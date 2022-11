El Senado dará sanción completa al Presupuesto mientras la UCR analiza el revés del fiscal de Estado para rollear deuda

La Legislatura de la provincia dará hoy sanción completa a los importantes proyectos de Avalúo, Impositiva y Presupuesto para el 2023, mientras en paralelo el Gobierno analiza cómo se continuará en la búsqueda por intentar refinanciar la deuda que vence en 2023 sin tener autorización Legislativa, tras recibir un dictamen negativo por parte del fiscal de Estado, Fernando Simón.

En el proyecto que viene con media sanción de la Cámara de Diputados, el radicalismo consiguió el acompañamiento por parte del Frente de Todos para acceder a un financiamiento para realizar 4 grandes obras en Mendoza, lo que generó incluso la celebración por parte del gobernador, Rodolfo Suárez, quien aseguró que se consiguió llegar nuevamente al diálogo maduro entre los dos espacios políticos mayoritarios de Mendoza.

No obstante, como estrategia, y teniendo en cuenta que se avecinaba también un rechazo del Frente de Todos, no se incluyó en el proyecto del Presupuesto el siempre polémico artículo que autoriza la toma de deuda para cancelar que vencen en 2023. Por el momento, el Gobierno estudia sus acciones en mano, y está la posibilidad de acudir a la Suprema Corte en búsqueda de una acción declarativa de certeza.

Volviendo a la pauta de gastos, el proyecto llega con la media sanción que tuvo el 2 de noviembre, en la que consiguió 28 votos del interbloque Cambia Mendoza contra 19 negativos de toda la oposición: Frente de Todos, Protectora, Partido Verde y Partido Demócrata.

Si bien, como se dijo, el Frente de Todos negó la pauta de gastos, pero avaló las obras con algunos cambios, aunque José Luis Ramón se desmarcó y rechazó todo. Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) sólo avaló el plan hídrico. Mercedes Llano (PD), al igual que Ramón, votó en forma negativa todo, hasta la pauta de gastos.

Financiamiento para obras

El Presupuesto 2023 contempla financiamiento para la doble vía Rivadavia-Junín-Rivadavia; la ampliación del Metrotranvía; el plan hídrico para el Gran Mendoza y el Acueducto ganadero Monte Comán - La Horqueta:

Doble Vía de Acceso a Junín, Rivadavia y San Martín : sobre este proyecto, se podrá tomar hasta una suma de $5.937 millones, preferentemente a financiar por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (Fffir) u otros organismos de financiamiento.

Acueducto Ganadero Monte Comán – La Horqueta : sobre esta obra, el crédito será de hasta $ 4.048 millones, también financiado por el Fffir u otros organismos de financiamiento.

Metrotranvía de Mendoza: el Gobierno podrá hacer uso del crédito para emisión y colocación de un título de deuda de tipo Social, Verde y Sustentable (SVS), por hasta la suma de $8.070 millones, con destino al avance de la Etapa III (desde Pellegrini hasta Parador Pueyrredón en Luján de Cuyo), Etapa IV (desde Parador Avellaneda en Las Heras hasta Estación Aeropuerto) y obras complementarias requeridas para el ordenamiento de toda la traza.

Los montos autorizados en estos artículos serán actualizados por el Índice de Costo de Construcción de Gran Mendoza elaborado por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), al momento en que se realicen las operaciones de uso del crédito.

Financiamiento Sistema de Agua Potable y Saneamiento: se dispone la ampliación del plazo y del monto previstos por el artículo 5 de la Ley 8.270 hasta el año 2027 y por la suma de U$S 130 o su equivalente en otras monedas. Se incorpora al objeto del financiamiento, a la ejecución del Plan Director para la Optimización y Expansión de la provisión de agua potable y saneamiento en el Gran Mendoza y vertientes del Pedemonte (este último solicitado por Luján), entre otros, a ejecutar por el operador Aysam.

Siguiendo con este crédito, se podrán tomar otros U$S 20 millones a destinar a la obra de mejora operativa para riego irrestricto – Planta Depuradora Campo Espejo y obras de revestimiento Canal Principal.

En tanto, otros U$S 70,275 millones también se podrán tomar como crédito para destinar a obras de saneamiento de operadores municipales de los departamentos de Maipú y Lujan de Cuyo. La distribución de los fondos mencionados será la siguiente: a Maipú U$S 35,275 millones, y a Luján de Cuyo U$S 35 millones, con destino a la financiación de las siguientes obras: a-Aducción agua cruda; b-Ampliación de plantas potabilizadoras; c-Ampliación de reservas de almacenamiento; d-Acueductos de distribución; y e-Telemedición (micromedición, macromedición y sistema scada).

Por otro lado, el Poder Ejecutivo “deberá resguardar en un Fideicomiso los fondos que se obtengan con motivo de la presente autorización de uso del crédito, debiendo informar a la Legislatura cada seis meses, el estado y avance de las obras financiadas por el mismo”.

Por último, también el Gobierno deberá, dentro de los 60 días previos a la efectiva obtención del financiamiento, “suscribir convenios específicos con los Departamentos de Lujan de Cuyo y Maipú a los efectos de dar efectivo cumplimiento a lo previsto”. El mismo debe comprometerse a ejecutar estas autorizaciones en forma proporcional a los montos establecidos para el financiamiento del Sistema de Agua Potable de Aysam y los municipios respectivos cuando las condiciones del crédito así lo permitan.