las protestas de docentes y trabajadores estatales por las calles del centro de Mendoza. Dijo que no se trató solo de “una manifestación de docentes” por la presencia de organizaciones como el Movimiento Evita, el Polo Obrero y la CCC que “tienen como base un reclamo que le corresponde al gobierno nacional”.

“La situación inflacionaria y el déficit fiscal, la emisión monetaria, etc, le corresponde formulárselo al gobierno nacional y no al provincial, que no solamente ha abierto las paritarias en su momento y ha adelantado el 5%, arreglando con varios gremios”, afirmó.

Los trabajadores de los gremios de estatales (ATE), de la educación (SUTE), SITEA, SADOP, y de la CGT -entre otros-, además de organizaciones sociales se manifestaron por mejoras salariales. Foto: Orlando Pelichotti/ Los Andes

En ese sentido, el ministro dijo que “la paritaria está abierta, vayan ahora al Centro de Congresos y lo verán. Fueron ellos los que rechazaron las ofertas y se levantaron de la mesa paritaria”, dijo respecto de los otros gremios que aceptaron la propuesta del Gobierno. Luego se explayó: “Tenemos un ejemplo muy claro de lo que es el diálogo y la paritaria. El gremio de Ampros recibió la propuesta y la bajó a los médicos. Se votó democráticamente y se aprobó la propuesta del 44% por encima de la inflación acumulada que arrojaban los índices”.

Desde el Gobierno recordaron que cuatro gremios bajaron las propuestas a las bases para que definan la aceptación de dicho acuerdo, entre los cuales están los empleados estatales agrupados en Fondo para la Transformación y Crecimiento Tribunal de Cuentas, Funcionarios Judiciales y Parque y Ecoparque. Y que Ampros ya aceptó la oferta que incluye 12% en agosto, 6% en septiembre, 6% en octubre y 6% en noviembre 6%. También se contemplan incrementos en ítems específicos para cada sector. En total llega a 44% acumulado y con revisión permanente.

Al hablar puntualmente del gremio docente, Ibáñez afirmó que hubo intencionalidad política detrás del reclamo. “En el caso de los docentes presentamos cuatro propuestas. Indudablemente hay una intencionalidad política. En la manifestación de hoy quedó clarísimo. No reclamarle al gobierno nacional, cuando es el que genera toda esta situación económica, y hacerlo a un gobierno provincial que tiene ordenada sus cuentas, que propone lo que puede y cumple con los pagos de los sueldos y los aguinaldos, etc”. En el caso de ATE, Ibáñez dijo que se le hicieron dos ofertas y también las rechazó y dejó la negociación.

“Nos parece que es un mandato político de un gremio o de algunos dirigentes sindicales que están jugando un papel muy distinto al de defender a sus representados”, sostuvo.

Por otro lado, el ministro confirmó que reabrirán la negociación paritaria cuando tengan los índices macroeconómicos: “En el decreto dejamos en claro que vamos a reabrir la paritaria cuando tengamos los índices macroeconómicos de la Nación, que calculamos que estarán en los primeros días de la semana que viene. Es decir, no es que el gobierno no quiera dialogar, es que ellos no quieren hacerlo.”, pronunció Ibáñez.

En tanto, sobre el impacto que generó la manifestación en el gobierno, sentenció: “En lo que influye es que tenemos que seguir trabajando, como lo venimos haciendo”.