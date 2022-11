El oficialismo dio media sanción a las leyes de Avalúo e Impositiva

La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles a los proyectos de Avalúo e Impositiva. Lo logró con 28 votos del interbloque Cambia Mendoza contra 19 negativos de toda la oposición: Frente de Todos, Protectora, Partido Verde y Partido Demócrata. De esta manera, pasó al Senado para su sanción definitiva, mientras se aguardaba el tratamiento del Presupuesto 2023.

Quién explicó los alcances de estas leyes fue el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el oficialista Jorge López. El legislador comentó que “esta ley impositiva incorpora dentro de sus alcances una reducción importante en la alícuota de ingresos brutos a las pymes mendocinas. Específicamente a aquellas que tengan niveles de facturación inferior a los 35 millones de pesos al año durante el ejercicio 2022″.

“Esto es bajo el concepto de que creemos que Mendoza tiene que fomentar la generación de empleo e identificamos como principales actores de la economía a las pymes. Porque son empresas mendocinas y son aquellas que más generan empleo. Por lo tanto, poder tener reducción de presión fiscal sobre ellos, indudablemente va a mejorar su competitividad”, agregó.

Además sostuvo que en la misma línea se encuentran “actividades intermedias, complementarias, como la industria y la construcción porque permite disminuir los costos de los bienes que hacemos los mendocinos y volverlos más competitivos”. En este caso, se verán beneficiadas 74 actividades.

Además, destacó que se mantienen otros beneficios, como la tasa cero para el sector vitivinícola, la industria del software, la industria del conocimiento y el reciclaje, entre otros. “Todas esas actividades van a seguir manteniendo tasa cero, siempre que cumplan con las exigencias tributarias del Código Fiscal”, sostuvo.

El diputado Jorge López (UCR), es presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Baja y fue el vocero del proyecto en el recinto. Foto: Orlando Pelichotti

Por otro lado, López manifestó que habrá una actualización de los avalúos sobre los que se calculan los impuestos inmobiliario y automotor, algo que fue objeto de críticas por parte de la oposición, aún cuando el monto a cobrar no crecerá igual que la inflación.

“En este caso el cálculo va a estar atado al valor de estos bienes. Se mantienen las alícuotas, no hay incremento, pero si hay una actualización lógica teniendo en cuenta un contexto de inflación cercano a los tres dígitos, que estamos teniendo. A esa actualización se han incorporado diferentes topeos, a efectos de que no se encuentren situaciones que escapen a ese índice del 60% de actualización, que es lo que establece el gobierno nacional en la ley de Presupuesto”, informó.

Desde el peronismo la encargada de hablar fue la diputada Marisa Garnica y sostuvo que no acompañaron estos proyectos, porque “esperan para el 2023 un aumento significativo en los impuestos automotor e inmobiliario”.

“En el caso del automotor el mismo Ejecutivo ha contemplado topes desde un 60% a aquellos vehículos que no superen los $2,5 millones y aquellos que los superen y lleguen a los $5 millones, el aumento será de un 69%. Y para los que superen ese valor será hasta el 79%. Por lo tanto, identificamos que para el bolsillo de los mendocinos y mendocinas va a ser complejo pagar este impuesto”, denunció la legisladora.

Y en relación al impuesto inmobiliario agregó: “En esta legislatura se ha hablado constantemente del período inflacionario que estamos viviendo y como base de este impuesto se tiene la inflación de los últimos 12 meses. Por lo tanto se verá significativamente aumentado”.

Además, comentó que “los beneficios son escasos, porque en la mayoría de los casos tenés que estar al día para tenerlos. En una situación compleja, saliendo de una pandemia, en donde muchos rubros tuvieron la imposibilidad de trabajar como antes y viendo sus salarios magros, observamos que el gobierno provincial podría haber hecho esfuerzos para que a los mendocinos les alcancen los sueldos para poder pagar los impuestos”.

Los impuestos uno por uno

Impuesto a los Ingresos Brutos

Para el ejercicio 2023 se introducen cambios “que redundarán en una efectiva reducción de la presión fiscal en 10 de los 16 rubros en que se clasifican las actividades económicas”, señala la fundamentación del proyecto.

