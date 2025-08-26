El Senado aprobó la ley Hojarasca y darán de baja 70 normas

El Senado aprobó el proyecto de ley Hojarasca por amplia mayoría. Cuáles son las normas que se suprimen.

La vicegobernadora Hebe Casado fue una de las impulsoras de la ley Hojarasca. Foto: Prensa Senado

El Senado le dio este martes sanción definitiva a la denominada Ley Hojarasca, una norma que dispone la derogación de más de 70 leyes provinciales que quedaron en desuso.

La medida, que forma parte de un plan de modernización institucional, fue impulsada por la vicegobernadora Hebe Casado y aprobada por amplia mayoría.

Entre las leyes alcanzadas se encuentran la 20, que creaba la Dirección General de Rentas; la 37, que fijaba currículas vinculadas a la “moral y la higiene”; la 371, que prohibía el trabajo los domingos; la 493, sobre funciones de los comisionados escolares; la 986, de Administración Financiera; y la 1270, que establecía un protocolo de vigilancia epidemiológica contra la tuberculosis en el ámbito educativo, entre muchas otras.

La propuesta tuvo un largo recorrido en la Legislatura. Primero recibió sanción en el Senado, luego la Cámara de Diputados incorporó modificaciones, y finalmente la Cámara Alta aceptó esos cambios y le dio sanción definitiva.

En el recinto, el senador radical Walther Marcolini explicó que la ley "apunta a ordenar el marco normativo para mejorar la eficiencia y brindar seguridad jurídica”, señaló.