Así, los ejes de la Ley Impositiva 2023 para el impuesto sobre los Ingresos Brutos radican en una reducción de alícuotas para microempresas – que hayan tenido una facturación en 2022 inferior a 35 millones de pesos - en los sectores de industria manufacturera, comercio, restaurantes y hoteles, transporte, mayorista y minorista, servicios y alquiler de cosas muebles. Según se indicó, la medida beneficiaría a más del 70% de los contribuyentes.

Por otra parte, una disminución de alícuotas generales en 74 actividades de los rubros industria y construcción, que hoy la desarrollan 3.500 contribuyentes que representan el 24% de los contribuyentes de estos dos rubros.

También, eliminación de alícuotas incrementales para contribuyentes medianos, esto es, con facturación 2021 entre $63 millones y $217 millones, que hoy tributan entre 0,5 y 0,75 puntos porcentuales adicionales a la alícuota específica de la actividad que desarrollan, beneficiando a más de 700 contribuyentes.

Y finalmente, el mantenimiento de la Tasa Cero para el sector agropecuario, industria del software, investigación y desarrollo, reciclaje y educación, actividades que hoy desarrollan más de 4.000 contribuyentes.

Impuesto Inmobiliario

En líneas generales se mantiene la estructura del impuesto utilizada en años anteriores, en tanto que para la determinación de los avalúos se ha considerado la inflación de los últimos 12 meses según el Índice de Precios al Consumidor elaborado por el Indec.

En ese sentido, se ha previsto la inclusión de un nuevo rango de tributación para inmuebles de más de $ 100.000.000 “cumpliendo con el principio básico de progresividad del impuesto”, detalla el texto.

Asimismo, contempla como límite del incremento del tributo en un 60% respecto del ejercicio 2022. Este tope alcanza al 93% de los inmuebles.

En otro orden, se mantiene el beneficio del 50% del Impuesto en relación a los inmuebles destinados a servicios de alojamiento con certificado expedido por el Ente Mendoza Turismo (Emetur), en la medida que no registren deuda por el ejercicio 2022 y anteriores.

Impuesto de Sellos

Se mantienen las exenciones para contratos de alquiler destinados a casa habitación cuyo monto mensual no exceda los $46.540 y, en el caso que estén destinados a comercio, que no excedan los $122.913.

También se ha introducido un rango de tributación del 1% que beneficia a los contribuyentes que, con el esquema mantenido en ejercicios fiscales anteriores, deban tributar una cuota del 1, 5%, beneficiando así a contratos de vivienda con un canon mensual entre $93.080 a $186.160 y alquileres comerciales comprendidos entre$ 245,677 a $491.355.

Los créditos hipotecarios y para inversión productiva quedan exentos del impuesto.

Impuesto Automotor

Al igual que con el Inmobiliario, no experimenta modificaciones en cuanto al cálculo, ni en el otorgamiento de beneficios contribuyentes. No obstante, se propone eliminar la obligatoridad de tributar a vehículos comprendidos entre los años 1997 a 1998, dejando a los mismos como no alcanzados para el pago de este impuesto y, consecuentemente disminuir la antigüedad a 25 años.

Asimismo se han incorporado, para el Grupo I Automóvies y Rurales; Grupo II - Camiones, Camionetas y furgones de hasta 4000 kg. (modelos 1999 a 2023) y Grupo VI - Motovehículos, motos con o sin sidecar, modelos 2022 y 2023, un 3% del valor asignado por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA).

Se señala en este concepto que “para evitar posibles aumentos desproporcionados en la valuación de los automotores” por parte de dicho organismo, se establece que el impuesto liquidado en 2023 no podrá aumentar al liquidado en el ejercicio 2022 en más de un 60% para vehículos con avalúos de hasta $2.500.000; en más de 69% para vehículos desde $2.500.001 hasta $5.000.000, y en más de 79% para vehículos con avalúos desde $5.000.001 hasta $10.000.000.

Por otra parte, se mantienen los beneficios para los vehículos híbridos y vehículos eléctricos, con la reducción del 50 % del tributo, en la medida que no tengan deuda de ejercicios anteriores.